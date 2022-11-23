Рейтинг@Mail.ru
День газовика в Музее городского хозяйства Москвы пройдет 26 и 27 ноября - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221123/gazoviki-1833722201.html
День газовика в Музее городского хозяйства Москвы пройдет 26 и 27 ноября
День газовика в Музее городского хозяйства Москвы пройдет 26 и 27 ноября - РИА Новости, 23.11.2022
День газовика в Музее городского хозяйства Москвы пройдет 26 и 27 ноября
День газовика в Музее городского хозяйства Москвы отпразднуют 26 и 27 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:53
2022-11-23T16:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
мосгаз
общество
комплекс городского хозяйства москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823090792_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_4ca2b058f40b022a2eb00fbd55322e0a.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. День газовика в Музее городского хозяйства Москвы отпразднуют 26 и 27 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В Музее городского хозяйства Москвы отпразднуют День газовика. Двадцать девятого ноября исполнится 157 лет со дня ввода в эксплуатацию первого московского газопровода. В преддверии праздника, 26 и 27 ноября, Музей комплекса городского хозяйства проведет серию тематических мероприятий", - говорится в сообщении.Отмечается, что гостей ждут лекции, мастер-классы для детей, аквагрим и экскурсии по экспозиции "Газоснабжение", которые проведут специалисты АО "Мосгаз".Сегодня АО "Мосгаз" обслуживает более 300 газораспределительных пунктов и почти 200 тысяч иных объектов газотранспортной системы города.
https://ria.ru/20221004/muzeydeti-1821218621.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823090792_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_465aac79685664950e99dfcd1bf8f8b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, городское хозяйство москвы, мосгаз, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Мосгаз, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
16:53 23.11.2022
 

День газовика в Музее городского хозяйства Москвы пройдет 26 и 27 ноября

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПроверка газового оборудования в жилых домах
Проверка газового оборудования в жилых домах - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. День газовика в Музее городского хозяйства Москвы отпразднуют 26 и 27 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В Музее городского хозяйства Москвы отпразднуют День газовика. Двадцать девятого ноября исполнится 157 лет со дня ввода в эксплуатацию первого московского газопровода. В преддверии праздника, 26 и 27 ноября, Музей комплекса городского хозяйства проведет серию тематических мероприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гостей ждут лекции, мастер-классы для детей, аквагрим и экскурсии по экспозиции "Газоснабжение", которые проведут специалисты АО "Мосгаз".
Сегодня АО "Мосгаз" обслуживает более 300 газораспределительных пунктов и почти 200 тысяч иных объектов газотранспортной системы города.
Посетительницы на выставке-байопике Виктор Цой. Путь героя в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 10:11Музейные маршруты России - 2022
Образование и общение: о чем музею говорить с детьми и подростками
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыМосгазОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала