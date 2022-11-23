Рейтинг@Mail.ru
Украинским беженцам в Эстонии усложнят жизнь - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/estoniya-1833666558.html
Украинским беженцам в Эстонии усложнят жизнь
Украинским беженцам в Эстонии усложнят жизнь - РИА Новости, 23.11.2022
Украинским беженцам в Эстонии усложнят жизнь
Срок действия статуса временной защиты, который Эстония предоставила покинувшим Украину в начале российской спецоперации беженцам, истекает, для его продления... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:59
2022-11-23T15:00
в мире
эстония
украина
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/07/1559430728_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_3013006a75ce2ef5081eea989ebb3947.jpg
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Срок действия статуса временной защиты, который Эстония предоставила покинувшим Украину в начале российской спецоперации беженцам, истекает, для его продления необходимо выполнить ряд условий, сообщила вице-канцлер по культурному многообразию Министерства культуры Эда Силберг в интервью ERR."У ходатайствующего о продлении статуса временной защиты обязательно должно быть зарегистрировано место жительства. Совершеннолетние беженцы должны быть активными на рынке труда – либо работать, либо быть зарегистрированными в Кассе по безработице", - заявила вице-канцлер.Она также добавила, что каждый беженец должен будет пройти программу адаптации, в которую входят обучение о жизни в Эстонии и изучение эстонского языка длительностью 100 академических часов.Издание сообщило, что статус временной защиты будет продлен на один год только при условии выполнения всех требований.По данным МВД, с 24 февраля в Эстонию прибыли 109 742 гражданина Украины, из них 58 721 намеревались остаться в Эстонии. Из прибывших в Эстонию граждан Украины временную защиту получили 35 049 человек, на рассмотрении находятся заявления еще 2 623 человек. Эстонские пограничники за это время запретили въезд в страну в страну 1199 гражданам Украины.
https://ria.ru/20221122/sanktsii-1833375285.html
https://ria.ru/20221119/estoniya-1832802838.html
эстония
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/07/1559430728_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_9343b442675e8f98254ca68a6da29484.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, украина, беженцы
В мире, Эстония, Украина, Беженцы
14:59 23.11.2022 (обновлено: 15:00 23.11.2022)
 
Украинским беженцам в Эстонии усложнят жизнь

Украинских беженцев в Эстонии заставят сдавать экзамен для продления статуса

© Pixabay / Pixabay/evsolaТаллин
Таллин - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Pixabay / Pixabay/evsola
Таллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Срок действия статуса временной защиты, который Эстония предоставила покинувшим Украину в начале российской спецоперации беженцам, истекает, для его продления необходимо выполнить ряд условий, сообщила вице-канцлер по культурному многообразию Министерства культуры Эда Силберг в интервью ERR.
"У ходатайствующего о продлении статуса временной защиты обязательно должно быть зарегистрировано место жительства. Совершеннолетние беженцы должны быть активными на рынке труда – либо работать, либо быть зарегистрированными в Кассе по безработице", - заявила вице-канцлер.
Она также добавила, что каждый беженец должен будет пройти программу адаптации, в которую входят обучение о жизни в Эстонии и изучение эстонского языка длительностью 100 академических часов.
Издание сообщило, что статус временной защиты будет продлен на один год только при условии выполнения всех требований.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 14:55
Премьер Эстонии обеспокоена заявлениями Венгрии об антироссийских санкциях
По данным МВД, с 24 февраля в Эстонию прибыли 109 742 гражданина Украины, из них 58 721 намеревались остаться в Эстонии. Из прибывших в Эстонию граждан Украины временную защиту получили 35 049 человек, на рассмотрении находятся заявления еще 2 623 человек. Эстонские пограничники за это время запретили въезд в страну в страну 1199 гражданам Украины.
Вид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 20:55
Эстония подарит Украине городские автобусы и электрогенераторы
 
В миреЭстонияУкраинаБеженцы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала