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Биржевые цены на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/gaz-1833586123.html
Биржевые цены на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 23.11.2022
Биржевые цены на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 11%, превышают 1400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:18
2022-11-23T11:25
специальная военная операция на украине
экономика
европа
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 11%, превышают 1400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.Ближайшие - декабрьские - фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1367,6 доллара за тысячу кубометров (+7,3%). По состоянию на 11.05 мск их стоимость составляет 1415,9 доллара (+11,1%), а минутами ранее достигала 1430,4 доллара (+12,3%), Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1274,2 доллара за тысячу кубометров.Стоимость газа резко ускорила рост накануне после сообщения "Газпрома" о возможном сокращении с 28 ноября поставок газа через Украину в Молдавию.В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчётная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре опустилась ниже 2100 долларов, а в октябре - почти до 1380 долларов за тысячу кубометров. Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и тёплой погоды.
https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833543927.html
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экономика, европа, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Европа, Санкции в отношении России
11:18 23.11.2022 (обновлено: 11:25 23.11.2022)
 
Биржевые цены на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров

ICE: биржевые цены на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 11%, превышают 1400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.
Ближайшие - декабрьские - фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1367,6 доллара за тысячу кубометров (+7,3%). По состоянию на 11.05 мск их стоимость составляет 1415,9 доллара (+11,1%), а минутами ранее достигала 1430,4 доллара (+12,3%), Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1274,2 доллара за тысячу кубометров.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
08:58
В Молдавии осевший на Украине газ назвали резервами
Стоимость газа резко ускорила рост накануне после сообщения "Газпрома" о возможном сокращении с 28 ноября поставок газа через Украину в Молдавию.
В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчётная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре опустилась ниже 2100 долларов, а в октябре - почти до 1380 долларов за тысячу кубометров. Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и тёплой погоды.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
10:44
В Совфеде заявили, что ЕС будет дорого покупать нефть из России по воле США
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаЕвропаСанкции в отношении России
 
 
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