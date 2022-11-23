https://ria.ru/20221123/diversiya-1833730021.html
ФСБ пресекла попытку диверсии в Воронежской области
ФСБ пресекла попытку диверсии в Воронежской области - РИА Новости, 23.11.2022
ФСБ пресекла попытку диверсии в Воронежской области
Силовики пресекли в Воронежской области попытку диверсии на военных и энергетических объектах сторонниками украинских националистов, злоумышленники убиты,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T17:03
2022-11-23T17:03
2022-11-23T17:45
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
воронежская область
россия
происшествия
воронеж
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Силовики пресекли в Воронежской области попытку диверсии на военных и энергетических объектах сторонниками украинских националистов, злоумышленники убиты, заявили в Центре общественных связей ФСБ."При попытке задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены", — говорится в пресс-релизе.Как утверждается, убитые входили в "законспирированную ячейку сторонников украинской националистической идеологии".Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет, отметила спецслужба.При обысках по местам проживания диверсантов обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства и компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи.Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на диверсию.
https://ria.ru/20221122/oruzhie-1833260440.html
воронежская область
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воронеж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Оперативное видео работы ФСБ после пресечения диверсии в Воронежской области
Оперативное видео работы ФСБ после пресечения диверсии в Воронежской области
2022-11-23T17:03
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PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воронежская область, россия, происшествия, воронеж
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воронежская область, Россия, Происшествия, Воронеж
17:03 23.11.2022 (обновлено: 17:45 23.11.2022)
ФСБ пресекла попытку диверсии в Воронежской области
ФСБ пресекла попытку диверсии на военных и энергетических объектах в Воронежской области
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Силовики пресекли в Воронежской области попытку диверсии на военных и энергетических объектах сторонниками украинских националистов, злоумышленники убиты, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
"При попытке задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа
тайника последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России
и ответными действиями были уничтожены", — говорится в пресс-релизе.
Как утверждается, убитые входили в "законспирированную ячейку сторонников украинской националистической идеологии".
Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет, отметила спецслужба.
При обысках по местам проживания диверсантов обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства и компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи.
Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на диверсию.