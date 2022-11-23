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Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.11.2022
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 143 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T09:19
2022-11-23T09:19
2022-11-23T09:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 143 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. Выпустив 143 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов: Донецк, Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Яковлевка, Макеевка, Еленовка.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 65 обстрелов.
https://ria.ru/20221122/agressiya-1833492284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 143 боеприпаса