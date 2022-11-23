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В Кремле оценили сроки подписания мирного договора Баку и Ереваном - РИА Новости, 23.11.2022
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В Кремле оценили сроки подписания мирного договора Баку и Ереваном
В Кремле оценили сроки подписания мирного договора Баку и Ереваном - РИА Новости, 23.11.2022
В Кремле оценили сроки подписания мирного договора Баку и Ереваном
Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией никто не пытается приурочить к каким-то конкретным датам, главное - чтобы он был подписан и был... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T22:27
2022-11-23T22:27
владимир путин
ереван
азербайджан
армения
одкб
дмитрий песков
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией никто не пытается приурочить к каким-то конкретным датам, главное - чтобы он был подписан и был жизнеспособным и устойчивым документом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что в вопросах подписания мирного договора еще "есть определенные нюансы", а урегулирование возможно в ходе следующих мероприятий и в других форматах."Поэтому здесь очень много будет возможностей, когда можно будет финализировать эти возможности", - подчеркнул Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на совете коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, заявил, что надеется на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
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владимир путин, ереван, азербайджан, армения, одкб, дмитрий песков
Владимир Путин, Ереван, Азербайджан, Армения, ОДКБ, Дмитрий Песков
22:27 23.11.2022
 
В Кремле оценили сроки подписания мирного договора Баку и Ереваном

Песков о сроках подписания мирного договора Баку и Ереваном: главное — его устойчивость

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией никто не пытается приурочить к каким-то конкретным датам, главное - чтобы он был подписан и был жизнеспособным и устойчивым документом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь никто не пытается приурочить подписание такого сложного договора к каким-то конкретным датам, это было бы неверно. Главное, чтобы он был подписан, и главное, чтобы он был устойчивым и жизнеспособным документом", - сказал Песков.
Он отметил, что в вопросах подписания мирного договора еще "есть определенные нюансы", а урегулирование возможно в ходе следующих мероприятий и в других форматах.
"Поэтому здесь очень много будет возможностей, когда можно будет финализировать эти возможности", - подчеркнул Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на совете коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, заявил, что надеется на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 21:42
Баку и Еревану нужно помочь договориться о мире, считают в Кремле
 
Владимир ПутинЕреванАзербайджанАрменияОДКБДмитрий Песков
 
 
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