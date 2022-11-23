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В Саратове сотрудников налоговой подозревают в продаже закрытых данных - РИА Новости, 23.11.2022
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В Саратове сотрудников налоговой подозревают в продаже закрытых данных
В Саратове сотрудников налоговой подозревают в продаже закрытых данных - РИА Новости, 23.11.2022
В Саратове сотрудников налоговой подозревают в продаже закрытых данных
Следователи в Саратове подозревают двух сотрудников межрайонных налоговых инспекций в получении взятки свыше одного миллиона рублей за передачу закрытой... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T18:48
2022-11-23T18:48
происшествия
саратов
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
саратовская область
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САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости. Следователи в Саратове подозревают двух сотрудников межрайонных налоговых инспекций в получении взятки свыше одного миллиона рублей за передачу закрытой информации из информационной системы ФНС, сообщило региональное управление СК РФ.По его данным, с 2021 года по ноябрь 2022 года двое сотрудников межрайонных налоговых инспекций получили взятку более одного миллиона рублей за передачу закрытой информации, полученной из информационного ресурса. Противоправную деятельность налоговиков выявили сотрудники УФСБ России во взаимодействии с отделом безопасности регионального управления ФНС."В отношении сотрудников межрайонных инспекций налоговой службы по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"... Следователями СК с подозреваемыми проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего и закрепление доказательств", - говорится в сообщении.Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что подозреваемые "продавали" данные из АИС "Налог-3".
https://ria.ru/20221123/krazha-1833741178.html
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происшествия, саратов, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), саратовская область
Происшествия, Саратов, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Саратовская область
18:48 23.11.2022
 
В Саратове сотрудников налоговой подозревают в продаже закрытых данных

В Саратове двух сотрудников ФНС подозревают в продаже закрытых данных за миллион рублей

© РИА НовостиПриложение "Налоги ФЛ"
Приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости
Приложение "Налоги ФЛ". Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости. Следователи в Саратове подозревают двух сотрудников межрайонных налоговых инспекций в получении взятки свыше одного миллиона рублей за передачу закрытой информации из информационной системы ФНС, сообщило региональное управление СК РФ.
По его данным, с 2021 года по ноябрь 2022 года двое сотрудников межрайонных налоговых инспекций получили взятку более одного миллиона рублей за передачу закрытой информации, полученной из информационного ресурса. Противоправную деятельность налоговиков выявили сотрудники УФСБ России во взаимодействии с отделом безопасности регионального управления ФНС.
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"В отношении сотрудников межрайонных инспекций налоговой службы по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"... Следователями СК с подозреваемыми проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего и закрепление доказательств", - говорится в сообщении.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что подозреваемые "продавали" данные из АИС "Налог-3".
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ПроисшествияСаратовРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Саратовская область
 
 
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