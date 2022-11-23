https://ria.ru/20221123/dogovor-1833801831.html

В Кремле оценили сроки подписания мирного договора Баку и Ереваном

В Кремле оценили сроки подписания мирного договора Баку и Ереваном - РИА Новости, 23.11.2022

В Кремле оценили сроки подписания мирного договора Баку и Ереваном

Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией никто не пытается приурочить к каким-то конкретным датам, главное - чтобы он был подписан и был... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T22:27

2022-11-23T22:27

2022-11-23T22:27

владимир путин

ереван

азербайджан

армения

одкб

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg

ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией никто не пытается приурочить к каким-то конкретным датам, главное - чтобы он был подписан и был жизнеспособным и устойчивым документом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что в вопросах подписания мирного договора еще "есть определенные нюансы", а урегулирование возможно в ходе следующих мероприятий и в других форматах."Поэтому здесь очень много будет возможностей, когда можно будет финализировать эти возможности", - подчеркнул Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на совете коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, заявил, что надеется на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

https://ria.ru/20221123/dogovor-1833795942.html

ереван

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, ереван, азербайджан, армения, одкб, дмитрий песков