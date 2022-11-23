https://ria.ru/20221123/gosduma-1833580987.html

В Госдуме прокомментировали заявления Минфина США о потолке цен на нефть

В Госдуме прокомментировали заявления Минфина США о потолке цен на нефть - РИА Новости, 23.11.2022

В Госдуме прокомментировали заявления Минфина США о потолке цен на нефть

Минфин США в своих заявлениях оставляет закладки для будущего сотрудничества с РФ, сообщила РИА Новости первый замглавы комитета ГД по международным делам... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:06

2022-11-23T11:06

2022-11-23T11:06

в мире

светлана журова

россия

министерство финансов сша

госдума рф

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минфин США в своих заявлениях оставляет закладки для будущего сотрудничества с РФ, сообщила РИА Новости первый замглавы комитета ГД по международным делам Светлана Журова.Потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в случае существенной переработки российской нефти за пределами страны, говорится в опубликованном документе Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC)."Они понимают, что нужно и послабления давать… Оставляют закладки для будущего сотрудничества. Не хотят переходить до конца все красные линии", - сообщила Журова.В опубликованном ранее документе Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) также сообщалось, что американские лица могут оказывать услуги, которые связаны с российской нефтью, купленной выше ценового лимита, если они обнаружат это только в процессе аттестации и получат специальную лицензию, говорится в опубликованном документе минфина США.

https://ria.ru/20221123/pererabotka-1833525866.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, светлана журова, россия, министерство финансов сша, госдума рф