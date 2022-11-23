https://ria.ru/20221123/eksport-1833720478.html
Ставрополье в этом году увеличило экспорт продукции почти на 62%
Ставрополье в этом году увеличило экспорт продукции почти на 62% - РИА Новости, 23.11.2022
Ставрополье в этом году увеличило экспорт продукции почти на 62%
Предприятия Ставропольского края в текущем году увеличили внешнеторговую деятельность почти на 62 процента, сообщил РИА Новости представитель министерства... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:51
2022-11-23T16:51
2022-11-23T16:51
ставропольский край
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
владимир владимиров
казахстан
ставропольский край
азербайджан
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СТАВРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Предприятия Ставропольского края в текущем году увеличили внешнеторговую деятельность почти на 62 процента, сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития региона.По его словам, доля экспорта в товарообороте края достигла почти 940 миллионов долларов. Основу экспорта 2022 года, традиционно, составляет продукция химической промышленности и предприятий агропромышленного комплекса.В этой группе преобладают удобрения, которые импортируют страны дальнего зарубежья: Бразилия, Мексика, Австралия и другие. Также на 9 процентов увеличены поставки органических химических соединений в Турцию, Белоруссию и Нидерланды."Экспорт продовольственных товаров и сырья занимает в обороте 27 процентов. Главными статьями экспорта стали мясо и мясные субпродукты, поставляемые в Саудовскую Аравию и Китай. Злаки в основном закупают Азербайджан и Иран. Масложировая продукция более всего востребована в Катаре и Иордании. Продукция перемола больше всего продана в Грузию, Азербайджан и Армению. Алкогольные и безалкогольные напитки, а также уксус закупают Казахстан, Белорусиия и Азербайджан", – добавили в краевом Минэкономразвития.Там уточнили, что Ставрополье также экспортирует сапфиры в Китай. Мебель, постельные принадлежности, лампы и осветительное оборудование, световые вывески и таблички, строительные конструкции – в Казахстан. Стекло и изделия из него пользуются спросом в Азербайджане и Турции, а также в странах дальнего зарубежья. Также в экспорт в Казахстан, Грузию, Белоруссию входит различное оборудование и механические устройства."В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" регион наращивает экспорт местной продукции. Важно, что приоритет отдается именно высокомаржинальной продукции, а не сырью. Основной прирост показали продукция из категории с высокой добавленной стоимостью. По итогам года рассчитываем задействовать все имеющиеся логистические цепочки для продвижения продукции ставропольских производителей", – отметил Полюбин.В министерстве напомнили, что ставропольские экспортеры получают поддержку, в том числе благодаря региональному проекту "Экспорт продукции АПК". Ранее губернатор региона Владимир Владимиров отмечал, что рост товарооборота, турпотока, инвестиций – основные цели, которые помогут сделать край успешнее, сильнее страну.
https://ria.ru/20221005/eksport-1821684910.html
https://ria.ru/20220720/pererabotka-1803690816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, владимир владимиров, казахстан, ставропольский край, азербайджан
Ставропольский край, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика, Владимир Владимиров, Казахстан, Ставропольский край, Азербайджан
СТАВРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Предприятия Ставропольского края в текущем году увеличили внешнеторговую деятельность почти на 62 процента, сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития региона.
По его словам, доля экспорта в товарообороте края достигла почти 940 миллионов долларов. Основу экспорта 2022 года, традиционно, составляет продукция химической промышленности и предприятий агропромышленного комплекса.
"В нашем крае успешно функционирует ряд крупных предприятий химпрома, что обеспечивает поставки на экспорт химической продукции. На эту продукцию приходится порядка 63 процента всего стоимостного объема экспорта. В текущем году проведены поставки почти на 600 миллионов долларов, что выше уровня аналогичного периода 2021 года на 71 процент", – сказал исполняющий обязанности министра экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.
В этой группе преобладают удобрения, которые импортируют страны дальнего зарубежья: Бразилия
, Мексика
, Австралия
и другие. Также на 9 процентов увеличены поставки органических химических соединений в Турцию
, Белоруссию
и Нидерланды
.
"Экспорт продовольственных товаров и сырья занимает в обороте 27 процентов. Главными статьями экспорта стали мясо и мясные субпродукты, поставляемые в Саудовскую Аравию
и Китай
. Злаки в основном закупают Азербайджан
и Иран
. Масложировая продукция более всего востребована в Катаре
и Иордании
. Продукция перемола больше всего продана в Грузию
, Азербайджан и Армению
. Алкогольные и безалкогольные напитки, а также уксус закупают Казахстан
, Белорусиия и Азербайджан", – добавили в краевом Минэкономразвития
.
Там уточнили, что Ставрополье также экспортирует сапфиры в Китай. Мебель, постельные принадлежности, лампы и осветительное оборудование, световые вывески и таблички, строительные конструкции – в Казахстан. Стекло и изделия из него пользуются спросом в Азербайджане и Турции, а также в странах дальнего зарубежья. Также в экспорт в Казахстан, Грузию, Белоруссию входит различное оборудование и механические устройства.
"В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" регион наращивает экспорт местной продукции. Важно, что приоритет отдается именно высокомаржинальной продукции, а не сырью. Основной прирост показали продукция из категории с высокой добавленной стоимостью. По итогам года рассчитываем задействовать все имеющиеся логистические цепочки для продвижения продукции ставропольских производителей", – отметил Полюбин.
В министерстве напомнили, что ставропольские экспортеры получают поддержку, в том числе благодаря региональному проекту "Экспорт продукции АПК". Ранее губернатор региона Владимир Владимиров
отмечал, что рост товарооборота, турпотока, инвестиций – основные цели, которые помогут сделать край успешнее, сильнее страну.