https://ria.ru/20221123/evroparlament-1833764938.html

Сенатор заявил об отсутствии у резолюции ЕП по России правовых последствий

Сенатор заявил об отсутствии у резолюции ЕП по России правовых последствий - РИА Новости, 23.11.2022

Сенатор заявил об отсутствии у резолюции ЕП по России правовых последствий

Резолюция Европарламента о России как "государстве-спонсоре терроризма" не несет никаких правовых последствий для РФ, ее цель - дальнейшая легитимация... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T18:51

2022-11-23T18:51

2022-11-23T18:51

константин косачев

россия

евросоюз

европарламент

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Резолюция Европарламента о России как "государстве-спонсоре терроризма" не несет никаких правовых последствий для РФ, ее цель - дальнейшая легитимация односторонних ограничительных мер ЕС, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Европейский парламент в среду принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине, следует из итогов голосования на пленарной сессии в Страсбурге."Резолюция Европейского парламента о "государстве-спонсоре терроризма" не порождает никаких правовых последствий для России. Что касается формы, то речь идет не о законодательной процедуре, а о принятии институтами ЕС так называемых "рекомендаций". Тем самым документ не имеет юридической силы как внутри самого ЕС, так и не порождает каких-либо правовых (в том числе санкционных) последствий за его пределами", - написал Косачев в своем Telegram-канале.Он также считает, что ещё одна цель сегодняшней резолюции - дальнейшая легитимация односторонних ограничительных мер ЕС, которые уже подорвали энергетическую, финансовую и продовольственную безопасность во всем мире, спровоцировали голод и инфляцию в глобальном масштабе.Косачев пояснил, что в правовой системе ЕС отсутствует юридический механизм признания государств "спонсором терроризма". В законодательстве ЕС существует лишь режим признания "причастных к террористическим актам", который может охватывать физических лиц, групп и организации."При этом очевидно, что идею принять подобную резолюцию подкинули в Брюссель англосаксы. Потому что США и Канада являются единственными странами в мире, где на законодательном уровне предусмотрено понятие "государство-спонсор терроризма". Таковыми уже признаны Сирия, Иран, КНДР и Куба", - подчеркнул он. По словам законодателя, "само по себе признание России и любого другого государства в качестве "спонсора терроризма" является псевдоюридической концепцией".Еще в резолюции упоминается содействие созданию "международного трибунала для расследования преступлений России на Украине", добавил политик. Он напомнил, что общепризнанный принцип международного права, составляющий основу государственного иммунитета: "равный над равным власти не имеют". "Из этого принципа следует, что ни одно государство (группа государств) не может осуществлять юрисдикцию над другим государством", - подчеркнул Косачев. Резолюция Европейского парламента нарушает международное право, заключил законодатель.

https://ria.ru/20221026/rezolyutsiya-1827014125.html

https://ria.ru/20221013/rezolyutsiya-1823862328.html

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Кирилл Волков

константин косачев, россия, евросоюз, европарламент, в мире, санкции в отношении россии