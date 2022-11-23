https://ria.ru/20221123/dorogi-1833770166.html

В Ярославской области отремонтировали более 80 километров дорог

В Ярославской области отремонтировали более 80 километров дорог - РИА Новости, 23.11.2022

В Ярославской области отремонтировали более 80 километров дорог

Более 80 километров дорог отремонтировали в Ярославской области на дополнительные федеральные средства, сообщило правительство региона. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T19:09

2022-11-23T19:09

2022-11-23T19:09

ярославская область

общество

константин коровин

ярославская область

мышкин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Более 80 километров дорог отремонтировали в Ярославской области на дополнительные федеральные средства, сообщило правительство региона."Одиннадцать региональных дорог отремонтировано на 2 миллиарда рублей, дополнительно выделенных Ярославской области из федерального бюджета благодаря усилиям губернатора Михаила Евраева. Общая протяженность этих объектов – более 80 километров", - говорится в сообщении.Работы проведены по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" под контролем областного правительства."Выполненная проектно-сметная документация на резервные объекты позволяет привлечь дополнительное финансирование и оперативно включить дороги в список ремонта. В новом сезоне будем использовать тот же принцип опережающего проектирования. Уже сейчас специалисты занимаются разработкой документации, в том числе на резервные объекты", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.В числе отремонтированных благодаря дополнительным средствам дорог - один из самых протяженных участков дороги на Варегово, ремонта которого давно ждали жители региона, отмечают в правительстве. Обновлена дорога к музею-даче известного художника Константина Коровина.Как отметил директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко, большой объем выполнен на дороге Новое село – Мышкин. Здесь отремонтировано более 10 километров. Еще на один 11-километровый участок до паромной переправы дорожники вышли досрочно и выполнили основной объем работ.

https://ria.ru/20221123/detsad-1833570816.html

https://ria.ru/20221122/zhkkh-1833305663.html

ярославская область

мышкин

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общество, константин коровин, ярославская область, мышкин