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ЕС заявил о полном замещении выбывшего российского газа - РИА Новости, 23.11.2022
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ЕС заявил о полном замещении выбывшего российского газа
ЕС заявил о полном замещении выбывшего российского газа - РИА Новости, 23.11.2022
ЕС заявил о полном замещении выбывшего российского газа
Евросоюз полностью заместил выбывшее российское "голубое топливо" поставками СПГ и трубопроводным газом от других поставщиков, сказала еврокомиссар по... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:41
2022-11-23T15:41
экономика
кадри симсон
владимир путин
россия
европа
сша
евросоюз
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Евросоюз полностью заместил выбывшее российское "голубое топливо" поставками СПГ и трубопроводным газом от других поставщиков, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента."Мы полностью заместили газ, который больше не поставляется из России, СПГ или дополнительным трубопроводным газом из надёжных источников", - заявила она в ходе сессии, трансляция которой велась на сайте Еврокомиссии.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
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экономика, кадри симсон, владимир путин, россия, европа, сша, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
Экономика, Кадри Симсон, Владимир Путин, Россия, Европа, США, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
15:41 23.11.2022
 
ЕС заявил о полном замещении выбывшего российского газа

ЕС полностью заместил выбывший российский газ поставками СПГ и газом из других источников

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТерритория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга
Территория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Территория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Евросоюз полностью заместил выбывшее российское "голубое топливо" поставками СПГ и трубопроводным газом от других поставщиков, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента.
"Мы полностью заместили газ, который больше не поставляется из России, СПГ или дополнительным трубопроводным газом из надёжных источников", - заявила она в ходе сессии, трансляция которой велась на сайте Еврокомиссии.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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ЭкономикаКадри СимсонВладимир ПутинРоссияЕвропаСШАЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
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