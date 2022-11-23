https://ria.ru/20221123/dozhd-1833561381.html

Нижний Новгород накрыл ледяной дождь

Нижний Новгород накрыл ледяной дождь - РИА Новости, 23.11.2022

Нижний Новгород накрыл ледяной дождь

Ледяной дождь привел к сильному гололеду на улицах Нижнего Новгорода, есть перебои с движением троллейбусов и трамваев, горожанам советуют по возможности... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:03

2022-11-23T10:03

2022-11-23T10:03

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь привел к сильному гололеду на улицах Нижнего Новгорода, есть перебои с движением троллейбусов и трамваев, горожанам советуют по возможности отказаться от прогулок.Жители региона публикуют многочисленные фото и видео заледеневших улиц, покрытых ледяным панцирем машин, упавших от намерзшего льда деревьев. Наблюдаются перебои с движением троллейбусов, связанные с обледенением контактных проводов."По мере устранения экстренных ситуаций движение электротранспорта нормализуется. Движение троллейбусов восстановлено до 98%, трамваев - до 90%. Есть ряд участков, где движение до сих пор не возобновлено, но ситуация оперативно меняется", - сообщили журналистам в "Нижегородэлектротрансе".Как отметили в администрации Нижнего Новгорода, для борьбы с неблагоприятными метеорологическими явлениями городские службы переведены в режим повышенной готовности. Глава города Юрий Шалабаев поручил коммунальным службам обратить особое внимание на тротуары, сходы, лестницы.По данным "Нижновэнерго", от разгула стихии наиболее пострадали Богородский, Павловский, Кстовский, Дальне-Константиновский, Арзамасский, Борский районы Нижегородской области. В "Нижновэнерго" действует особый режим работы, предполагающий полную готовность сил и средств к ликвидации возможных технологических нарушений. В работе задействованы 84 бригады, 227 человек, 141 единица спецтехники."На улице очень скользко. Пешеходам и автомобилистам требуется максимальная концентрация и внимание. Пожилым людям рекомендуем временно воздержаться от передвижения по тротуарам. В случае необходимости выйти на улицу - обязательно наденьте обувь, которая не скользит. Родители, держите детей за руку. На транспортных остановках не стойте рядом с проезжей частью. Природное явление скоро пройдёт, но своё здоровье надо максимально сберечь", - написал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.Он отметил, что из-за прохождения ледяного фронта и обрывов на линиях электропередачи пострадали 52 фельдшерско-акушерских пункта в разных районах области и одна участковая больница в Арзамасском районе. "Все эти медучреждения перешли на временную схему подачи электричества, используя генераторы. Все медицинские организации работают в штатном режиме", - подчеркнул глава минздрава региона.

https://ria.ru/20221123/dozhd-1833558583.html

https://ria.ru/20221122/pogoda-1833510173.html

нижний новгород

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нижний новгород, нижегородская область