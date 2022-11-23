https://ria.ru/20221123/dizel-1833581252.html
Белоруссия может поставлять в Россию до ста тысяч тонн дизеля с демпфером
Белоруссия может поставлять в Россию до ста тысяч тонн дизеля с демпфером - РИА Новости, 23.11.2022
Белоруссия может поставлять в Россию до ста тысяч тонн дизеля с демпфером
Белоруссия достигла предварительной договоренности о поставке в РФ до 100 тысяч тонн дизеля и до 50 тысяч тонн бензина в месяц с применением демпфирующего... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:06
2022-11-23T11:06
2022-11-23T11:06
экономика
белоруссия
россия
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Белоруссия достигла предварительной договоренности о поставке в РФ до 100 тысяч тонн дизеля и до 50 тысяч тонн бензина в месяц с применением демпфирующего коэффициента, сообщил вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик."Благодаря принятому российской стороной решению о распространении на белорусские нефтепродукты демпфирующего механизма для наших НПЗ открылась возможность поставки нефтепродуктов на российский рынок. Достигнуты предварительные договоренности о ежемесячных поставках на этот рынок до 100 тысяч тонн дизельного топлива и до 50 тысяч тонн бензина с применением данного (демпфирующего – ред.) коэффициента", - сказал вице-премьер, выступая в парламенте.Он отметил, что "договоренность с российской стороной о применении формульного ценообразования на нефть позволила приобретать нефть по приемлемой для нас цене".
https://ria.ru/20221123/neft-1833361462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, белоруссия, россия
Экономика, Белоруссия, Россия
Белоруссия может поставлять в Россию до ста тысяч тонн дизеля с демпфером
Минск предварительно договорился с Москвой о поставке до ста тысяч тонн дизеля с демпфером
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Белоруссия достигла предварительной договоренности о поставке в РФ до 100 тысяч тонн дизеля и до 50 тысяч тонн бензина в месяц с применением демпфирующего коэффициента, сообщил вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик.
"Благодаря принятому российской стороной решению о распространении на белорусские нефтепродукты демпфирующего механизма для наших НПЗ открылась возможность поставки нефтепродуктов на российский рынок. Достигнуты предварительные договоренности о ежемесячных поставках на этот рынок до 100 тысяч тонн дизельного топлива и до 50 тысяч тонн бензина с применением данного (демпфирующего – ред.) коэффициента", - сказал вице-премьер, выступая в парламенте.
Он отметил, что "договоренность с российской стороной о применении формульного ценообразования на нефть позволила приобретать нефть по приемлемой для нас цене".