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В Энергодаре нашли схрон с оружием - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/energodar-1833762011.html
В Энергодаре нашли схрон с оружием
В Энергодаре нашли схрон с оружием - РИА Новости, 23.11.2022
В Энергодаре нашли схрон с оружием
Схрон с оружием обнаружен в одном из гаражных кооперативов Энергодара в Запорожской области, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T18:38
2022-11-23T18:38
специальная военная операция на украине
безопасность
энергодар
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Схрон с оружием обнаружен в одном из гаражных кооперативов Энергодара в Запорожской области, сообщает пресс-служба администрации города."Схрон располагался внутри одного из гаражей, где были найдены: стрелковое оружие, боеприпасы к ним, мины и флаг 43-го мотопехотного батальона "Патриот", - говорится в сообщении.Силовиками по данному факту проводятся следственно-оперативные действия.
https://ria.ru/20221029/skhron-1827715922.html
энергодар
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безопасность, энергодар, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Энергодар, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:38 23.11.2022
 
В Энергодаре нашли схрон с оружием

В Энергодаре в гараже нашли схрон с огнестрельным оружием, боеприпасами к нему и минами

© РИА НовостиСтела при въезде в город Энергодар
Стела при въезде в город Энергодар - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости
Стела при въезде в город Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Схрон с оружием обнаружен в одном из гаражных кооперативов Энергодара в Запорожской области, сообщает пресс-служба администрации города.
"Схрон располагался внутри одного из гаражей, где были найдены: стрелковое оружие, боеприпасы к ним, мины и флаг 43-го мотопехотного батальона "Патриот", - говорится в сообщении.
Силовиками по данному факту проводятся следственно-оперативные действия.
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 09:46Специальная военная операция на Украине
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЭнергодарЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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