https://ria.ru/20221123/gaz-1833605263.html
Премьер Польши назвал предлагаемую ЕС максимальную цену на газ высокой
Премьер Польши назвал предлагаемую ЕС максимальную цену на газ высокой - РИА Новости, 23.11.2022
Премьер Польши назвал предлагаемую ЕС максимальную цену на газ высокой
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает слишком высокой предлагаемую Европейским союзом максимальную цену на газ. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:12
2022-11-23T12:12
2022-11-23T12:17
экономика
матеуш моравецкий
польша
евросоюз
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает слишком высокой предлагаемую Европейским союзом максимальную цену на газ."Мы были одной из первых, если не первой страной, которая выступала за введение европейского регулирования. Но у меня смешанные чувства насчет последнего предложения", - сказал Моравецкий."Это предложение действительно является предложением максимальной цены газа, но на очень высоком уровне. Не фокус поставить планку очень высоко и сказать, что цена не вырастет. Фокус в том, чтобы удержать цену на приемлемом уровне в сегодняшних кризисных условиях. И это меня беспокоит", - добавил он.Европейская комиссия предлагает установить верхний предел цен на природный газ на уровне 275 евро за мегаватт-час.
https://ria.ru/20221123/gaz-1833571354.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, матеуш моравецкий, польша, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Матеуш Моравецкий, Польша, Евросоюз, Санкции в отношении России
12:12 23.11.2022 (обновлено: 12:17 23.11.2022)
Премьер Польши назвал предлагаемую ЕС максимальную цену на газ высокой
Премьер Польши Моравецкий назвал слишком высокой предлагаемую ЕС максимальную цену на газ
ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает слишком высокой предлагаемую Европейским союзом максимальную цену на газ.
"Мы были одной из первых, если не первой страной, которая выступала за введение европейского регулирования. Но у меня смешанные чувства насчет последнего предложения", - сказал Моравецкий.
"Это предложение действительно является предложением максимальной цены газа, но на очень высоком уровне. Не фокус поставить планку очень высоко и сказать, что цена не вырастет. Фокус в том, чтобы удержать цену на приемлемом уровне в сегодняшних кризисных условиях. И это меня беспокоит", - добавил он.
Европейская комиссия предлагает установить верхний предел цен на природный газ на уровне 275 евро за мегаватт-час.