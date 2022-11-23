https://ria.ru/20221123/energiya-1833584403.html

Во Владимирской области восстанавливают нарушенное энергоснабжение

Во Владимирской области восстанавливают нарушенное энергоснабжение - РИА Новости, 23.11.2022

Во Владимирской области восстанавливают нарушенное энергоснабжение

Бригады "Владимирэнерго" восстанавливают энергоснабжение во Владимирской области, нарушенное ледяным дождем и ветром, сообщила пресс-служба организации. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:14

2022-11-23T11:14

2022-11-23T11:15

происшествия

жкх

владимирская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585856448_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_10fc1c047717288f706588ffbff553ab.jpg

РЯЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Бригады "Владимирэнерго" восстанавливают энергоснабжение во Владимирской области, нарушенное ледяным дождем и ветром, сообщила пресс-служба организации."Мокрый снег, переходящий в ледяной дождь и сопровождавшийся усилением шквалистого ветра, которые обрушились на ряд районов Владимирской области... 22 ноября, вызвали локальные технологические нарушения в сетях 0,4-6-10 киловольт (кВ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что днем во вторник по филиалу был введен особый режим работы."К 22.00 22 ноября электроснабжение большей части потребителей электроснабжение было восстановлено. Усиление циклона с сильным ледяным дождем после 23.00 вызвало новые нарушения электроснабжения в ряде населенных пунктов, преимущественно юго-восточной части региона. В круглосуточном посменном графике… бригады филиала "Владимирэнерго", укомплектованные необходимым инструментом и приспособлениями, продолжают восстанавливать электроснабжение", - подчеркивает компания.

https://ria.ru/20221123/led-1833578937.html

владимирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, владимирская область, россия