https://ria.ru/20221123/evroparlament-1833764938.html
Сенатор заявил об отсутствии у резолюции ЕП по России правовых последствий
Сенатор заявил об отсутствии у резолюции ЕП по России правовых последствий - РИА Новости, 23.11.2022
Сенатор заявил об отсутствии у резолюции ЕП по России правовых последствий
Резолюция Европарламента о России как "государстве-спонсоре терроризма" не несет никаких правовых последствий для РФ, ее цель - дальнейшая легитимация... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T18:51
2022-11-23T18:51
2022-11-23T18:51
константин косачев
россия
евросоюз
европарламент
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793431328_0:113:3164:1892_1920x0_80_0_0_c1a426df4faeb2df9c5236e7af1547e7.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Резолюция Европарламента о России как "государстве-спонсоре терроризма" не несет никаких правовых последствий для РФ, ее цель - дальнейшая легитимация односторонних ограничительных мер ЕС, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Европейский парламент в среду принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине, следует из итогов голосования на пленарной сессии в Страсбурге."Резолюция Европейского парламента о "государстве-спонсоре терроризма" не порождает никаких правовых последствий для России. Что касается формы, то речь идет не о законодательной процедуре, а о принятии институтами ЕС так называемых "рекомендаций". Тем самым документ не имеет юридической силы как внутри самого ЕС, так и не порождает каких-либо правовых (в том числе санкционных) последствий за его пределами", - написал Косачев в своем Telegram-канале.Он также считает, что ещё одна цель сегодняшней резолюции - дальнейшая легитимация односторонних ограничительных мер ЕС, которые уже подорвали энергетическую, финансовую и продовольственную безопасность во всем мире, спровоцировали голод и инфляцию в глобальном масштабе.Косачев пояснил, что в правовой системе ЕС отсутствует юридический механизм признания государств "спонсором терроризма". В законодательстве ЕС существует лишь режим признания "причастных к террористическим актам", который может охватывать физических лиц, групп и организации."При этом очевидно, что идею принять подобную резолюцию подкинули в Брюссель англосаксы. Потому что США и Канада являются единственными странами в мире, где на законодательном уровне предусмотрено понятие "государство-спонсор терроризма". Таковыми уже признаны Сирия, Иран, КНДР и Куба", - подчеркнул он. По словам законодателя, "само по себе признание России и любого другого государства в качестве "спонсора терроризма" является псевдоюридической концепцией".Еще в резолюции упоминается содействие созданию "международного трибунала для расследования преступлений России на Украине", добавил политик. Он напомнил, что общепризнанный принцип международного права, составляющий основу государственного иммунитета: "равный над равным власти не имеют". "Из этого принципа следует, что ни одно государство (группа государств) не может осуществлять юрисдикцию над другим государством", - подчеркнул Косачев. Резолюция Европейского парламента нарушает международное право, заключил законодатель.
https://ria.ru/20221026/rezolyutsiya-1827014125.html
https://ria.ru/20221013/rezolyutsiya-1823862328.html
https://ria.ru/20221006/energosotrudnichestvo-1821965316.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793431328_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f5a62b15a645242d00b10631389f7b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин косачев, россия, евросоюз, европарламент, в мире, санкции в отношении россии
Константин Косачев, Россия, Евросоюз, Европарламент, В мире, Санкции в отношении России
Сенатор заявил об отсутствии у резолюции ЕП по России правовых последствий
Сенатор Косачев: резолюция Европарламента не несет правовых последствий для России
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Резолюция Европарламента о России как "государстве-спонсоре терроризма" не несет никаких правовых последствий для РФ, ее цель - дальнейшая легитимация односторонних ограничительных мер ЕС, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев
.
Европейский парламент в среду принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине
, следует из итогов голосования на пленарной сессии в Страсбурге
.
"Резолюция Европейского парламента о "государстве-спонсоре терроризма" не порождает никаких правовых последствий для России. Что касается формы, то речь идет не о законодательной процедуре, а о принятии институтами ЕС так называемых "рекомендаций". Тем самым документ не имеет юридической силы как внутри самого ЕС, так и не порождает каких-либо правовых (в том числе санкционных) последствий за его пределами", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Он также считает, что ещё одна цель сегодняшней резолюции - дальнейшая легитимация односторонних ограничительных мер ЕС, которые уже подорвали энергетическую, финансовую и продовольственную безопасность во всем мире, спровоцировали голод и инфляцию в глобальном масштабе.
Косачев пояснил, что в правовой системе ЕС отсутствует юридический механизм признания государств "спонсором терроризма". В законодательстве ЕС существует лишь режим признания "причастных к террористическим актам", который может охватывать физических лиц, групп и организации.
"При этом очевидно, что идею принять подобную резолюцию подкинули в Брюссель
англосаксы. Потому что США
и Канада
являются единственными странами в мире, где на законодательном уровне предусмотрено понятие "государство-спонсор терроризма". Таковыми уже признаны Сирия
, Иран
, КНДР и Куба", - подчеркнул он. По словам законодателя, "само по себе признание России и любого другого государства в качестве "спонсора терроризма" является псевдоюридической концепцией".
Еще в резолюции упоминается содействие созданию "международного трибунала для расследования преступлений России на Украине", добавил политик. Он напомнил, что общепризнанный принцип международного права, составляющий основу государственного иммунитета: "равный над равным власти не имеют". "Из этого принципа следует, что ни одно государство (группа государств) не может осуществлять юрисдикцию над другим государством", - подчеркнул Косачев. Резолюция Европейского парламента нарушает международное право, заключил законодатель.