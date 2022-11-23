https://ria.ru/20221123/dollar-1833521528.html
Аналитик раскрыл, кто толкает доллар вверх втайне от всех
Аналитик раскрыл, кто толкает доллар вверх втайне от всех - РИА Новости, 23.11.2022
Аналитик раскрыл, кто толкает доллар вверх втайне от всех
Доллар укреплялся благодаря росту спроса на валюту и ухудшению ожиданий инвесторов относительно экономической ситуации и может расти дальше. Об этом рассказал... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T01:16
2022-11-23T01:16
2022-11-23T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
богдан зварич
сша
китай
европа
банки.ру
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Доллар укреплялся благодаря росту спроса на валюту и ухудшению ожиданий инвесторов относительно экономической ситуации и может расти дальше. Об этом рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.По словам эксперта, инвесторы на фоне введения карантинных мер в Китае обратились к казначейским облигациям США, что поспособствовало перетоку ликвидности в американскую валюту и долларовые активы. Помимо этого, отметил он, к росту индекса доллара до примерно 107,5 пункта привели заявления представителей ФРС о повышении ставки и фиксация прибыли участников торгов по "коротким" позициям.Зварич подчеркнул, что американская валюта может продолжить укрепление при выходе слабых макроэкономических данных по Европе и США, что снова приведет к ухудшению ожиданий инвесторов.Эксперт добавил, что рост инвалюты, а также слабость рынка энергоносителей, вероятно, закрепит доллар на отметке 60-61 рубль и поспособствует увеличению показателя до 65 рублей до конца 2022 года.
https://ria.ru/20221122/kurs-1833404603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Аналитик раскрыл, кто толкает доллар вверх втайне от всех
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