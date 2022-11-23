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Те, кто предсказывал двузначный спад ВВП России, ошибались, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.11.2022
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Те, кто предсказывал двузначный спад ВВП России, ошибались, заявил Мишустин
Те, кто предсказывал двузначный спад ВВП России, ошибались, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.11.2022
Те, кто предсказывал двузначный спад ВВП России, ошибались, заявил Мишустин
Пессимисты, которые предсказывали двузначный спад ВВП России, ошибались, уже очевидно, что он может быть менее 3% в 2022 году, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:09
2022-11-23T15:27
экономика
россия
михаил мишустин
всемирный банк
оэср
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пессимисты, которые предсказывали двузначный спад ВВП России, ошибались, уже очевидно, что он может быть менее 3% в 2022 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам."Данные по валовому продукту сейчас существенно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в первом полугодии. Напомню, некоторые эксперты предрекали чуть ли не двухзначные цифры возможного спада. Сейчас уже очевидно - пессимисты ошибались", - сказал он.Он также добавил, что многие организации улучшили оценки по динамике российской экономики, в том числе международные организации: Международный валютный фонд, Всемирный банк, ОЭСР."По нашим предварительным прогнозам, мы вполне можем выйти по итогам года на показатель, может быть, и менее 3%", - отметил он.
https://ria.ru/20221123/ekonomika-1833671728.html
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экономика, россия, михаил мишустин, всемирный банк, оэср
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Всемирный банк, ОЭСР
15:09 23.11.2022 (обновлено: 15:27 23.11.2022)
 
Те, кто предсказывал двузначный спад ВВП России, ошибались, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: пессимисты, которые предсказывали двузначный спад ВВП России, ошибались

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пессимисты, которые предсказывали двузначный спад ВВП России, ошибались, уже очевидно, что он может быть менее 3% в 2022 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
"Данные по валовому продукту сейчас существенно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в первом полугодии. Напомню, некоторые эксперты предрекали чуть ли не двухзначные цифры возможного спада. Сейчас уже очевидно - пессимисты ошибались", - сказал он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
15:11
Мишустин призвал анализировать все сценарии при составлении прогнозов
Он также добавил, что многие организации улучшили оценки по динамике российской экономики, в том числе международные организации: Международный валютный фонд, Всемирный банк, ОЭСР.
"По нашим предварительным прогнозам, мы вполне можем выйти по итогам года на показатель, может быть, и менее 3%", - отметил он.
Работник Московского нефтеперерабатывающего завода Газпром нефть в Капотне - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 14:23
ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России на 2022 год
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВсемирный банкОЭСР
 
 
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