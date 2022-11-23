https://ria.ru/20221123/gaz-1833605263.html

Премьер Польши назвал предлагаемую ЕС максимальную цену на газ высокой

Премьер Польши назвал предлагаемую ЕС максимальную цену на газ высокой - РИА Новости, 23.11.2022

Премьер Польши назвал предлагаемую ЕС максимальную цену на газ высокой

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает слишком высокой предлагаемую Европейским союзом максимальную цену на газ. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:12

2022-11-23T12:12

2022-11-23T12:17

экономика

матеуш моравецкий

польша

евросоюз

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает слишком высокой предлагаемую Европейским союзом максимальную цену на газ."Мы были одной из первых, если не первой страной, которая выступала за введение европейского регулирования. Но у меня смешанные чувства насчет последнего предложения", - сказал Моравецкий."Это предложение действительно является предложением максимальной цены газа, но на очень высоком уровне. Не фокус поставить планку очень высоко и сказать, что цена не вырастет. Фокус в том, чтобы удержать цену на приемлемом уровне в сегодняшних кризисных условиях. И это меня беспокоит", - добавил он.Европейская комиссия предлагает установить верхний предел цен на природный газ на уровне 275 евро за мегаватт-час.

https://ria.ru/20221123/gaz-1833571354.html

польша

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экономика, матеуш моравецкий, польша, евросоюз, санкции в отношении россии