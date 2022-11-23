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В Госдуме прокомментировали заявления Минфина США о потолке цен на нефть - РИА Новости, 23.11.2022
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В Госдуме прокомментировали заявления Минфина США о потолке цен на нефть
В Госдуме прокомментировали заявления Минфина США о потолке цен на нефть - РИА Новости, 23.11.2022
В Госдуме прокомментировали заявления Минфина США о потолке цен на нефть
Минфин США в своих заявлениях оставляет закладки для будущего сотрудничества с РФ, сообщила РИА Новости первый замглавы комитета ГД по международным делам... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:06
2022-11-23T11:06
в мире
светлана журова
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министерство финансов сша
госдума рф
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минфин США в своих заявлениях оставляет закладки для будущего сотрудничества с РФ, сообщила РИА Новости первый замглавы комитета ГД по международным делам Светлана Журова.Потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в случае существенной переработки российской нефти за пределами страны, говорится в опубликованном документе Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC)."Они понимают, что нужно и послабления давать… Оставляют закладки для будущего сотрудничества. Не хотят переходить до конца все красные линии", - сообщила Журова.В опубликованном ранее документе Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) также сообщалось, что американские лица могут оказывать услуги, которые связаны с российской нефтью, купленной выше ценового лимита, если они обнаружат это только в процессе аттестации и получат специальную лицензию, говорится в опубликованном документе минфина США.
https://ria.ru/20221123/pererabotka-1833525866.html
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в мире, светлана журова, россия, министерство финансов сша, госдума рф
В мире, Светлана Журова, Россия, Министерство финансов США, Госдума РФ
11:06 23.11.2022
 
В Госдуме прокомментировали заявления Минфина США о потолке цен на нефть

Депутат Журова: Минфин США оставил закладки для будущих контактов с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минфин США в своих заявлениях оставляет закладки для будущего сотрудничества с РФ, сообщила РИА Новости первый замглавы комитета ГД по международным делам Светлана Журова.
Потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в случае существенной переработки российской нефти за пределами страны, говорится в опубликованном документе Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).
Нефтяные вышки - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
02:08
В минфине США объяснили, когда не будет применяться потолок цен на нефть
"Они понимают, что нужно и послабления давать… Оставляют закладки для будущего сотрудничества. Не хотят переходить до конца все красные линии", - сообщила Журова.
В опубликованном ранее документе Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) также сообщалось, что американские лица могут оказывать услуги, которые связаны с российской нефтью, купленной выше ценового лимита, если они обнаружат это только в процессе аттестации и получат специальную лицензию, говорится в опубликованном документе минфина США.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 21:29
Экс-глава Минфина США раскритиковал идею потолка цен на российскую нефть
 
В миреСветлана ЖуроваРоссияМинистерство финансов СШАГосдума РФ
 
 
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