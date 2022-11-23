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В Ереване задержали четырех участников антироссийской акции - РИА Новости, 23.11.2022
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В Ереване задержали четырех участников антироссийской акции
В Ереване задержали четырех участников антироссийской акции - РИА Новости, 23.11.2022
В Ереване задержали четырех участников антироссийской акции
Полиция Армении задержала четырех участников антироссийской акции близ места проведения саммита ОДКБ в Ереване, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T12:57
2022-11-23T12:57
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Полиция Армении задержала четырех участников антироссийской акции близ места проведения саммита ОДКБ в Ереване, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства."С улицы Пароняна (близ места проведения саммита - ред.) в отделение полиции доставлены четыре человека", - сказал собеседник агентства.По его словам, задержанным вменяется неподчинение законным требованиям властей, предусмотренное кодексом об административных правонарушениях.По данным Sputnik Армения, один из задержанных - лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян.В среду на площади Свободы в Ереване анонсирован еще один антироссийский митинг, организованный координатором программы НКО "Союз информированных граждан" Даниелом Иоаннисяном, который входит в Совет по конституционным реформам Армении и участвовал в процессе реформирования полиции страны.
https://ria.ru/20221115/armeniya-1831537004.html
https://ria.ru/20220916/armeniya-1817318854.html
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в мире, ереван, армения, одкб
В мире, Ереван, Армения, ОДКБ
12:57 23.11.2022
 
В Ереване задержали четырех участников антироссийской акции

В Ереване близ места проведения саммита ОДКБ задержали участников антироссийской акции

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в медиабанкСотрудники полиции следят за порядком на акции протеста у здания правительства Армении в Ереване
Сотрудники полиции следят за порядком на акции протеста у здания правительства Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
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Сотрудники полиции следят за порядком на акции протеста у здания правительства Армении в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Полиция Армении задержала четырех участников антироссийской акции близ места проведения саммита ОДКБ в Ереване, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.
"С улицы Пароняна (близ места проведения саммита - ред.) в отделение полиции доставлены четыре человека", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, задержанным вменяется неподчинение законным требованиям властей, предусмотренное кодексом об административных правонарушениях.
По данным Sputnik Армения, один из задержанных - лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян.
В среду на площади Свободы в Ереване анонсирован еще один антироссийский митинг, организованный координатором программы НКО "Союз информированных граждан" Даниелом Иоаннисяном, который входит в Совет по конституционным реформам Армении и участвовал в процессе реформирования полиции страны.
Участники акции оппозиции у дома правительства в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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В миреЕреванАрменияОДКБ
 
 
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