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FT: введение ЕС потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки - РИА Новости, 23.11.2022
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FT: введение ЕС потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки
FT: введение ЕС потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки - РИА Новости, 23.11.2022
FT: введение ЕС потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки
Трейдеры понесут дополнительные убытки в 33 миллиарда долларов в том случае, если Европейский Союз примет план ограничения цены на газ, сообщает газета... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T22:45
2022-11-23T22:45
экономика
цены на нефть
брюссель
евросоюз
европейский центральный банк
еврокомиссия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости/Прайм. Трейдеры понесут дополнительные убытки в 33 миллиарда долларов в том случае, если Европейский Союз примет план ограничения цены на газ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на лондонскую биржу ICE.Согласно служебной записке биржи, с которой ознакомилась Financial Times, производители и трейдеры, которые полагаются на голландский газовый хаб TTF, могут столкнуться с 80-процентным ростом платежей на страховку для обеспечения своих сделок. Подчеркивается, что такое значительное повышение может "дестабилизировать рынок"."Ведущий биржевой оператор (ICE - ред.) предупредил, что в случае реализации плана Брюсселя по ограничению цены на ключевом европейском газовом хабе (TTF - ред.), энерготрейдерам придется дополнительно выплатить 33 миллиарда долларов в виде маржинальных платежей", - пишет газета. Прямой цитаты ICE по этому поводу не приводится.Газета отмечает, что оценка биржи в 33 миллиарда долларов охватывает как начальную маржу, которая защищает контрагентов от риска дефолта, так и вариационную маржу, которая покрывает колебания ежедневных рыночных цен.Financial Times пишет, что по данным Европейского центрального банка, маржинальные платежи по свопам и фьючерсам, используемым производителями энергии, в этом году уже удвоились, что вынуждает многие компании использовать кредиты и проводить больше сделок в частном порядке, где маржинальные платежи оказываются ниже.Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. ЕК надеется, что механизм поможет снизить волатильность на газовом рынке и защитит жителей и бизнес ЕС от резких скачков цен на "голубое топливо".Механизм будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.Ещё до объявления уровня лимита цены на рынке были опасения, что запуск механизма создаст угрозу финансовой стабильности Евросоюза. Ассоциации европейских энергетических бирж Europex отмечала, что если реальная цена газа превысит искусственно ограниченную цену по фьючерсу TTF на месяц вперёд, то участники рынка немедленно переведут торговлю в двустороннее внебиржевое пространство. Такой шаг не только приведет к значительному снижению прозрачности сделок, но и создаст серьезные риски для финстабильности, поясняла ассоциация.
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экономика, цены на нефть, брюссель, евросоюз, европейский центральный банк, еврокомиссия
Экономика, Цены на нефть, Брюссель, Евросоюз, Европейский центральный банк, Еврокомиссия
22:45 23.11.2022
 
FT: введение ЕС потолка цен на газ принесет трейдерам миллиардные убытки

FT: введение ЕС потолка цен на газ может принести трейдерам убытки в 33 миллиарда долларов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости/Прайм. Трейдеры понесут дополнительные убытки в 33 миллиарда долларов в том случае, если Европейский Союз примет план ограничения цены на газ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на лондонскую биржу ICE.
Согласно служебной записке биржи, с которой ознакомилась Financial Times, производители и трейдеры, которые полагаются на голландский газовый хаб TTF, могут столкнуться с 80-процентным ростом платежей на страховку для обеспечения своих сделок. Подчеркивается, что такое значительное повышение может "дестабилизировать рынок".
"Ведущий биржевой оператор (ICE - ред.) предупредил, что в случае реализации плана Брюсселя по ограничению цены на ключевом европейском газовом хабе (TTF - ред.), энерготрейдерам придется дополнительно выплатить 33 миллиарда долларов в виде маржинальных платежей", - пишет газета. Прямой цитаты ICE по этому поводу не приводится.
Газета отмечает, что оценка биржи в 33 миллиарда долларов охватывает как начальную маржу, которая защищает контрагентов от риска дефолта, так и вариационную маржу, которая покрывает колебания ежедневных рыночных цен.
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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Итальянский министр раскритиковал предложение ЕК о потолке цены на газ
Financial Times пишет, что по данным Европейского центрального банка, маржинальные платежи по свопам и фьючерсам, используемым производителями энергии, в этом году уже удвоились, что вынуждает многие компании использовать кредиты и проводить больше сделок в частном порядке, где маржинальные платежи оказываются ниже.
Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. ЕК надеется, что механизм поможет снизить волатильность на газовом рынке и защитит жителей и бизнес ЕС от резких скачков цен на "голубое топливо".
Механизм будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.
Ещё до объявления уровня лимита цены на рынке были опасения, что запуск механизма создаст угрозу финансовой стабильности Евросоюза. Ассоциации европейских энергетических бирж Europex отмечала, что если реальная цена газа превысит искусственно ограниченную цену по фьючерсу TTF на месяц вперёд, то участники рынка немедленно переведут торговлю в двустороннее внебиржевое пространство. Такой шаг не только приведет к значительному снижению прозрачности сделок, но и создаст серьезные риски для финстабильности, поясняла ассоциация.
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьБрюссельЕвросоюзЕвропейский центральный банкЕврокомиссия
 
 
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