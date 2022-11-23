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Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/dnr-1833547527.html
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.11.2022
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 143 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T09:19
2022-11-23T09:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 143 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. Выпустив 143 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов: Донецк, Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Яковлевка, Макеевка, Еленовка.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 65 обстрелов.
https://ria.ru/20221122/agressiya-1833492284.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
09:19 23.11.2022
 
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 143 боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОбломок снаряда
Обломок снаряда - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Обломок снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 143 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. Выпустив 143 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов: Донецк, Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Яковлевка, Макеевка, Еленовка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 65 обстрелов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 20:32Специальная военная операция на Украине
Европа закрывает глаза на украинскую агрессию в Донбассе, заявили в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦКК
 
 
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