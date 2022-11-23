https://ria.ru/20221123/energodar-1833762011.html
В Энергодаре нашли схрон с оружием
В Энергодаре нашли схрон с оружием - РИА Новости, 23.11.2022
В Энергодаре нашли схрон с оружием
Схрон с оружием обнаружен в одном из гаражных кооперативов Энергодара в Запорожской области, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T18:38
2022-11-23T18:38
2022-11-23T18:38
специальная военная операция на украине
безопасность
энергодар
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Схрон с оружием обнаружен в одном из гаражных кооперативов Энергодара в Запорожской области, сообщает пресс-служба администрации города."Схрон располагался внутри одного из гаражей, где были найдены: стрелковое оружие, боеприпасы к ним, мины и флаг 43-го мотопехотного батальона "Патриот", - говорится в сообщении.Силовиками по данному факту проводятся следственно-оперативные действия.
https://ria.ru/20221029/skhron-1827715922.html
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, энергодар, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Энергодар, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Энергодаре нашли схрон с оружием
В Энергодаре в гараже нашли схрон с огнестрельным оружием, боеприпасами к нему и минами