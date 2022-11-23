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В детсадах Ярославской области откроют группы для детей с диабетом

В детсадах Ярославской области откроют группы для детей с диабетом - РИА Новости, 23.11.2022

В детсадах Ярославской области откроют группы для детей с диабетом

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил проработать возможность открытия в детских садах региона специализированных групп для детей с сахарным... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:32

2022-11-23T10:32

2022-11-23T10:32

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общество

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михаил евраев

ярославская область

донбасс

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил проработать возможность открытия в детских садах региона специализированных групп для детей с сахарным диабетом, сообщает областное правительство.Сообщается, что Михаил Евраев обсудил с руководством регионального штаба общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" реализацию в Ярославской области важных общественных инициатив.При обсуждении руководитель регионального исполкома Оксана Каменецкая подняла проблему заболеваемости детей сахарным диабетом. Сейчас таких детей в регионе порядка 600. Каменецкая отметила, что большинство детсадов не готово принять ребенка с диабетом, в частности, в связи с необходимостью обеспечения постоянного контроля уровня сахара. Глава исполкома предложила создать для детей с сахарным диабетом специализированные группы в детских садах."Это хорошая, правильная идея. Мы обязательно проработаем этот вопрос с профильным департаментом", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.Также губернатор поддержал предложение активистов о расширении подъездных путей к областному перинатальному центру и проведении ремонта на подъезде к областной станции переливания крови."Обращу внимание городских властей на необходимость включения этих объектов в программу ремонта подъездов к социальным учреждениям. В этом году мы выделили на эти цели 600 миллионов рублей. В таком же объеме программа будет продолжена и в следующем году. Также в 2023 году предусмотрено 100 миллионов рублей на приведение в порядок дворов, в первую очередь, больниц и других соцучреждений", - заявил губернатор.Глава региона поблагодарил активистов Народного фронта за помощь Донбассу и военнослужащим из Ярославской области, а также их семьям."Хотелось бы, чтобы наши военнослужащие чувствовали поддержку области вне зависимости от того, где они сейчас находятся. Они должны понимать, что если что-то случится, мы подставим плечо. Правительство области уделяет пристальное внимание оснащению, экипировке наших бойцов. На материально-техническое, медицинское и транспортное обеспечение военнослужащих регионом выделено 148 миллионов рублей", - подчеркнул Михаил Евраев.Губернатор отметил, что у правительства региона и общественников много общих задач по развитию Ярославской области. "Общественная деятельность является очень серьезным дополнением к той работе, которую ведут государство и органы местного самоуправления. Вместе эти три составляющие наиболее эффективны", - резюмировал Евраев.

https://ria.ru/20221112/rebenok-1831042779.html

https://ria.ru/20221121/yaroslavl-1833166686.html

https://ria.ru/20221123/miiigaik-1833312286.html

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общество, здоровье - общество, михаил евраев, ярославская область, донбасс