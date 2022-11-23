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В Новосибирской области поезд протаранил КамАЗ на переезде - РИА Новости, 23.11.2022
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В Новосибирской области поезд протаранил КамАЗ на переезде
В Новосибирской области поезд протаранил КамАЗ на переезде - РИА Новости, 23.11.2022
В Новосибирской области поезд протаранил КамАЗ на переезде
Грузовик КамАЗ на железнодорожном переезде в Новосибирской области в среду столкнулся с грузовым поездом, прицеп отбросило под встречный состав, водитель погиб, РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T08:52
2022-11-23T08:52
происшествия
авто
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Грузовик КамАЗ на железнодорожном переезде в Новосибирской области в среду столкнулся с грузовым поездом, прицеп отбросило под встречный состав, водитель погиб, сообщает Западно-Сибирская железная дорога."В среду, 23 ноября, в 03.57 мск на железнодорожном переезде между станциями Краснозерское и Хабары в Новосибирской области водитель автомобиля КамАЗ с прицепом выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.В пресс-службе пояснили, что от удара прицеп автомобиля отбросило на соседний путь под еще один проходящий грузовой поезд. В ДТП водитель грузовика погиб."Повреждена железнодорожная инфраструктура, произошел сход локомотива без опрокидывания, ожидается задержка грузопассажирского поезда №961 сообщением Камень-на-Оби – Карасук. К месту аварии направлены восстановительные поезда станций Камень-на-Оби и Карасук. Для ликвидации последствий происшествия и скорейшего возобновления движения в ОАО РЖД создан оперативный штаб", - отметили в ЗСЖД.Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей к повышенной бдительности и соблюдению правил дорожного движения, отмечая, что главной причиной ДТП на железнодорожных переездах являются "грубейшие нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта".
https://ria.ru/20221116/smert-1831810102.html
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происшествия, авто, новосибирская область
Происшествия, Авто, Новосибирская область
08:52 23.11.2022
 
В Новосибирской области поезд протаранил КамАЗ на переезде

В Новосибирской области поезд протаранил КамАЗ на переезде, водитель грузовика погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Грузовик КамАЗ на железнодорожном переезде в Новосибирской области в среду столкнулся с грузовым поездом, прицеп отбросило под встречный состав, водитель погиб, сообщает Западно-Сибирская железная дорога.
"В среду, 23 ноября, в 03.57 мск на железнодорожном переезде между станциями Краснозерское и Хабары в Новосибирской области водитель автомобиля КамАЗ с прицепом выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что от удара прицеп автомобиля отбросило на соседний путь под еще один проходящий грузовой поезд. В ДТП водитель грузовика погиб.
"Повреждена железнодорожная инфраструктура, произошел сход локомотива без опрокидывания, ожидается задержка грузопассажирского поезда №961 сообщением Камень-на-ОбиКарасук. К месту аварии направлены восстановительные поезда станций Камень-на-Оби и Карасук. Для ликвидации последствий происшествия и скорейшего возобновления движения в ОАО РЖД создан оперативный штаб", - отметили в ЗСЖД.
Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей к повышенной бдительности и соблюдению правил дорожного движения, отмечая, что главной причиной ДТП на железнодорожных переездах являются "грубейшие нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта".
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