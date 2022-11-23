https://ria.ru/20221123/energiya-1833584403.html
Во Владимирской области восстанавливают нарушенное энергоснабжение
Во Владимирской области восстанавливают нарушенное энергоснабжение - РИА Новости, 23.11.2022
Во Владимирской области восстанавливают нарушенное энергоснабжение
Бригады "Владимирэнерго" восстанавливают энергоснабжение во Владимирской области, нарушенное ледяным дождем и ветром, сообщила пресс-служба организации. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:14
2022-11-23T11:14
2022-11-23T11:15
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РЯЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Бригады "Владимирэнерго" восстанавливают энергоснабжение во Владимирской области, нарушенное ледяным дождем и ветром, сообщила пресс-служба организации."Мокрый снег, переходящий в ледяной дождь и сопровождавшийся усилением шквалистого ветра, которые обрушились на ряд районов Владимирской области... 22 ноября, вызвали локальные технологические нарушения в сетях 0,4-6-10 киловольт (кВ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что днем во вторник по филиалу был введен особый режим работы."К 22.00 22 ноября электроснабжение большей части потребителей электроснабжение было восстановлено. Усиление циклона с сильным ледяным дождем после 23.00 вызвало новые нарушения электроснабжения в ряде населенных пунктов, преимущественно юго-восточной части региона. В круглосуточном посменном графике… бригады филиала "Владимирэнерго", укомплектованные необходимым инструментом и приспособлениями, продолжают восстанавливать электроснабжение", - подчеркивает компания.
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происшествия, жкх, владимирская область, россия
Происшествия, ЖКХ, Владимирская область, Россия
11:14 23.11.2022 (обновлено: 11:15 23.11.2022)
Во Владимирской области восстанавливают нарушенное энергоснабжение
Бригады "Владимирэнерго" восстанавливают нарушенное непогодой энергоснабжение
РЯЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости.
Бригады "Владимирэнерго" восстанавливают энергоснабжение во Владимирской области, нарушенное ледяным дождем и ветром, сообщила
пресс-служба организации.
"Мокрый снег, переходящий в ледяной дождь и сопровождавшийся усилением шквалистого ветра, которые обрушились на ряд районов Владимирской области... 22 ноября, вызвали локальные технологические нарушения в сетях 0,4-6-10 киловольт (кВ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что днем во вторник по филиалу был введен особый режим работы.
"К 22.00 22 ноября электроснабжение большей части потребителей электроснабжение было восстановлено. Усиление циклона с сильным ледяным дождем после 23.00 вызвало новые нарушения электроснабжения в ряде населенных пунктов, преимущественно юго-восточной части региона. В круглосуточном посменном графике… бригады филиала "Владимирэнерго", укомплектованные необходимым инструментом и приспособлениями, продолжают восстанавливать электроснабжение", - подчеркивает компания.