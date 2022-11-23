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В Красноярском крае планируют построить заводы по сжижению природного газа - РИА Новости, 23.11.2022
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В Красноярском крае планируют построить заводы по сжижению природного газа
В Красноярском крае планируют построить заводы по сжижению природного газа - РИА Новости, 23.11.2022
В Красноярском крае планируют построить заводы по сжижению природного газа
Заводы по сжижению природного газа планируется создать в рамках реализации проекта строительства экспортного магистрального газопровода "Сила Сибири-2", сообщил РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T08:22
2022-11-23T08:22
экономика
красноярский край
красноярск
газпром
сила сибири — 2
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КРАСНОЯРСК, 23 ноя - РИА Новости. Заводы по сжижению природного газа планируется создать в рамках реализации проекта строительства экспортного магистрального газопровода "Сила Сибири-2", сообщил на Сибирском энергетическом форуме в Красноярске глава министерства промышленности, энергетики и ЖКХ региона Александр Ананьев.По его словам, в октябре 2022 года ПАО "Газпром" сообщил о разработке проектно-сметной документации экспортного магистрального газопровода "Сила Сибири-2". В настоящее время правительством края с дочерними организациями "Газпрома" организовано взаимодействие, осуществляется сбор исходных данных для разработки проектной документации."По схеме предполагается, что крупные города края будут газифицированы трубопроводным газом. Также предполагается строительство заводов по сжижению газа - и более отдаленные районы края будут уже снабжаться сжиженным газом местного производства", - сказал Ананьев.
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экономика, красноярский край, красноярск, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Красноярский край, Красноярск, Газпром, Сила Сибири — 2
08:22 23.11.2022
 
В Красноярском крае планируют построить заводы по сжижению природного газа

В Красноярском крае хотят построить заводы по сжижению газа для проекта "Сила Сибири — 2"

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Газоперерабатывающий завод. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 23 ноя - РИА Новости. Заводы по сжижению природного газа планируется создать в рамках реализации проекта строительства экспортного магистрального газопровода "Сила Сибири-2", сообщил на Сибирском энергетическом форуме в Красноярске глава министерства промышленности, энергетики и ЖКХ региона Александр Ананьев.
По его словам, в октябре 2022 года ПАО "Газпром" сообщил о разработке проектно-сметной документации экспортного магистрального газопровода "Сила Сибири-2". В настоящее время правительством края с дочерними организациями "Газпрома" организовано взаимодействие, осуществляется сбор исходных данных для разработки проектной документации.
"По схеме предполагается, что крупные города края будут газифицированы трубопроводным газом. Также предполагается строительство заводов по сжижению газа - и более отдаленные районы края будут уже снабжаться сжиженным газом местного производства", - сказал Ананьев.
Участок газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 11:56Россия-Китай: Главное
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ЭкономикаКрасноярский крайКрасноярскГазпромСила Сибири — 2
 
 
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