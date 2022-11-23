https://ria.ru/20221123/ekonomika-1833671002.html

Те, кто предсказывал двузначный спад ВВП России, ошибались, заявил Мишустин

Те, кто предсказывал двузначный спад ВВП России, ошибались, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.11.2022

Те, кто предсказывал двузначный спад ВВП России, ошибались, заявил Мишустин

Пессимисты, которые предсказывали двузначный спад ВВП России, ошибались, уже очевидно, что он может быть менее 3% в 2022 году, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:09

2022-11-23T15:09

2022-11-23T15:27

экономика

россия

михаил мишустин

всемирный банк

оэср

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пессимисты, которые предсказывали двузначный спад ВВП России, ошибались, уже очевидно, что он может быть менее 3% в 2022 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам."Данные по валовому продукту сейчас существенно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в первом полугодии. Напомню, некоторые эксперты предрекали чуть ли не двухзначные цифры возможного спада. Сейчас уже очевидно - пессимисты ошибались", - сказал он.Он также добавил, что многие организации улучшили оценки по динамике российской экономики, в том числе международные организации: Международный валютный фонд, Всемирный банк, ОЭСР."По нашим предварительным прогнозам, мы вполне можем выйти по итогам года на показатель, может быть, и менее 3%", - отметил он.

https://ria.ru/20221123/ekonomika-1833671728.html

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россия

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Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, всемирный банк, оэср