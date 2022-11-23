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Итальянский министр раскритиковал предложение ЕК о потолке цены на газ - РИА Новости, 23.11.2022
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Итальянский министр раскритиковал предложение ЕК о потолке цены на газ
Итальянский министр раскритиковал предложение ЕК о потолке цены на газ - РИА Новости, 23.11.2022
Итальянский министр раскритиковал предложение ЕК о потолке цены на газ
Предложение Европейской комиссии (ЕК) об установлении ценового потолка на природный газ является недостаточным и может не дать необходимого результата, заявил в РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T21:15
2022-11-23T21:15
италия
россия
европа
еврокомиссия
евросоюз
экономика
санкции
санкции в отношении россии
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РИМ, 23 ноя – РИА Новости. Предложение Европейской комиссии (ЕК) об установлении ценового потолка на природный газ является недостаточным и может не дать необходимого результата, заявил в среду министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин."Этого недостаточно. Напротив, существует опасность того, что это будет стимулировать спекуляцию, вместо того, чтобы стать инструментом, который ее должен сдерживать", - сказал в эфире новостного телеканала SkyTg24 Пикетто-Фратин, который в четверг примет участие в заседании Совета министров энергетики ЕС."Завтра мы оценим это, состоится дискуссия. В зависимости от конкретики мы решим, какую позицию занять. Но так, как сейчас, нас это не удовлетворяет", - отметил он.В свою очередь министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявил в связи с предложением ЕК, что "европейская гора родила эту мышь". Обвинив Россию в том, что она ведет "энергетическую войну против Европы", он сказал: "Мы должны серьезно подумать и вернуться к Европе, которую задумали отцы-основатели".Еврокомиссия еще в середине октября обрисовала идею создания механизма ограничения скачков цен по индексу TTF (крупнейший европейский хаб, расположен в Нидерландах), а во вторник представила конкретные предложения на этот счет.Как сообщила ЕК, механизм будет запускаться автоматически при одновременном соблюдении двух условий. Первое - цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель. Этот лимит составляет около 2840 долларов за тысячу кубометров газа при паритете евро и доллара, или примерно 2920 долларов по текущему курсу. Второе условие - это если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет 58 евро и больше в течение 10 торговых дней.По информации ряда СМИ, такое предложение сразу же вызвало немало разногласий между странами-участницами ЕС, поэтому достижение соглашения на Совете министров энергетики в четверг маловероятно. Предполагается, что решение по данному вопросу будет отложено ориентировочно на месяц.Ассоциация европейских энергетических бирж Europex и Европейская федерация торговцев энергией (EFET) в своих сообщениях от 21 ноября отметили, что предложенный Еврокомиссией механизм может угрожать финансовой стабильности Евросоюза.
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италия, россия, европа, еврокомиссия, евросоюз, экономика, санкции, санкции в отношении россии
Италия, Россия, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России
21:15 23.11.2022
 
Итальянский министр раскритиковал предложение ЕК о потолке цены на газ

Итальянский министр назвал предложение ЕК о потолке цены на газ неудовлетворительным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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РИМ, 23 ноя – РИА Новости. Предложение Европейской комиссии (ЕК) об установлении ценового потолка на природный газ является недостаточным и может не дать необходимого результата, заявил в среду министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин.
"Этого недостаточно. Напротив, существует опасность того, что это будет стимулировать спекуляцию, вместо того, чтобы стать инструментом, который ее должен сдерживать", - сказал в эфире новостного телеканала SkyTg24 Пикетто-Фратин, который в четверг примет участие в заседании Совета министров энергетики ЕС.
"Завтра мы оценим это, состоится дискуссия. В зависимости от конкретики мы решим, какую позицию занять. Но так, как сейчас, нас это не удовлетворяет", - отметил он.
В свою очередь министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо заявил в связи с предложением ЕК, что "европейская гора родила эту мышь". Обвинив Россию в том, что она ведет "энергетическую войну против Европы", он сказал: "Мы должны серьезно подумать и вернуться к Европе, которую задумали отцы-основатели".
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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"Это шутка": в ЕС нарастает недовольство из-за потолка цен на газ из России
Еврокомиссия еще в середине октября обрисовала идею создания механизма ограничения скачков цен по индексу TTF (крупнейший европейский хаб, расположен в Нидерландах), а во вторник представила конкретные предложения на этот счет.
Как сообщила ЕК, механизм будет запускаться автоматически при одновременном соблюдении двух условий. Первое - цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель. Этот лимит составляет около 2840 долларов за тысячу кубометров газа при паритете евро и доллара, или примерно 2920 долларов по текущему курсу. Второе условие - это если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет 58 евро и больше в течение 10 торговых дней.
По информации ряда СМИ, такое предложение сразу же вызвало немало разногласий между странами-участницами ЕС, поэтому достижение соглашения на Совете министров энергетики в четверг маловероятно. Предполагается, что решение по данному вопросу будет отложено ориентировочно на месяц.
Ассоциация европейских энергетических бирж Europex и Европейская федерация торговцев энергией (EFET) в своих сообщениях от 21 ноября отметили, что предложенный Еврокомиссией механизм может угрожать финансовой стабильности Евросоюза.
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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ИталияРоссияЕвропаЕврокомиссияЕвросоюзЭкономикаСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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