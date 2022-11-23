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Украина возобновила прокачку нефти по своему участку "Дружбы" - РИА Новости, 23.11.2022
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Украина возобновила прокачку нефти по своему участку "Дружбы"
Украина возобновила прокачку нефти по своему участку "Дружбы" - РИА Новости, 23.11.2022
Украина возобновила прокачку нефти по своему участку "Дружбы"
Украина возобновила прокачку нефти по ранее остановленному украинскому участку нефтепровода "Дружба" в 19.46 по московскому времени, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T20:05
2022-11-23T20:59
транснефть
украина
игорь демин
самарская область
брянск
жкх
венгрия
киев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украина возобновила прокачку нефти по ранее остановленному украинскому участку нефтепровода "Дружба" в 19.46 по московскому времени, сообщил РИА Новости советник президента российской трубопроводной компании Игорь Демин."Возобновили прокачку в 19.46 мск", - ответил Демин на вопрос о текущем состоянии работы нефтепровода.Ранее в среду он сообщил, что участок южной ветки нефтепровода "Дружба" на территории Украины был приостановлен.Воздушная тревога была объявлена по всей Украине ранее в среду. О взрывах в Киеве сообщали местные СМИ, мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил поражение объекта инфраструктуры. По данным местных изданий, в левобережных районах города начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.Украина 15 ноября уже приостанавливала прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях, сообщали РИА Новости в "Транснефти". Поставки были возобновлены вечером 16 ноября.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
https://ria.ru/20221123/druzhba-1833783479.html
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транснефть, украина, игорь демин, самарская область, брянск, жкх, венгрия, киев, виталий кличко
Транснефть, Украина, Игорь Демин, Самарская область, Брянск, ЖКХ, Венгрия, Киев, Виталий Кличко
20:05 23.11.2022 (обновлено: 20:59 23.11.2022)
 
Украина возобновила прокачку нефти по своему участку "Дружбы"

"Транснефть" сообщила, что Украина возобновила прокачку нефти по своему участку "Дружбы"

© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Украина возобновила прокачку нефти по ранее остановленному украинскому участку нефтепровода "Дружба" в 19.46 по московскому времени, сообщил РИА Новости советник президента российской трубопроводной компании Игорь Демин.
"Возобновили прокачку в 19.46 мск", - ответил Демин на вопрос о текущем состоянии работы нефтепровода.
Трубопровод Дружба - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 20:18
Нефть по южной ветке "Дружбы" поступает в Чехию в обычном режиме
Ранее в среду он сообщил, что участок южной ветки нефтепровода "Дружба" на территории Украины был приостановлен.
Воздушная тревога была объявлена по всей Украине ранее в среду. О взрывах в Киеве сообщали местные СМИ, мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил поражение объекта инфраструктуры. По данным местных изданий, в левобережных районах города начались перебои с водоснабжением и электроэнергией.
Украина 15 ноября уже приостанавливала прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях, сообщали РИА Новости в "Транснефти". Поставки были возобновлены вечером 16 ноября.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
Стенд ОАО АК Транснефть - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 18:32
"Транснефть" получила обращение от "Укртранснафты" о повышении тарифа
 
ТранснефтьУкраинаИгорь ДеминСамарская областьБрянскЖКХВенгрияКиевВиталий Кличко
 
 
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