https://ria.ru/20221123/gosduma-1833580987.html
В Госдуме прокомментировали заявления Минфина США о потолке цен на нефть
В Госдуме прокомментировали заявления Минфина США о потолке цен на нефть - РИА Новости, 23.11.2022
В Госдуме прокомментировали заявления Минфина США о потолке цен на нефть
Минфин США в своих заявлениях оставляет закладки для будущего сотрудничества с РФ, сообщила РИА Новости первый замглавы комитета ГД по международным делам... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:06
2022-11-23T11:06
2022-11-23T11:06
в мире
светлана журова
россия
министерство финансов сша
госдума рф
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минфин США в своих заявлениях оставляет закладки для будущего сотрудничества с РФ, сообщила РИА Новости первый замглавы комитета ГД по международным делам Светлана Журова.Потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в случае существенной переработки российской нефти за пределами страны, говорится в опубликованном документе Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC)."Они понимают, что нужно и послабления давать… Оставляют закладки для будущего сотрудничества. Не хотят переходить до конца все красные линии", - сообщила Журова.В опубликованном ранее документе Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) также сообщалось, что американские лица могут оказывать услуги, которые связаны с российской нефтью, купленной выше ценового лимита, если они обнаружат это только в процессе аттестации и получат специальную лицензию, говорится в опубликованном документе минфина США.
https://ria.ru/20221123/pererabotka-1833525866.html
https://ria.ru/20221118/neft-1832654348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, светлана журова, россия, министерство финансов сша, госдума рф
В мире, Светлана Журова, Россия, Министерство финансов США, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали заявления Минфина США о потолке цен на нефть
Депутат Журова: Минфин США оставил закладки для будущих контактов с Россией
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минфин США в своих заявлениях оставляет закладки для будущего сотрудничества с РФ, сообщила РИА Новости первый замглавы комитета ГД по международным делам Светлана Журова.
Потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в случае существенной переработки российской нефти за пределами страны, говорится в опубликованном документе Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).
"Они понимают, что нужно и послабления давать… Оставляют закладки для будущего сотрудничества. Не хотят переходить до конца все красные линии", - сообщила Журова.
В опубликованном ранее документе Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) также сообщалось, что американские лица могут оказывать услуги, которые связаны с российской нефтью, купленной выше ценового лимита, если они обнаружат это только в процессе аттестации и получат специальную лицензию, говорится в опубликованном документе минфина США.