https://ria.ru/20221123/dtp-1833802726.html
На востоке Москвы 12 машин столкнулись из-за скользкой дороги
На востоке Москвы 12 машин столкнулись из-за скользкой дороги - РИА Новости, 23.11.2022
На востоке Москвы 12 машин столкнулись из-за скользкой дороги
Сразу 12 автомобилей, в том числе маршрутный микроавтобус, столкнулись на Новогиреевской эстакаде на востоке Москвы из-за сильного обледенения дороги,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T22:36
2022-11-23T22:36
2022-11-23T22:36
происшествия
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москва
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Сразу 12 автомобилей, в том числе маршрутный микроавтобус, столкнулись на Новогиреевской эстакаде на востоке Москвы из-за сильного обледенения дороги, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На Новогиреевском путепроводе произошло столкновение 12 автомобилей, среди которых маршрутное такси", – сказал собеседник агентства.По его словам, движение транспорта на месте ДТП перекрыто по двум полосам. Информация о пострадавших уточняется.По предварительной информации, причиной крупной аварии стала скользкая дорога после ледяного дождя.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На востоке Москвы 12 машин столкнулись из-за скользкой дороги
На Новогиреевской эстакаде на востоке Москвы 12 машин столкнулись из-за скользкой дороги
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Сразу 12 автомобилей, в том числе маршрутный микроавтобус, столкнулись на Новогиреевской эстакаде на востоке Москвы из-за сильного обледенения дороги, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На Новогиреевском путепроводе произошло столкновение 12 автомобилей, среди которых маршрутное такси", – сказал собеседник агентства.
По его словам, движение транспорта на месте ДТП перекрыто по двум полосам. Информация о пострадавших уточняется.
По предварительной информации, причиной крупной аварии стала скользкая дорога после ледяного дождя.