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На Украине остановлен участок нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 23.11.2022
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На Украине остановлен участок нефтепровода "Дружба"
На Украине остановлен участок нефтепровода "Дружба" - РИА Новости, 23.11.2022
На Украине остановлен участок нефтепровода "Дружба"
Украина остановила работу участка южной ветки нефтепровода "Дружба" на своей территории, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:22
2022-11-23T18:21
украина
укртранснафта
транснефть
нефтепровод "дружба"
в мире
игорь демин
венгрия
чехия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украина остановила работу участка южной ветки нефтепровода "Дружба" на своей территории, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.Демин отметил, что не знает, когда "Укртранснафта" возобновит транзит. Он также добавил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию планово приостановлены и не осуществляются уже трое суток. Согласно прогнозу, это продлится еще неделю. В Чехию и Словакию прокачка нефти продолжается.На прошлой неделе Киев в одностороннем порядке уже приостанавливал прокачку нефти по южной ветке нефтепровода в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях. Работу трубопровода восстановили на следующий день.Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
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украина, укртранснафта, транснефть, нефтепровод "дружба", в мире, игорь демин, венгрия, чехия, экономика
Украина, Укртранснафта, Транснефть, Нефтепровод "Дружба", В мире, Игорь Демин, Венгрия, Чехия, Экономика
17:22 23.11.2022 (обновлено: 18:21 23.11.2022)
 
На Украине остановлен участок нефтепровода "Дружба"

"Транснефть": на Украине остановлен участок нефтепровода "Дружба"

© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украина остановила работу участка южной ветки нефтепровода "Дружба" на своей территории, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"На Украине участок остановлен от Брод до Карпат. В направлении Броды Белоруссия пока качает нефть", — сказал он.

Демин отметил, что не знает, когда "Укртранснафта" возобновит транзит. Он также добавил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию планово приостановлены и не осуществляются уже трое суток. Согласно прогнозу, это продлится еще неделю. В Чехию и Словакию прокачка нефти продолжается.
На прошлой неделе Киев в одностороннем порядке уже приостанавливал прокачку нефти по южной ветке нефтепровода в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях. Работу трубопровода восстановили на следующий день.
Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
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УкраинаУкртранснафтаТранснефтьНефтепровод "Дружба"В миреИгорь ДеминВенгрияЧехияЭкономика
 
 
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