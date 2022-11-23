https://ria.ru/20221123/energodar-1833762011.html

В Энергодаре нашли схрон с оружием

В Энергодаре нашли схрон с оружием - РИА Новости, 23.11.2022

В Энергодаре нашли схрон с оружием

Схрон с оружием обнаружен в одном из гаражных кооперативов Энергодара в Запорожской области, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T18:38

2022-11-23T18:38

2022-11-23T18:38

специальная военная операция на украине

безопасность

энергодар

запорожская область

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833139866_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_c7e46fa767397bbf88a9abd70383c597.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Схрон с оружием обнаружен в одном из гаражных кооперативов Энергодара в Запорожской области, сообщает пресс-служба администрации города."Схрон располагался внутри одного из гаражей, где были найдены: стрелковое оружие, боеприпасы к ним, мины и флаг 43-го мотопехотного батальона "Патриот", - говорится в сообщении.Силовиками по данному факту проводятся следственно-оперативные действия.

https://ria.ru/20221029/skhron-1827715922.html

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, энергодар, запорожская область, ситуация в днр и лнр