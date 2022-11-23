https://ria.ru/20221123/gazoviki-1833722201.html

День газовика в Музее городского хозяйства Москвы пройдет 26 и 27 ноября

День газовика в Музее городского хозяйства Москвы пройдет 26 и 27 ноября - РИА Новости, 23.11.2022

День газовика в Музее городского хозяйства Москвы пройдет 26 и 27 ноября

День газовика в Музее городского хозяйства Москвы отпразднуют 26 и 27 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:53

2022-11-23T16:53

2022-11-23T16:53

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. День газовика в Музее городского хозяйства Москвы отпразднуют 26 и 27 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В Музее городского хозяйства Москвы отпразднуют День газовика. Двадцать девятого ноября исполнится 157 лет со дня ввода в эксплуатацию первого московского газопровода. В преддверии праздника, 26 и 27 ноября, Музей комплекса городского хозяйства проведет серию тематических мероприятий", - говорится в сообщении.Отмечается, что гостей ждут лекции, мастер-классы для детей, аквагрим и экскурсии по экспозиции "Газоснабжение", которые проведут специалисты АО "Мосгаз".Сегодня АО "Мосгаз" обслуживает более 300 газораспределительных пунктов и почти 200 тысяч иных объектов газотранспортной системы города.

https://ria.ru/20221004/muzeydeti-1821218621.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, мосгаз, общество, комплекс городского хозяйства москвы