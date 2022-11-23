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Названо лучшее направление для романтического отдыха - РИА Новости, 23.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221123/filippiny-1833425759.html
Названо лучшее направление для романтического отдыха
Названо лучшее направление для романтического отдыха - РИА Новости, 23.11.2022
Названо лучшее направление для романтического отдыха
Филиппины получили премию White Awards как лучшее направление для романтического отдыха, сообщает пресс-служба представительства Департамента по туризму страны... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T02:34
2022-11-23T02:34
туризм
туризм
новости - туризм
филиппины
туристы
куда можно лететь
отдых на море
свадьба
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Филиппины получили премию White Awards как лучшее направление для романтического отдыха, сообщает пресс-служба представительства Департамента по туризму страны в России и СНГ.Их часто выбирают для путешествий влюбленные пары и будущие молодожены. Предпочитающие экстремальный отдых могут заняться серфингом на известном споте Cloud 9 в Сиаргао. Те, кто ищет единение с природой, — исследовать живописные джунгли острова Палаван. Пары, которым нравится более спокойный и умиротворенный отдых, могут провести время на самых красивых пляжах острова Боракай.Филиппины идеально подходят и для проведения главной церемонии в жизни жениха и невесты.Добраться из Москвы до Манилы можно на рейсах авиакомпаний Emirates, Turkish Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways и Gulf Air с пересадкой. Стоимость билетов стартует от 74 тысяч рублей с человека в одну сторону. Примерно столько же — от 80 тысяч рублей — стоят туры на Филиппины на 10-11 ночей (перелет не включен).
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туризм, новости - туризм, филиппины, туристы, куда можно лететь, отдых на море, свадьба
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Филиппины, туристы, куда можно лететь, Отдых на море, Свадьба
02:34 23.11.2022
 
Названо лучшее направление для романтического отдыха

Филиппины получили премию White Awards как лучшее направление для романтического отдыха

© РИА Новости / Алексей КазаковЗакат на острове Боракай
Закат на острове Боракай - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Алексей Казаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Филиппины получили премию White Awards как лучшее направление для романтического отдыха, сообщает пресс-служба представительства Департамента по туризму страны в России и СНГ.
Их часто выбирают для путешествий влюбленные пары и будущие молодожены. Предпочитающие экстремальный отдых могут заняться серфингом на известном споте Cloud 9 в Сиаргао. Те, кто ищет единение с природой, — исследовать живописные джунгли острова Палаван. Пары, которым нравится более спокойный и умиротворенный отдых, могут провести время на самых красивых пляжах острова Боракай.
Филиппины идеально подходят и для проведения главной церемонии в жизни жениха и невесты.
Добраться из Москвы до Манилы можно на рейсах авиакомпаний Emirates, Turkish Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways и Gulf Air с пересадкой. Стоимость билетов стартует от 74 тысяч рублей с человека в одну сторону. Примерно столько же — от 80 тысяч рублей — стоят туры на Филиппины на 10-11 ночей (перелет не включен).
Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
31 октября, 17:23Туризм
Филиппины смягчат правила въезда для туристов
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмФилиппинытуристыкуда можно лететьОтдых на мореСвадьба
 
 
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