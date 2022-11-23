https://ria.ru/20221123/ekonomika-1833671002.html
Те, кто предсказывал двузначный спад ВВП России, ошибались, заявил Мишустин
Те, кто предсказывал двузначный спад ВВП России, ошибались, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.11.2022
Те, кто предсказывал двузначный спад ВВП России, ошибались, заявил Мишустин
Пессимисты, которые предсказывали двузначный спад ВВП России, ошибались, уже очевидно, что он может быть менее 3% в 2022 году, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:09
2022-11-23T15:09
2022-11-23T15:27
экономика
россия
михаил мишустин
всемирный банк
оэср
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пессимисты, которые предсказывали двузначный спад ВВП России, ошибались, уже очевидно, что он может быть менее 3% в 2022 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам."Данные по валовому продукту сейчас существенно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в первом полугодии. Напомню, некоторые эксперты предрекали чуть ли не двухзначные цифры возможного спада. Сейчас уже очевидно - пессимисты ошибались", - сказал он.Он также добавил, что многие организации улучшили оценки по динамике российской экономики, в том числе международные организации: Международный валютный фонд, Всемирный банк, ОЭСР."По нашим предварительным прогнозам, мы вполне можем выйти по итогам года на показатель, может быть, и менее 3%", - отметил он.
https://ria.ru/20221123/ekonomika-1833671728.html
https://ria.ru/20221122/prognoz-1833362481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, михаил мишустин, всемирный банк, оэср
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Всемирный банк, ОЭСР
15:09 23.11.2022 (обновлено: 15:27 23.11.2022)
Те, кто предсказывал двузначный спад ВВП России, ошибались, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: пессимисты, которые предсказывали двузначный спад ВВП России, ошибались