https://ria.ru/20221123/germaniya-1833662531.html
Шольц возмутил немцев словами о зиме
Шольц возмутил немцев словами о зиме - РИА Новости, 23.11.2022
Шольц возмутил немцев словами о зиме
Пользователи Twitter высмеяли заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца о готовности страны преодолеть зиму. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:51
2022-11-23T14:51
2022-11-23T14:51
цены на нефть
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца о готовности страны преодолеть зиму."Германия уже защищена от кризисов и зимы благодаря энергичности своих граждан и работе правительства. Давайте работать вместе над важной задачей — сделать нашу страну пригодной для будущего в мире глубоких потрясений", — написал политик в официальном Twitter-аккаунте.Однако подписчики из Германии скептично отнеслись к заявлению Шольца."Напомните мне об этом через три месяца", — с иронией написал Klugkas."Я правда вижу "благодаря работе правительства" … Вероятно, мне нужны новые очки!" — пошутила Monika Torner."Защищена от кризисов? Я серьезно спрашиваю, в какой Германии вы живете? Разве вы не видите общих настроений, страхов, роста цен? Многие даже не представляют, как пережить месяц!" — возмутилась SaWe."Что это значит, Олаф? Вы хотите еще больше обдирать людей? Опять новые налоги и пошлины? Больше иммигрантов для преодоления "нехватки квалифицированных кадров?" Увеличение вероятности изнасилований женщин? Это то, что вы хотите?" — спросил Marco."Твой пафос действует мне на нервы", — высказалась Irrenhaus."Холодно и темно…", — отметила Meltem.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20221123/gaz-1833627147.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221120/ukraina-1832925398.html
https://ria.ru/20221122/sholts-1833331504.html
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цены на нефть, олаф шольц, германия, москва, европа, twitter
Цены на нефть, Олаф Шольц, Германия, Москва, Европа, Twitter
Шольц возмутил немцев словами о зиме
Пользователи Twitter из Германии высмеяли слова Шольца о готовности ФРГ к зиме
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Пользователи Twitter
высмеяли заявление федерального канцлера Германии Олафа Шольца о готовности страны преодолеть зиму.
"Германия уже защищена от кризисов и зимы благодаря энергичности своих граждан и работе правительства. Давайте работать вместе над важной задачей — сделать нашу страну пригодной для будущего в мире глубоких потрясений", — написал политик в официальном Twitter-аккаунте.
Однако подписчики из Германии скептично отнеслись к заявлению Шольца.
"Напомните мне об этом через три месяца", — с иронией написал Klugkas.
"Я правда вижу "благодаря работе правительства" … Вероятно, мне нужны новые очки!" — пошутила Monika Torner.
"Защищена от кризисов? Я серьезно спрашиваю, в какой Германии вы живете? Разве вы не видите общих настроений, страхов, роста цен? Многие даже не представляют, как пережить месяц!" — возмутилась SaWe.
"Что это значит, Олаф? Вы хотите еще больше обдирать людей? Опять новые налоги и пошлины? Больше иммигрантов для преодоления "нехватки квалифицированных кадров?" Увеличение вероятности изнасилований женщин? Это то, что вы хотите?" — спросил Marco.
"Твой пафос действует мне на нервы", — высказалась Irrenhaus.
"Холодно и темно…", — отметила Meltem.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы
и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе
во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США
и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.