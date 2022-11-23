https://ria.ru/20221123/druzhba-1833781198.html

Украина возобновила прокачку нефти по своему участку "Дружбы"

Украина возобновила прокачку нефти по своему участку "Дружбы" - РИА Новости, 23.11.2022

Украина возобновила прокачку нефти по своему участку "Дружбы"

Украина возобновила прокачку нефти по ранее остановленному украинскому участку нефтепровода "Дружба" в 19.46 по московскому времени, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T20:05

2022-11-23T20:05

2022-11-23T20:59

транснефть

украина

игорь демин

самарская область

брянск

жкх

венгрия

киев

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украина возобновила прокачку нефти по ранее остановленному украинскому участку нефтепровода "Дружба" в 19.46 по московскому времени, сообщил РИА Новости советник президента российской трубопроводной компании Игорь Демин."Возобновили прокачку в 19.46 мск", - ответил Демин на вопрос о текущем состоянии работы нефтепровода.Ранее в среду он сообщил, что участок южной ветки нефтепровода "Дружба" на территории Украины был приостановлен.Воздушная тревога была объявлена по всей Украине ранее в среду. О взрывах в Киеве сообщали местные СМИ, мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил поражение объекта инфраструктуры. По данным местных изданий, в левобережных районах города начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.Украина 15 ноября уже приостанавливала прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях, сообщали РИА Новости в "Транснефти". Поставки были возобновлены вечером 16 ноября.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

https://ria.ru/20221123/druzhba-1833783479.html

https://ria.ru/20221121/neft-1833172148.html

украина

самарская область

брянск

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транснефть, украина, игорь демин, самарская область, брянск, жкх, венгрия, киев, виталий кличко