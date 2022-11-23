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Националиста Демушкина обвинили в фейках о российской армии - РИА Новости, 23.11.2022
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Националиста Демушкина обвинили в фейках о российской армии
Националиста Демушкина обвинили в фейках о российской армии - РИА Новости, 23.11.2022
Националиста Демушкина обвинили в фейках о российской армии
Полиция составила на националиста Дмитрия Демушкина два протокола о распространении фейков о российской армии, следует из картотеки Тверского суда Москвы. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T15:33
2022-11-23T15:33
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий демушкин
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Полиция составила на националиста Дмитрия Демушкина два протокола о распространении фейков о российской армии, следует из картотеки Тверского суда Москвы.Там указано, что они составлены по статье 20.3.3 КоАП, только поступили в суд и еще не назначены к рассмотрению. Санкция статьи предусматривает штраф в 30-50 тысяч рублей.Сам Демушкин сообщил РИА Новости, что его никто официально про них не уведомил: "Обычно меня сначала допрашивали в ОВД, а затем вели в суд или просили подписать обязательство о явке. Не было такого, что дело оказывалось в суде до опроса"."Я даже догадываться не могу, за что конкретно составили протоколы", - отметил собеседник агентства. По его словам, в ближайшие две недели он не сможет прийти в суд - он только что перенес операцию на колене.Ранее сотрудники ФСБ осмотрели его квартиру и изъяли телефон в рамках проверки по части 3 статьи 280.4 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства"."В пятницу я сходил в ФСБ, мне вернули телефон. Сказали - ничего не нашли, претензий нет. Посоветовали меньше комментировать внешнюю политику, ни про какие фейки разговора не было", - добавил Демушкин.Он предположил, что уголовное дело так и не возбудили, иначе бы телефон приобщили как вещдок, а его самого бы допросили.Демушкин – один из известных деятелей правого движения в России, был соорганизатором "Русских маршей". В 2017 году его приговорили к 2,5 годам колонии за опубликованные в соцсети экстремистские изображения, в феврале 2019-го он досрочно освободился из-за декриминализации статьи "Экстремизм". Проблемы с законом этим не ограничились: впоследствии суд штрафовал его за участие в несогласованной акции.
https://ria.ru/20221108/demushkin-1829973534.html
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий демушкин
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дмитрий Демушкин
15:33 23.11.2022
 
Националиста Демушкина обвинили в фейках о российской армии

На националиста Демушкина составили протоколы о распространении фейков о российской армии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкДмитрий Демушкин
Дмитрий Демушкин - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Демушкин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Полиция составила на националиста Дмитрия Демушкина два протокола о распространении фейков о российской армии, следует из картотеки Тверского суда Москвы.
Там указано, что они составлены по статье 20.3.3 КоАП, только поступили в суд и еще не назначены к рассмотрению. Санкция статьи предусматривает штраф в 30-50 тысяч рублей.
Сам Демушкин сообщил РИА Новости, что его никто официально про них не уведомил: "Обычно меня сначала допрашивали в ОВД, а затем вели в суд или просили подписать обязательство о явке. Не было такого, что дело оказывалось в суде до опроса".
"Я даже догадываться не могу, за что конкретно составили протоколы", - отметил собеседник агентства. По его словам, в ближайшие две недели он не сможет прийти в суд - он только что перенес операцию на колене.
Дмитрий Демушкин - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 14:56
Защита опровергла слухи о возбуждении уголовного дела против Демушкина
Ранее сотрудники ФСБ осмотрели его квартиру и изъяли телефон в рамках проверки по части 3 статьи 280.4 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".
"В пятницу я сходил в ФСБ, мне вернули телефон. Сказали - ничего не нашли, претензий нет. Посоветовали меньше комментировать внешнюю политику, ни про какие фейки разговора не было", - добавил Демушкин.
Он предположил, что уголовное дело так и не возбудили, иначе бы телефон приобщили как вещдок, а его самого бы допросили.
Демушкин – один из известных деятелей правого движения в России, был соорганизатором "Русских маршей". В 2017 году его приговорили к 2,5 годам колонии за опубликованные в соцсети экстремистские изображения, в феврале 2019-го он досрочно освободился из-за декриминализации статьи "Экстремизм". Проблемы с законом этим не ограничились: впоследствии суд штрафовал его за участие в несогласованной акции.
Дмитрий Демушкин - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 09:40
В Москве провели обыск у националиста Дмитрия Демушкина
 
ПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий Демушкин
 
 
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