Рейтинг@Mail.ru
Шольц возмутил немцев словами о зиме - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/germaniya-1833662531.html
Шольц возмутил немцев словами о зиме
Шольц возмутил немцев словами о зиме - РИА Новости, 23.11.2022
Шольц возмутил немцев словами о зиме
Пользователи Twitter высмеяли заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца о готовности страны преодолеть зиму. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:51
2022-11-23T14:51
цены на нефть
олаф шольц
германия
москва
европа
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_0:106:2470:1495_1920x0_80_0_0_f9c37c5e8ba084a4c1c335c4f26ecca5.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца о готовности страны преодолеть зиму."Германия уже защищена от кризисов и зимы благодаря энергичности своих граждан и работе правительства. Давайте работать вместе над важной задачей — сделать нашу страну пригодной для будущего в мире глубоких потрясений", — написал политик в официальном Twitter-аккаунте.Однако подписчики из Германии скептично отнеслись к заявлению Шольца."Напомните мне об этом через три месяца", — с иронией написал Klugkas."Я правда вижу "благодаря работе правительства" … Вероятно, мне нужны новые очки!" — пошутила Monika Torner."Защищена от кризисов? Я серьезно спрашиваю, в какой Германии вы живете? Разве вы не видите общих настроений, страхов, роста цен? Многие даже не представляют, как пережить месяц!" — возмутилась SaWe."Что это значит, Олаф? Вы хотите еще больше обдирать людей? Опять новые налоги и пошлины? Больше иммигрантов для преодоления "нехватки квалифицированных кадров?" Увеличение вероятности изнасилований женщин? Это то, что вы хотите?" — спросил Marco."Твой пафос действует мне на нервы", — высказалась Irrenhaus."Холодно и темно…", — отметила Meltem.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20221123/gaz-1833627147.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221120/ukraina-1832925398.html
https://ria.ru/20221122/sholts-1833331504.html
германия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_310:0:2470:1620_1920x0_80_0_0_da42b1f400d709e9635eba43f2df07f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, олаф шольц, германия, москва, европа, twitter
Цены на нефть, Олаф Шольц, Германия, Москва, Европа, Twitter
14:51 23.11.2022
 
Шольц возмутил немцев словами о зиме

Пользователи Twitter из Германии высмеяли слова Шольца о готовности ФРГ к зиме

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца о готовности страны преодолеть зиму.
"Германия уже защищена от кризисов и зимы благодаря энергичности своих граждан и работе правительства. Давайте работать вместе над важной задачей — сделать нашу страну пригодной для будущего в мире глубоких потрясений", — написал политик в официальном Twitter-аккаунте.
Однако подписчики из Германии скептично отнеслись к заявлению Шольца.
"Напомните мне об этом через три месяца", — с иронией написал Klugkas.
"Я правда вижу "благодаря работе правительства" … Вероятно, мне нужны новые очки!" — пошутила Monika Torner.
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
13:17
В Германии назвали истинную причину планов ввести потолок цен на газ
"Защищена от кризисов? Я серьезно спрашиваю, в какой Германии вы живете? Разве вы не видите общих настроений, страхов, роста цен? Многие даже не представляют, как пережить месяц!" — возмутилась SaWe.
"Что это значит, Олаф? Вы хотите еще больше обдирать людей? Опять новые налоги и пошлины? Больше иммигрантов для преодоления "нехватки квалифицированных кадров?" Увеличение вероятности изнасилований женщин? Это то, что вы хотите?" — спросил Marco.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 18:23В мире
МИД Украины призвал Шольца поставить Путину ультиматум
"Твой пафос действует мне на нервы", — высказалась Irrenhaus.
"Холодно и темно…", — отметила Meltem.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 13:20
Песков заявил, что Путин и Шольц общаются на "Вы"
 
Цены на нефтьОлаф ШольцГерманияМоскваЕвропаTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала