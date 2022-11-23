https://ria.ru/20221123/evroparlament-1833808697.html

Захарова заявила о низком уровне образования депутатов Европарламента

Захарова заявила о низком уровне образования депутатов Европарламента - РИА Новости, 23.11.2022

Захарова заявила о низком уровне образования депутатов Европарламента

Депутатов Европарламента в силу их низкого образовательного уровня не волнует отсутствие в европейском законодательстве определения "государства-спонсора... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T23:41

2022-11-23T23:41

2022-11-23T23:41

мария захарова

владимир соловьев (телеведущий)

анналена бербок

германия

россия

европарламент

политика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Депутатов Европарламента в силу их низкого образовательного уровня не волнует отсутствие в европейском законодательстве определения "государства-спонсора терроризма", которым они наделили Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Европейский парламент в среду принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине."Вы сказали, что термин "страна-террорист" или "спонсор терроризма" не определен в рамках Европейского союза, законодательства. Так кого это волнует? Ну если Земля имеет длину окружности в 10 раз меньше той, о которой знает министр иностранных дел ФРГ? О каком законодательстве вы говорите? Человек прыжками занимался на батуте и стал министром иностранных дел. Кто в Европарламенте заседает? Вы понимаете уровень этих людей?" - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".По ее словам, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что ответственные немцы должны думать о последствиях своих решений не только для Германии, но и "для страны, которая находится за сотни тысяч километров". При этом длина окружности Земли всего около 40 тысяч километров."Вам еще что-то нужно знать об уровне Европарламента и людей, которые туда делегируются? Если министр иностранных дел ФРГ полагает, что есть некие государства, которые находятся в сотнях тысяч километров от границ Германии? А в Европарламент попадают люди, в том числе используя популистские технологии в рамках существующих электоральных систем. То есть там не прямо звезды высшего образования… У них банальных нет представлений", - заявила Захарова.

https://ria.ru/20221123/rezolyutsiya-1833730973.html

https://ria.ru/20221123/lavrov-1833807126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

мария захарова, владимир соловьев (телеведущий), анналена бербок, германия, россия, европарламент, политика