https://ria.ru/20221123/demushkin-1833679633.html

Националиста Демушкина обвинили в фейках о российской армии

Националиста Демушкина обвинили в фейках о российской армии - РИА Новости, 23.11.2022

Националиста Демушкина обвинили в фейках о российской армии

Полиция составила на националиста Дмитрия Демушкина два протокола о распространении фейков о российской армии, следует из картотеки Тверского суда Москвы. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T15:33

2022-11-23T15:33

2022-11-23T15:33

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий демушкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147981/75/1479817515_0:238:2746:1783_1920x0_80_0_0_5069d5f58caec2963a1a6d5ff36ba36b.jpg

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Полиция составила на националиста Дмитрия Демушкина два протокола о распространении фейков о российской армии, следует из картотеки Тверского суда Москвы.Там указано, что они составлены по статье 20.3.3 КоАП, только поступили в суд и еще не назначены к рассмотрению. Санкция статьи предусматривает штраф в 30-50 тысяч рублей.Сам Демушкин сообщил РИА Новости, что его никто официально про них не уведомил: "Обычно меня сначала допрашивали в ОВД, а затем вели в суд или просили подписать обязательство о явке. Не было такого, что дело оказывалось в суде до опроса"."Я даже догадываться не могу, за что конкретно составили протоколы", - отметил собеседник агентства. По его словам, в ближайшие две недели он не сможет прийти в суд - он только что перенес операцию на колене.Ранее сотрудники ФСБ осмотрели его квартиру и изъяли телефон в рамках проверки по части 3 статьи 280.4 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства"."В пятницу я сходил в ФСБ, мне вернули телефон. Сказали - ничего не нашли, претензий нет. Посоветовали меньше комментировать внешнюю политику, ни про какие фейки разговора не было", - добавил Демушкин.Он предположил, что уголовное дело так и не возбудили, иначе бы телефон приобщили как вещдок, а его самого бы допросили.Демушкин – один из известных деятелей правого движения в России, был соорганизатором "Русских маршей". В 2017 году его приговорили к 2,5 годам колонии за опубликованные в соцсети экстремистские изображения, в феврале 2019-го он досрочно освободился из-за декриминализации статьи "Экстремизм". Проблемы с законом этим не ограничились: впоследствии суд штрафовал его за участие в несогласованной акции.

https://ria.ru/20221108/demushkin-1829973534.html

https://ria.ru/20221108/demushkin-1829861757.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий демушкин