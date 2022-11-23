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Ставрополье в этом году увеличило экспорт продукции почти на 62% - РИА Новости, 23.11.2022
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Ставропольский край
https://ria.ru/20221123/eksport-1833720478.html
Ставрополье в этом году увеличило экспорт продукции почти на 62%
Ставрополье в этом году увеличило экспорт продукции почти на 62% - РИА Новости, 23.11.2022
Ставрополье в этом году увеличило экспорт продукции почти на 62%
Предприятия Ставропольского края в текущем году увеличили внешнеторговую деятельность почти на 62 процента, сообщил РИА Новости представитель министерства... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:51
2022-11-23T16:51
ставропольский край
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
владимир владимиров
казахстан
ставропольский край
азербайджан
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СТАВРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Предприятия Ставропольского края в текущем году увеличили внешнеторговую деятельность почти на 62 процента, сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития региона.По его словам, доля экспорта в товарообороте края достигла почти 940 миллионов долларов. Основу экспорта 2022 года, традиционно, составляет продукция химической промышленности и предприятий агропромышленного комплекса.В этой группе преобладают удобрения, которые импортируют страны дальнего зарубежья: Бразилия, Мексика, Австралия и другие. Также на 9 процентов увеличены поставки органических химических соединений в Турцию, Белоруссию и Нидерланды."Экспорт продовольственных товаров и сырья занимает в обороте 27 процентов. Главными статьями экспорта стали мясо и мясные субпродукты, поставляемые в Саудовскую Аравию и Китай. Злаки в основном закупают Азербайджан и Иран. Масложировая продукция более всего востребована в Катаре и Иордании. Продукция перемола больше всего продана в Грузию, Азербайджан и Армению. Алкогольные и безалкогольные напитки, а также уксус закупают Казахстан, Белорусиия и Азербайджан", – добавили в краевом Минэкономразвития.Там уточнили, что Ставрополье также экспортирует сапфиры в Китай. Мебель, постельные принадлежности, лампы и осветительное оборудование, световые вывески и таблички, строительные конструкции – в Казахстан. Стекло и изделия из него пользуются спросом в Азербайджане и Турции, а также в странах дальнего зарубежья. Также в экспорт в Казахстан, Грузию, Белоруссию входит различное оборудование и механические устройства."В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" регион наращивает экспорт местной продукции. Важно, что приоритет отдается именно высокомаржинальной продукции, а не сырью. Основной прирост показали продукция из категории с высокой добавленной стоимостью. По итогам года рассчитываем задействовать все имеющиеся логистические цепочки для продвижения продукции ставропольских производителей", – отметил Полюбин.В министерстве напомнили, что ставропольские экспортеры получают поддержку, в том числе благодаря региональному проекту "Экспорт продукции АПК". Ранее губернатор региона Владимир Владимиров отмечал, что рост товарооборота, турпотока, инвестиций – основные цели, которые помогут сделать край успешнее, сильнее страну.
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, владимир владимиров, казахстан, ставропольский край, азербайджан
Ставропольский край, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика, Владимир Владимиров, Казахстан, Ставропольский край, Азербайджан
16:51 23.11.2022
 

Ставрополье в этом году увеличило экспорт продукции почти на 62%

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСотрудница на линии производства парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке на заводе АО "Арнест" в городе Невинномысске Ставропольского края
Сотрудница на линии производства парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке на заводе АО Арнест в городе Невинномысске Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудница на линии производства парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке на заводе АО "Арнест" в городе Невинномысске Ставропольского края
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СТАВРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Предприятия Ставропольского края в текущем году увеличили внешнеторговую деятельность почти на 62 процента, сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития региона.
По его словам, доля экспорта в товарообороте края достигла почти 940 миллионов долларов. Основу экспорта 2022 года, традиционно, составляет продукция химической промышленности и предприятий агропромышленного комплекса.
"В нашем крае успешно функционирует ряд крупных предприятий химпрома, что обеспечивает поставки на экспорт химической продукции. На эту продукцию приходится порядка 63 процента всего стоимостного объема экспорта. В текущем году проведены поставки почти на 600 миллионов долларов, что выше уровня аналогичного периода 2021 года на 71 процент", – сказал исполняющий обязанности министра экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.
В этой группе преобладают удобрения, которые импортируют страны дальнего зарубежья: Бразилия, Мексика, Австралия и другие. Также на 9 процентов увеличены поставки органических химических соединений в Турцию, Белоруссию и Нидерланды.
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"Экспорт продовольственных товаров и сырья занимает в обороте 27 процентов. Главными статьями экспорта стали мясо и мясные субпродукты, поставляемые в Саудовскую Аравию и Китай. Злаки в основном закупают Азербайджан и Иран. Масложировая продукция более всего востребована в Катаре и Иордании. Продукция перемола больше всего продана в Грузию, Азербайджан и Армению. Алкогольные и безалкогольные напитки, а также уксус закупают Казахстан, Белорусиия и Азербайджан", – добавили в краевом Минэкономразвития.
Там уточнили, что Ставрополье также экспортирует сапфиры в Китай. Мебель, постельные принадлежности, лампы и осветительное оборудование, световые вывески и таблички, строительные конструкции – в Казахстан. Стекло и изделия из него пользуются спросом в Азербайджане и Турции, а также в странах дальнего зарубежья. Также в экспорт в Казахстан, Грузию, Белоруссию входит различное оборудование и механические устройства.
"В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" регион наращивает экспорт местной продукции. Важно, что приоритет отдается именно высокомаржинальной продукции, а не сырью. Основной прирост показали продукция из категории с высокой добавленной стоимостью. По итогам года рассчитываем задействовать все имеющиеся логистические цепочки для продвижения продукции ставропольских производителей", – отметил Полюбин.
В министерстве напомнили, что ставропольские экспортеры получают поддержку, в том числе благодаря региональному проекту "Экспорт продукции АПК". Ранее губернатор региона Владимир Владимиров отмечал, что рост товарооборота, турпотока, инвестиций – основные цели, которые помогут сделать край успешнее, сильнее страну.
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Ставропольский крайМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ЭкономикаВладимир ВладимировКазахстанСтавропольский крайАзербайджан
 
 
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