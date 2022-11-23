https://ria.ru/20221123/gaz-1833567534.html

Цены на газ в Европе растут более чем на семь процентов на открытии торгов

Цены на газ в Европе растут более чем на семь процентов на открытии торгов - РИА Новости, 23.11.2022

Цены на газ в Европе растут более чем на семь процентов на открытии торгов

Биржевые цены на газ в Европе в первые минуты торгов в среду растут более чем на 6%, превышая 1350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:24

2022-11-23T10:24

2022-11-23T10:28

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газпром

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в первые минуты торгов в среду растут более чем на 6%, превышая 1350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1367,6 доллара за тысячу кубометров (+7,3%). По состоянию на 10.03 мск их стоимость составляет 1356,6 доллара (+6,5%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня — 1274,2 доллара за тысячу кубометров.Стоимость газа резко ускорила рост накануне после сообщения "Газпрома" о возможном сокращении с 28 ноября поставок газа через Украину в Молдавию.В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчётная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре опустилась ниже 2100 долларов, а в октябре — почти до 1380 долларов за тысячу кубометров. Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и тёплой погоды.

https://ria.ru/20221123/evrosoyuz-1833500684.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, европа, газпром