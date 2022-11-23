https://ria.ru/20221123/dtp-1833802726.html

На востоке Москвы 12 машин столкнулись из-за скользкой дороги

На востоке Москвы 12 машин столкнулись из-за скользкой дороги - РИА Новости, 23.11.2022

На востоке Москвы 12 машин столкнулись из-за скользкой дороги

Сразу 12 автомобилей, в том числе маршрутный микроавтобус, столкнулись на Новогиреевской эстакаде на востоке Москвы из-за сильного обледенения дороги,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T22:36

2022-11-23T22:36

2022-11-23T22:36

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Сразу 12 автомобилей, в том числе маршрутный микроавтобус, столкнулись на Новогиреевской эстакаде на востоке Москвы из-за сильного обледенения дороги, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На Новогиреевском путепроводе произошло столкновение 12 автомобилей, среди которых маршрутное такси", – сказал собеседник агентства.По его словам, движение транспорта на месте ДТП перекрыто по двум полосам. Информация о пострадавших уточняется.По предварительной информации, причиной крупной аварии стала скользкая дорога после ледяного дождя.

https://ria.ru/20221122/gololed-1833236281.html

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, авто, москва