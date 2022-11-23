Захарова заявила о низком уровне образования депутатов Европарламента
Захарова: Европарламент в силу его уровня не волнует отсутствие термина "страна-террорист"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Депутатов Европарламента в силу их низкого образовательного уровня не волнует отсутствие в европейском законодательстве определения "государства-спонсора терроризма", которым они наделили Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Европейский парламент в среду принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине.
"Вы сказали, что термин "страна-террорист" или "спонсор терроризма" не определен в рамках Европейского союза, законодательства. Так кого это волнует? Ну если Земля имеет длину окружности в 10 раз меньше той, о которой знает министр иностранных дел ФРГ? О каком законодательстве вы говорите? Человек прыжками занимался на батуте и стал министром иностранных дел. Кто в Европарламенте заседает? Вы понимаете уровень этих людей?" - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
По ее словам, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что ответственные немцы должны думать о последствиях своих решений не только для Германии, но и "для страны, которая находится за сотни тысяч километров". При этом длина окружности Земли всего около 40 тысяч километров.
"Вам еще что-то нужно знать об уровне Европарламента и людей, которые туда делегируются? Если министр иностранных дел ФРГ полагает, что есть некие государства, которые находятся в сотнях тысяч километров от границ Германии? А в Европарламент попадают люди, в том числе используя популистские технологии в рамках существующих электоральных систем. То есть там не прямо звезды высшего образования… У них банальных нет представлений", - заявила Захарова.