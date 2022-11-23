https://ria.ru/20221123/elektromobili-1833587173.html

Производство электромобилей на "Москвиче" запустят до конца года

Производство электромобилей на "Москвиче" запустят до конца года - РИА Новости, 23.11.2022

Производство электромобилей на "Москвиче" запустят до конца года

Производство электромобилей на заводе "Москвич" начнется в 2022 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T11:20

2022-11-23T11:20

2022-11-23T15:17

экономика

авто

россия

москва

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Производство электромобилей на заводе "Москвич" начнется в 2022 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля "Москвич 3" и электромобилей. Задача на ближайшее время - наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года", - сказал Мантуров, слова которого передает пресс-служба.В ноябре "Москвич" сертифицировал электромобиль "Москвич 3е", Росстандартом выдано соответствующее одобрение типа транспортного средства.В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.

https://ria.ru/20220707/moskvich-1800999694.html

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Влада Копылова

экономика, авто, россия, москва, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)