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Финал фестиваля детского творчества пройдет в Ростове-на-Дону

Финал фестиваля детского творчества пройдет в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 23.11.2022

Финал фестиваля детского творчества пройдет в Ростове-на-Дону

Финал международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Имена России" пройдет с 24 по 27 ноября в Конгресс-холле ДГТУ об это сообщили в... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T09:00

2022-11-23T09:00

2022-11-23T09:00

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Финал международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Имена России" пройдет с 24 по 27 ноября в Конгресс-холле ДГТУ об это сообщили в пресс-службе вуза.Гости и участники мероприятия познакомятся с творчеством юных талантов, посетят мастер-классы для педагогов, круглые столы и творческие встречи с ведущими экспертами в сфере культуры РФ.Вместе с конкурсантами выступит певец, музыкант, актер кино, телевидения и дубляжа, композитор, бывший участник музыкальной группы "Чай вдвоем" Денис Клявер."Имена России" собрали более 5 000 талантливых исполнителей в возрасте от 4 до 25 лет из Адыгеи, Ингушетии, Дагестана, Алтая, Татарстана, а также Ростовской, Воронежской, Курской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. Предварительно участники прошли заочный отбор и офлайн-этапы в Пятигорске, Сочи, Хабаровске и Владивостоке.В финале солисты и коллективы продемонстрируют свои способности в пяти номинациях: вокал, хореография, инструментальное, сценическое и цирковое искусство.Оценивать выступления участников будут ведущие деятели культуры Ростовской области и других регионов.Организаторами фестиваля выступают Донской государственный технический университет (ДГТУ), театр-студия "Браво-ДГТУ" во главе с Анитой Цой, АНО Центр поддержки и развития образования, творчества и культуры "Открытый мир искусства" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новости культуры, денис клявер, анита цой, ростов-на-дону, россия, президентский фонд культурных инициатив, ростовская область, социальный навигатор, детские вопросы, донской государственный технический университет