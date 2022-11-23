Рейтинг@Mail.ru
Производство электромобилей на "Москвиче" запустят до конца года - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/elektromobili-1833587173.html
Производство электромобилей на "Москвиче" запустят до конца года
Производство электромобилей на "Москвиче" запустят до конца года - РИА Новости, 23.11.2022
Производство электромобилей на "Москвиче" запустят до конца года
Производство электромобилей на заводе "Москвич" начнется в 2022 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:20
2022-11-23T15:17
экономика
авто
россия
москва
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833620034_0:0:3329:1874_1920x0_80_0_0_a5895c0fb4638727c671849ff39551cb.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Производство электромобилей на заводе "Москвич" начнется в 2022 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля "Москвич 3" и электромобилей. Задача на ближайшее время - наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года", - сказал Мантуров, слова которого передает пресс-служба.В ноябре "Москвич" сертифицировал электромобиль "Москвич 3е", Росстандартом выдано соответствующее одобрение типа транспортного средства.В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
https://ria.ru/20220707/moskvich-1800999694.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833620034_598:0:3329:2048_1920x0_80_0_0_dfe590e085f7b9e15490eda6fdff67ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, россия, москва, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Россия, Москва, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
11:20 23.11.2022 (обновлено: 15:17 23.11.2022)
 
Производство электромобилей на "Москвиче" запустят до конца года

Мантуров: производство электромобилей на заводе "Москвич" запустят до конца года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода "Москвич"
Рабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода Москвич - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Рабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода "Москвич"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Производство электромобилей на заводе "Москвич" начнется в 2022 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля "Москвич 3" и электромобилей. Задача на ближайшее время - наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года", - сказал Мантуров, слова которого передает пресс-служба.
Новый "Москвич": чем будет удивлять легендарный автозавод
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

Автомобили Москвич на Московском автомобильном заводе Москвич
1 из 8

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском автомобильном заводе Москвич, где началась сборка автомобилей
2 из 8

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

Московский автомобильный завод Москвич начал сборку автомобилей
3 из 8

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском автомобильно заводе Москвич, где началась сборка автомобилей
4 из 8

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

Автомобили Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
5 из 8

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

Рабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода Москвич
6 из 8

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Салон нового "Москвича".

Салон автомобиля Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
7 из 8

Салон нового "Москвича".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

Детали на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
8 из 8

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 8

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 8

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 8

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 8

Салон нового "Москвича".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
В ноябре "Москвич" сертифицировал электромобиль "Москвич 3е", Росстандартом выдано соответствующее одобрение типа транспортного средства.
В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 16:57
Путин назвал выпуск "Москвичей" непростой задачей
 
ЭкономикаАвтоРоссияМоскваДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала