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В Красноярском крае планируют построить заводы по сжижению природного газа

В Красноярском крае планируют построить заводы по сжижению природного газа - РИА Новости, 23.11.2022

В Красноярском крае планируют построить заводы по сжижению природного газа

Заводы по сжижению природного газа планируется создать в рамках реализации проекта строительства экспортного магистрального газопровода "Сила Сибири-2", сообщил РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T08:22

2022-11-23T08:22

2022-11-23T08:22

экономика

красноярский край

красноярск

газпром

сила сибири — 2

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КРАСНОЯРСК, 23 ноя - РИА Новости. Заводы по сжижению природного газа планируется создать в рамках реализации проекта строительства экспортного магистрального газопровода "Сила Сибири-2", сообщил на Сибирском энергетическом форуме в Красноярске глава министерства промышленности, энергетики и ЖКХ региона Александр Ананьев.По его словам, в октябре 2022 года ПАО "Газпром" сообщил о разработке проектно-сметной документации экспортного магистрального газопровода "Сила Сибири-2". В настоящее время правительством края с дочерними организациями "Газпрома" организовано взаимодействие, осуществляется сбор исходных данных для разработки проектной документации."По схеме предполагается, что крупные города края будут газифицированы трубопроводным газом. Также предполагается строительство заводов по сжижению газа - и более отдаленные районы края будут уже снабжаться сжиженным газом местного производства", - сказал Ананьев.

https://ria.ru/20221028/kitay-1827445670.html

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Дарья Буймова

экономика, красноярский край, красноярск, газпром, сила сибири — 2