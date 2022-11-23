https://ria.ru/20221123/erevan-1833621478.html

В Ереване задержали четырех участников антироссийской акции

В Ереване задержали четырех участников антироссийской акции - РИА Новости, 23.11.2022

В Ереване задержали четырех участников антироссийской акции

Полиция Армении задержала четырех участников антироссийской акции близ места проведения саммита ОДКБ в Ереване, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T12:57

2022-11-23T12:57

2022-11-23T12:57

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Полиция Армении задержала четырех участников антироссийской акции близ места проведения саммита ОДКБ в Ереване, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства."С улицы Пароняна (близ места проведения саммита - ред.) в отделение полиции доставлены четыре человека", - сказал собеседник агентства.По его словам, задержанным вменяется неподчинение законным требованиям властей, предусмотренное кодексом об административных правонарушениях.По данным Sputnik Армения, один из задержанных - лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян.В среду на площади Свободы в Ереване анонсирован еще один антироссийский митинг, организованный координатором программы НКО "Союз информированных граждан" Даниелом Иоаннисяном, который входит в Совет по конституционным реформам Армении и участвовал в процессе реформирования полиции страны.

https://ria.ru/20221115/armeniya-1831537004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ереван, армения, одкб