17:22 23.11.2022 (обновлено: 18:21 23.11.2022)
На Украине остановлен участок нефтепровода "Дружба"
"Транснефть": на Украине остановлен участок нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украина остановила работу участка южной ветки нефтепровода "Дружба" на своей территории, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"На Украине участок остановлен — от Брод до Карпат. В направлении Броды Белоруссия пока качает нефть", — сказал он.
Демин отметил, что не знает, когда "Укртранснафта" возобновит транзит. Он также добавил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию планово приостановлены и не осуществляются уже трое суток. Согласно прогнозу, это продлится еще неделю. В Чехию и Словакию прокачка нефти продолжается.
На прошлой неделе Киев в одностороннем порядке уже приостанавливал прокачку нефти по южной ветке нефтепровода в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях. Работу трубопровода восстановили на следующий день.
Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.