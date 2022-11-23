https://ria.ru/20221123/filippiny-1833425759.html

Названо лучшее направление для романтического отдыха

Названо лучшее направление для романтического отдыха - РИА Новости, 23.11.2022

Названо лучшее направление для романтического отдыха

Филиппины получили премию White Awards как лучшее направление для романтического отдыха, сообщает пресс-служба представительства Департамента по туризму страны... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T02:34

2022-11-23T02:34

2022-11-23T02:34

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Филиппины получили премию White Awards как лучшее направление для романтического отдыха, сообщает пресс-служба представительства Департамента по туризму страны в России и СНГ.Их часто выбирают для путешествий влюбленные пары и будущие молодожены. Предпочитающие экстремальный отдых могут заняться серфингом на известном споте Cloud 9 в Сиаргао. Те, кто ищет единение с природой, — исследовать живописные джунгли острова Палаван. Пары, которым нравится более спокойный и умиротворенный отдых, могут провести время на самых красивых пляжах острова Боракай.Филиппины идеально подходят и для проведения главной церемонии в жизни жениха и невесты.Добраться из Москвы до Манилы можно на рейсах авиакомпаний Emirates, Turkish Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways и Gulf Air с пересадкой. Стоимость билетов стартует от 74 тысяч рублей с человека в одну сторону. Примерно столько же — от 80 тысяч рублей — стоят туры на Филиппины на 10-11 ночей (перелет не включен).

https://ria.ru/20221031/filippiny-1828030505.html

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, филиппины, туристы, куда можно лететь, отдых на море, свадьба