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На востоке Москвы 12 машин столкнулись из-за скользкой дороги - РИА Новости, 23.11.2022
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На востоке Москвы 12 машин столкнулись из-за скользкой дороги
На востоке Москвы 12 машин столкнулись из-за скользкой дороги - РИА Новости, 23.11.2022
На востоке Москвы 12 машин столкнулись из-за скользкой дороги
Сразу 12 автомобилей, в том числе маршрутный микроавтобус, столкнулись на Новогиреевской эстакаде на востоке Москвы из-за сильного обледенения дороги,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T22:36
2022-11-23T22:36
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Сразу 12 автомобилей, в том числе маршрутный микроавтобус, столкнулись на Новогиреевской эстакаде на востоке Москвы из-за сильного обледенения дороги, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На Новогиреевском путепроводе произошло столкновение 12 автомобилей, среди которых маршрутное такси", – сказал собеседник агентства.По его словам, движение транспорта на месте ДТП перекрыто по двум полосам. Информация о пострадавших уточняется.По предварительной информации, причиной крупной аварии стала скользкая дорога после ледяного дождя.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
22:36 23.11.2022
 
На востоке Москвы 12 машин столкнулись из-за скользкой дороги

На Новогиреевской эстакаде на востоке Москвы 12 машин столкнулись из-за скользкой дороги

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГололед
Гололед - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Сразу 12 автомобилей, в том числе маршрутный микроавтобус, столкнулись на Новогиреевской эстакаде на востоке Москвы из-за сильного обледенения дороги, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На Новогиреевском путепроводе произошло столкновение 12 автомобилей, среди которых маршрутное такси", – сказал собеседник агентства.
По его словам, движение транспорта на месте ДТП перекрыто по двум полосам. Информация о пострадавших уточняется.
По предварительной информации, причиной крупной аварии стала скользкая дорога после ледяного дождя.
Гололед - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Столичный врач рассказал, что делать при ледяном дожде
 
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