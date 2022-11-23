https://ria.ru/20221123/gameofthrones-1833659977.html

Актер из "Игры престолов" умер в возрасте 75 лет

Актер из "Игры престолов" умер в возрасте 75 лет - РИА Новости, 23.11.2022

Актер из "Игры престолов" умер в возрасте 75 лет

Британский музыкант и актер Уилко Джонсон, снявшийся в сериале "Игра престолов", скончался в возрасте 75 лет, сообщается на его странице в Twitter. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:46

2022-11-23T14:46

2022-11-23T15:30

новости культуры

знаменитости

игра престолов (сериал)

шоубиз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833661318_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_8042cede8f3b38b003ac38a8b1c6e02f.jpg

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Британский музыкант и актер Уилко Джонсон, снявшийся в сериале "Игра престолов", скончался в возрасте 75 лет, сообщается на его странице в Twitter."Это то объявление, которое мы никогда не хотели делать, и мы делаем это с тяжелым сердцем: умер Уилко Джонсон. Он скончался дома в понедельник, 21 ноября", – говорится в заявлении на странице Джонсона.В 1971 году Джонсон вместе с еще двумя музыкантами основал рок-группу Dr. Feelgood, в которой он стал гитаристом и вокалистом. Спустя несколько лет он покинул коллектив и в дальнейшем создал еще несколько музыкальных групп.В популярном сериале "Игра престолов" Джонсон исполнил роль придворного палача Илина Пейна. В 2013 году у актера и музыканта был выявлен рак поджелудочной железы.

https://ria.ru/20221122/kun-1833251316.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, знаменитости, игра престолов (сериал)