https://ria.ru/20221123/estoniya-1833666558.html

Украинским беженцам в Эстонии усложнят жизнь

Украинским беженцам в Эстонии усложнят жизнь - РИА Новости, 23.11.2022

Украинским беженцам в Эстонии усложнят жизнь

Срок действия статуса временной защиты, который Эстония предоставила покинувшим Украину в начале российской спецоперации беженцам, истекает, для его продления... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:59

2022-11-23T14:59

2022-11-23T15:00

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эстония

украина

беженцы

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Срок действия статуса временной защиты, который Эстония предоставила покинувшим Украину в начале российской спецоперации беженцам, истекает, для его продления необходимо выполнить ряд условий, сообщила вице-канцлер по культурному многообразию Министерства культуры Эда Силберг в интервью ERR."У ходатайствующего о продлении статуса временной защиты обязательно должно быть зарегистрировано место жительства. Совершеннолетние беженцы должны быть активными на рынке труда – либо работать, либо быть зарегистрированными в Кассе по безработице", - заявила вице-канцлер.Она также добавила, что каждый беженец должен будет пройти программу адаптации, в которую входят обучение о жизни в Эстонии и изучение эстонского языка длительностью 100 академических часов.Издание сообщило, что статус временной защиты будет продлен на один год только при условии выполнения всех требований.По данным МВД, с 24 февраля в Эстонию прибыли 109 742 гражданина Украины, из них 58 721 намеревались остаться в Эстонии. Из прибывших в Эстонию граждан Украины временную защиту получили 35 049 человек, на рассмотрении находятся заявления еще 2 623 человек. Эстонские пограничники за это время запретили въезд в страну в страну 1199 гражданам Украины.

https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833375285.html

https://ria.ru/20221119/estoniya-1832802838.html

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в мире, эстония, украина, беженцы