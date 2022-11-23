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В декабре состоится всероссийская акция "Казачий диктант – 2022"

В декабре состоится всероссийская акция "Казачий диктант – 2022" - РИА Новости, 23.11.2022

В декабре состоится всероссийская акция "Казачий диктант – 2022"

С 8 по 10 декабря по всей России будет проходить "Казачий диктант – 2022". В течение часа свои знания об истории, культуре и традициях российского казачества... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T13:31

2022-11-23T13:31

2022-11-23T13:31

российское казачество

российское казачество

николай долуда

россия

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. С 8 по 10 декабря по всей России будет проходить "Казачий диктант – 2022". В течение часа свои знания об истории, культуре и традициях российского казачества смогут проверить все жители России старше восьми лет независимо от принадлежности к казачеству, уровня образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.Правильность ответов будет оценена по 100-балльной системе. По итогам акции все участники получат электронные сертификаты.Акция проходит уже третий год. И если в 2020 году в ней приняло участие более 125 тыс. человек, то в 2021 году – более 167 тыс. не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.⠀Основными целями мероприятия являются популяризация истории, традиций, обычаев российского казачества, сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и духовных ценностей.Организатором "Казачьего диктанта" выступает ВсКО при содействии СКМР и поддержке Совета при президенте РФ по делам казачества, ФАДН и федеральных министерств.

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российское казачество, николай долуда, россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)