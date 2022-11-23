https://ria.ru/20221123/gaz-1833682841.html

ЕС заявил о полном замещении выбывшего российского газа

ЕС заявил о полном замещении выбывшего российского газа - РИА Новости, 23.11.2022

ЕС заявил о полном замещении выбывшего российского газа

Евросоюз полностью заместил выбывшее российское "голубое топливо" поставками СПГ и трубопроводным газом от других поставщиков, сказала еврокомиссар по... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:41

2022-11-23T15:41

2022-11-23T15:41

экономика

кадри симсон

владимир путин

россия

европа

сша

евросоюз

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Евросоюз полностью заместил выбывшее российское "голубое топливо" поставками СПГ и трубопроводным газом от других поставщиков, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента."Мы полностью заместили газ, который больше не поставляется из России, СПГ или дополнительным трубопроводным газом из надёжных источников", - заявила она в ходе сессии, трансляция которой велась на сайте Еврокомиссии.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.

https://ria.ru/20221123/gaz-1833586123.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, кадри симсон, владимир путин, россия, европа, сша, евросоюз, европарламент, еврокомиссия