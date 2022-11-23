https://ria.ru/20221123/dozhd-1833558583.html

В Курской области ледяной дождь обесточил 230 населенных пунктов

В Курской области ледяной дождь обесточил 230 населенных пунктов - РИА Новости, 23.11.2022

В Курской области ледяной дождь обесточил 230 населенных пунктов

Ледяной дождь стал причиной отключения электроэнергии в 230 населенных пунктах Курской области, без света на утро среды остаются чуть более одной тысячи жилых... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T09:55

2022-11-23T09:55

2022-11-23T09:55

происшествия

курская область

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь стал причиной отключения электроэнергии в 230 населенных пунктах Курской области, без света на утро среды остаются чуть более одной тысячи жилых домов в двух муниципальных районах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате ледяных дождей в 16 районах Курской области было нарушено электроснабжение свыше 7,5 тысячи жилых домов в 230 населенных пунктах", - сказал собеседник агентства.По его словам, всего без электроснабжения в результате воздействия стихии остались почти 20 тысяч человек. Режим чрезвычайной ситуации был введен в Горшеческом, Мантуровском, Касторенском, Курском, Советском и Щигровском районах.Собеседник агентства отметил, что по состоянию на утро среды в двух районах Курской области в 55 населенных пунктах остаются без света 1,04 тысячи жилых домов, в которых проживают свыше двух тысяч человек, а также 10 социально значимых объектов. Аварийно-восстановительные работы планируются завершить к 18.00 мск среды.

https://ria.ru/20221122/pogoda-1833510173.html

курская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, курская область