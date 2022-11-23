https://ria.ru/20221123/diversiya-1833730021.html

ФСБ пресекла попытку диверсии в Воронежской области

ФСБ пресекла попытку диверсии в Воронежской области - РИА Новости, 23.11.2022

ФСБ пресекла попытку диверсии в Воронежской области

Силовики пресекли в Воронежской области попытку диверсии на военных и энергетических объектах сторонниками украинских националистов, злоумышленники убиты,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T17:03

2022-11-23T17:03

2022-11-23T17:45

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

воронежская область

россия

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воронеж

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Силовики пресекли в Воронежской области попытку диверсии на военных и энергетических объектах сторонниками украинских националистов, злоумышленники убиты, заявили в Центре общественных связей ФСБ."При попытке задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены", — говорится в пресс-релизе.Как утверждается, убитые входили в "законспирированную ячейку сторонников украинской националистической идеологии".Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет, отметила спецслужба.При обысках по местам проживания диверсантов обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства и компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи.Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на диверсию.

https://ria.ru/20221122/oruzhie-1833260440.html

воронежская область

россия

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Оперативное видео работы ФСБ после пресечения диверсии в Воронежской области Оперативное видео работы ФСБ после пресечения диверсии в Воронежской области 2022-11-23T17:03 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воронежская область, россия, происшествия, воронеж