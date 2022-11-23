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Актер из "Игры престолов" умер в возрасте 75 лет
Актер из "Игры престолов" умер в возрасте 75 лет - РИА Новости, 23.11.2022
Актер из "Игры престолов" умер в возрасте 75 лет
Британский музыкант и актер Уилко Джонсон, снявшийся в сериале "Игра престолов", скончался в возрасте 75 лет, сообщается на его странице в Twitter. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:46
2022-11-23T14:46
2022-11-23T15:30
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Британский музыкант и актер Уилко Джонсон, снявшийся в сериале "Игра престолов", скончался в возрасте 75 лет, сообщается на его странице в Twitter."Это то объявление, которое мы никогда не хотели делать, и мы делаем это с тяжелым сердцем: умер Уилко Джонсон. Он скончался дома в понедельник, 21 ноября", – говорится в заявлении на странице Джонсона.В 1971 году Джонсон вместе с еще двумя музыкантами основал рок-группу Dr. Feelgood, в которой он стал гитаристом и вокалистом. Спустя несколько лет он покинул коллектив и в дальнейшем создал еще несколько музыкальных групп.В популярном сериале "Игра престолов" Джонсон исполнил роль придворного палача Илина Пейна. В 2013 году у актера и музыканта был выявлен рак поджелудочной железы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, игра престолов (сериал)
Новости культуры, Знаменитости, Игра престолов (сериал), Шоубиз
14:46 23.11.2022 (обновлено: 15:30 23.11.2022)
Актер из "Игры престолов" умер в возрасте 75 лет
Актер из "Игры престолов" Уилко Джонсон умер в возрасте 75 лет
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Британский музыкант и актер Уилко Джонсон, снявшийся в сериале "Игра престолов", скончался в возрасте 75 лет, сообщается на его странице в Twitter.
"Это то объявление, которое мы никогда не хотели делать, и мы делаем это с тяжелым сердцем: умер Уилко Джонсон. Он скончался дома в понедельник, 21 ноября", – говорится в заявлении на странице Джонсона.
В 1971 году Джонсон вместе с еще двумя музыкантами основал рок-группу Dr. Feelgood, в которой он стал гитаристом и вокалистом. Спустя несколько лет он покинул коллектив и в дальнейшем создал еще несколько музыкальных групп.
В популярном сериале "Игра престолов" Джонсон исполнил роль придворного палача Илина Пейна. В 2013 году у актера и музыканта был выявлен рак поджелудочной железы.