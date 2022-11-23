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В декабре состоится всероссийская акция "Казачий диктант – 2022" - РИА Новости, 23.11.2022
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Российское казачество
https://ria.ru/20221123/diktant-1833629914.html
В декабре состоится всероссийская акция "Казачий диктант – 2022"
В декабре состоится всероссийская акция "Казачий диктант – 2022" - РИА Новости, 23.11.2022
В декабре состоится всероссийская акция "Казачий диктант – 2022"
С 8 по 10 декабря по всей России будет проходить "Казачий диктант – 2022". В течение часа свои знания об истории, культуре и традициях российского казачества... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T13:31
2022-11-23T13:31
российское казачество
российское казачество
николай долуда
россия
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. С 8 по 10 декабря по всей России будет проходить "Казачий диктант – 2022". В течение часа свои знания об истории, культуре и традициях российского казачества смогут проверить все жители России старше восьми лет независимо от принадлежности к казачеству, уровня образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.Правильность ответов будет оценена по 100-балльной системе. По итогам акции все участники получат электронные сертификаты.Акция проходит уже третий год. И если в 2020 году в ней приняло участие более 125 тыс. человек, то в 2021 году – более 167 тыс. не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.⠀Основными целями мероприятия являются популяризация истории, традиций, обычаев российского казачества, сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и духовных ценностей.Организатором "Казачьего диктанта" выступает ВсКО при содействии СКМР и поддержке Совета при президенте РФ по делам казачества, ФАДН и федеральных министерств.
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РИА Новости
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российское казачество, николай долуда, россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Российское казачество, Российское казачество, Николай Долуда, Россия, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
13:31 23.11.2022
 

В декабре состоится всероссийская акция "Казачий диктант – 2022"

© РИА Новости / Виктор ТолочкоУчастники ежегодной образовательной акции
Участники ежегодной образовательной акции - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. С 8 по 10 декабря по всей России будет проходить "Казачий диктант – 2022". В течение часа свои знания об истории, культуре и традициях российского казачества смогут проверить все жители России старше восьми лет независимо от принадлежности к казачеству, уровня образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.
Правильность ответов будет оценена по 100-балльной системе. По итогам акции все участники получат электронные сертификаты.
"В 2022 году "Казачий диктант" мы посвящаем защитникам Отечества, участникам специальной военной операции", – отметил атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Госдумы СФ РФ Николай Долуда.
Акция проходит уже третий год. И если в 2020 году в ней приняло участие более 125 тыс. человек, то в 2021 году – более 167 тыс. не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.⠀
Основными целями мероприятия являются популяризация истории, традиций, обычаев российского казачества, сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и духовных ценностей.
Организатором "Казачьего диктанта" выступает ВсКО при содействии СКМР и поддержке Совета при президенте РФ по делам казачества, ФАДН и федеральных министерств.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоНиколай ДолудаРоссияФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
 
 
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