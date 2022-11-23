https://ria.ru/20221123/dogovor-1833801831.html
В Кремле оценили сроки подписания мирного договора Баку и Ереваном
В Кремле оценили сроки подписания мирного договора Баку и Ереваном - РИА Новости, 23.11.2022
В Кремле оценили сроки подписания мирного договора Баку и Ереваном
Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией никто не пытается приурочить к каким-то конкретным датам, главное - чтобы он был подписан и был... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T22:27
2022-11-23T22:27
2022-11-23T22:27
владимир путин
ереван
азербайджан
армения
одкб
дмитрий песков
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией никто не пытается приурочить к каким-то конкретным датам, главное - чтобы он был подписан и был жизнеспособным и устойчивым документом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что в вопросах подписания мирного договора еще "есть определенные нюансы", а урегулирование возможно в ходе следующих мероприятий и в других форматах."Поэтому здесь очень много будет возможностей, когда можно будет финализировать эти возможности", - подчеркнул Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на совете коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, заявил, что надеется на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
https://ria.ru/20221123/dogovor-1833795942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ереван, азербайджан, армения, одкб, дмитрий песков
Владимир Путин, Ереван, Азербайджан, Армения, ОДКБ, Дмитрий Песков
В Кремле оценили сроки подписания мирного договора Баку и Ереваном
Песков о сроках подписания мирного договора Баку и Ереваном: главное — его устойчивость