https://ria.ru/20221123/gaz-1833539151.html
В Красноярском крае планируют построить заводы по сжижению природного газа
В Красноярском крае планируют построить заводы по сжижению природного газа - РИА Новости, 23.11.2022
В Красноярском крае планируют построить заводы по сжижению природного газа
Заводы по сжижению природного газа планируется создать в рамках реализации проекта строительства экспортного магистрального газопровода "Сила Сибири-2", сообщил РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T08:22
2022-11-23T08:22
2022-11-23T08:22
экономика
красноярский край
красноярск
газпром
сила сибири — 2
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КРАСНОЯРСК, 23 ноя - РИА Новости. Заводы по сжижению природного газа планируется создать в рамках реализации проекта строительства экспортного магистрального газопровода "Сила Сибири-2", сообщил на Сибирском энергетическом форуме в Красноярске глава министерства промышленности, энергетики и ЖКХ региона Александр Ананьев.По его словам, в октябре 2022 года ПАО "Газпром" сообщил о разработке проектно-сметной документации экспортного магистрального газопровода "Сила Сибири-2". В настоящее время правительством края с дочерними организациями "Газпрома" организовано взаимодействие, осуществляется сбор исходных данных для разработки проектной документации."По схеме предполагается, что крупные города края будут газифицированы трубопроводным газом. Также предполагается строительство заводов по сжижению газа - и более отдаленные районы края будут уже снабжаться сжиженным газом местного производства", - сказал Ананьев.
https://ria.ru/20221028/kitay-1827445670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, красноярский край, красноярск, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Красноярский край, Красноярск, Газпром, Сила Сибири — 2
В Красноярском крае планируют построить заводы по сжижению природного газа
В Красноярском крае хотят построить заводы по сжижению газа для проекта "Сила Сибири — 2"