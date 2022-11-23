Производство электромобилей на "Москвиче" запустят до конца года

Мантуров: производство электромобилей на заводе "Москвич" запустят до конца года
На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.
На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.
Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.
Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.
Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.
Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.
Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.
Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.
Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.
Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.
Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.
Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.
Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.
Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.
На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.
Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.
Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.
Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.
Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.
Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.
Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.