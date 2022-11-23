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В Курской области ледяной дождь обесточил 230 населенных пунктов - РИА Новости, 23.11.2022
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В Курской области ледяной дождь обесточил 230 населенных пунктов
В Курской области ледяной дождь обесточил 230 населенных пунктов - РИА Новости, 23.11.2022
В Курской области ледяной дождь обесточил 230 населенных пунктов
Ледяной дождь стал причиной отключения электроэнергии в 230 населенных пунктах Курской области, без света на утро среды остаются чуть более одной тысячи жилых... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T09:55
2022-11-23T09:55
происшествия
курская область
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь стал причиной отключения электроэнергии в 230 населенных пунктах Курской области, без света на утро среды остаются чуть более одной тысячи жилых домов в двух муниципальных районах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате ледяных дождей в 16 районах Курской области было нарушено электроснабжение свыше 7,5 тысячи жилых домов в 230 населенных пунктах", - сказал собеседник агентства.По его словам, всего без электроснабжения в результате воздействия стихии остались почти 20 тысяч человек. Режим чрезвычайной ситуации был введен в Горшеческом, Мантуровском, Касторенском, Курском, Советском и Щигровском районах.Собеседник агентства отметил, что по состоянию на утро среды в двух районах Курской области в 55 населенных пунктах остаются без света 1,04 тысячи жилых домов, в которых проживают свыше двух тысяч человек, а также 10 социально значимых объектов. Аварийно-восстановительные работы планируются завершить к 18.00 мск среды.
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происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
09:55 23.11.2022
 
В Курской области ледяной дождь обесточил 230 населенных пунктов

В Курской области без света остались почти 20 тысяч человек в 230 населенных пунктах

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЛедяной дождь
Ледяной дождь - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь стал причиной отключения электроэнергии в 230 населенных пунктах Курской области, без света на утро среды остаются чуть более одной тысячи жилых домов в двух муниципальных районах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате ледяных дождей в 16 районах Курской области было нарушено электроснабжение свыше 7,5 тысячи жилых домов в 230 населенных пунктах", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего без электроснабжения в результате воздействия стихии остались почти 20 тысяч человек. Режим чрезвычайной ситуации был введен в Горшеческом, Мантуровском, Касторенском, Курском, Советском и Щигровском районах.
Собеседник агентства отметил, что по состоянию на утро среды в двух районах Курской области в 55 населенных пунктах остаются без света 1,04 тысячи жилых домов, в которых проживают свыше двух тысяч человек, а также 10 социально значимых объектов. Аварийно-восстановительные работы планируются завершить к 18.00 мск среды.
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