https://ria.ru/20221123/eksport-1833720478.html

Ставрополье в этом году увеличило экспорт продукции почти на 62%

Ставрополье в этом году увеличило экспорт продукции почти на 62% - РИА Новости, 23.11.2022

Ставрополье в этом году увеличило экспорт продукции почти на 62%

Предприятия Ставропольского края в текущем году увеличили внешнеторговую деятельность почти на 62 процента, сообщил РИА Новости представитель министерства... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:51

2022-11-23T16:51

2022-11-23T16:51

ставропольский край

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

владимир владимиров

казахстан

ставропольский край

азербайджан

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СТАВРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Предприятия Ставропольского края в текущем году увеличили внешнеторговую деятельность почти на 62 процента, сообщил РИА Новости представитель министерства экономического развития региона.По его словам, доля экспорта в товарообороте края достигла почти 940 миллионов долларов. Основу экспорта 2022 года, традиционно, составляет продукция химической промышленности и предприятий агропромышленного комплекса.В этой группе преобладают удобрения, которые импортируют страны дальнего зарубежья: Бразилия, Мексика, Австралия и другие. Также на 9 процентов увеличены поставки органических химических соединений в Турцию, Белоруссию и Нидерланды."Экспорт продовольственных товаров и сырья занимает в обороте 27 процентов. Главными статьями экспорта стали мясо и мясные субпродукты, поставляемые в Саудовскую Аравию и Китай. Злаки в основном закупают Азербайджан и Иран. Масложировая продукция более всего востребована в Катаре и Иордании. Продукция перемола больше всего продана в Грузию, Азербайджан и Армению. Алкогольные и безалкогольные напитки, а также уксус закупают Казахстан, Белорусиия и Азербайджан", – добавили в краевом Минэкономразвития.Там уточнили, что Ставрополье также экспортирует сапфиры в Китай. Мебель, постельные принадлежности, лампы и осветительное оборудование, световые вывески и таблички, строительные конструкции – в Казахстан. Стекло и изделия из него пользуются спросом в Азербайджане и Турции, а также в странах дальнего зарубежья. Также в экспорт в Казахстан, Грузию, Белоруссию входит различное оборудование и механические устройства."В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" регион наращивает экспорт местной продукции. Важно, что приоритет отдается именно высокомаржинальной продукции, а не сырью. Основной прирост показали продукция из категории с высокой добавленной стоимостью. По итогам года рассчитываем задействовать все имеющиеся логистические цепочки для продвижения продукции ставропольских производителей", – отметил Полюбин.В министерстве напомнили, что ставропольские экспортеры получают поддержку, в том числе благодаря региональному проекту "Экспорт продукции АПК". Ранее губернатор региона Владимир Владимиров отмечал, что рост товарооборота, турпотока, инвестиций – основные цели, которые помогут сделать край успешнее, сильнее страну.

https://ria.ru/20221005/eksport-1821684910.html

https://ria.ru/20220720/pererabotka-1803690816.html

казахстан

ставропольский край

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, владимир владимиров, казахстан, ставропольский край, азербайджан