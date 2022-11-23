Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области восстанавливают нарушенное энергоснабжение - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/energiya-1833584403.html
Во Владимирской области восстанавливают нарушенное энергоснабжение
Во Владимирской области восстанавливают нарушенное энергоснабжение - РИА Новости, 23.11.2022
Во Владимирской области восстанавливают нарушенное энергоснабжение
Бригады "Владимирэнерго" восстанавливают энергоснабжение во Владимирской области, нарушенное ледяным дождем и ветром, сообщила пресс-служба организации. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:14
2022-11-23T11:15
происшествия
жкх
владимирская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585856448_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_10fc1c047717288f706588ffbff553ab.jpg
РЯЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Бригады "Владимирэнерго" восстанавливают энергоснабжение во Владимирской области, нарушенное ледяным дождем и ветром, сообщила пресс-служба организации."Мокрый снег, переходящий в ледяной дождь и сопровождавшийся усилением шквалистого ветра, которые обрушились на ряд районов Владимирской области... 22 ноября, вызвали локальные технологические нарушения в сетях 0,4-6-10 киловольт (кВ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что днем во вторник по филиалу был введен особый режим работы."К 22.00 22 ноября электроснабжение большей части потребителей электроснабжение было восстановлено. Усиление циклона с сильным ледяным дождем после 23.00 вызвало новые нарушения электроснабжения в ряде населенных пунктов, преимущественно юго-восточной части региона. В круглосуточном посменном графике… бригады филиала "Владимирэнерго", укомплектованные необходимым инструментом и приспособлениями, продолжают восстанавливать электроснабжение", - подчеркивает компания.
https://ria.ru/20221123/led-1833578937.html
владимирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585856448_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_6b5093867f4b9802592223576f9cc45a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, владимирская область, россия
Происшествия, ЖКХ, Владимирская область, Россия
11:14 23.11.2022 (обновлено: 11:15 23.11.2022)
 
Во Владимирской области восстанавливают нарушенное энергоснабжение

Бригады "Владимирэнерго" восстанавливают нарушенное непогодой энергоснабжение

© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в медиабанкПоследствия снежного циклона на ЛЭП
Последствия снежного циклона на ЛЭП - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в медиабанк
Последствия снежного циклона на ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Бригады "Владимирэнерго" восстанавливают энергоснабжение во Владимирской области, нарушенное ледяным дождем и ветром, сообщила пресс-служба организации.
"Мокрый снег, переходящий в ледяной дождь и сопровождавшийся усилением шквалистого ветра, которые обрушились на ряд районов Владимирской области... 22 ноября, вызвали локальные технологические нарушения в сетях 0,4-6-10 киловольт (кВ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что днем во вторник по филиалу был введен особый режим работы.
"К 22.00 22 ноября электроснабжение большей части потребителей электроснабжение было восстановлено. Усиление циклона с сильным ледяным дождем после 23.00 вызвало новые нарушения электроснабжения в ряде населенных пунктов, преимущественно юго-восточной части региона. В круглосуточном посменном графике… бригады филиала "Владимирэнерго", укомплектованные необходимым инструментом и приспособлениями, продолжают восстанавливать электроснабжение", - подчеркивает компания.
Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
11:00
В Нижнем Новгороде из-за ледяного дождя упали более 70 деревьев
 
ПроисшествияЖКХВладимирская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала