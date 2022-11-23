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Российские разведчики зафиксировали дефицит электричества в Запорожье - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/defitsit-1833528014.html
Российские разведчики зафиксировали дефицит электричества в Запорожье
Российские разведчики зафиксировали дефицит электричества в Запорожье - РИА Новости, 23.11.2022
Российские разведчики зафиксировали дефицит электричества в Запорожье
Российские разведчики фиксируют в подконтрольном Киеву Запорожье дефицит электричества, после начала российских ударов по ночам там стало гораздо темнее,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T03:39
2022-11-23T08:45
запорожье
специальная военная операция на украине
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 23 ноя - РИА Новости. Российские разведчики фиксируют в подконтрольном Киеву Запорожье дефицит электричества, после начала российских ударов по ночам там стало гораздо темнее, рассказали РИА Новости бойцы на позициях, с которых ведут наблюдение.В последнюю неделю российская армия наносила удары по энергетическим и военным объектам в этом городе и близлежащих населенных пунктах. По информации Минобороны и запорожских властей, поражены цеха оборонных заводов "Искра" и "Мотор Сич", склады боеприпасов и места концентрации ВСУ. Украинские СМИ также сообщали об ударе по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье.Командир разведгруппы с позывным "Гума" рассказал РИА Новости, что в темноте при помощи прибора ночного видения заметно перемещение украинских военных и техники, а также хорошо видны огни населенных пунктов.При этом на вопрос, стало ли после начала ракетных ударов меньше света в Запорожье, "Гума" ответил: "Конечно". Он добавил, что с российских позиций видны удары по объектам, из-за чего над Запорожьем часто висит дым.При этом разведчик сообщил, что четыре дня назад видел запуски ракет HIMARS с украинской стороны — два залпа по шесть зарядов.Российские войска начали обстреливать украинскую инфраструктуру 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту. Целями являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221122/energiya-1833386525.html
запорожье
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
353
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Российские разведчики о дефиците электричества в подконтрольном Киеву Запорожье
Российские разведчики фиксируют в подконтрольном Киеву Запорожье дефицит электричества. Видео РИА Новости с позиций наблюдения
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353
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запорожье
Запорожье, Специальная военная операция на Украине
03:39 23.11.2022 (обновлено: 08:45 23.11.2022)
 
Российские разведчики зафиксировали дефицит электричества в Запорожье

Российские разведчики фиксируют в Запорожье дефицит электричества после ударов по городу

Читать ria.ru в
ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 23 ноя - РИА Новости. Российские разведчики фиксируют в подконтрольном Киеву Запорожье дефицит электричества, после начала российских ударов по ночам там стало гораздо темнее, рассказали РИА Новости бойцы на позициях, с которых ведут наблюдение.
В последнюю неделю российская армия наносила удары по энергетическим и военным объектам в этом городе и близлежащих населенных пунктах. По информации Минобороны и запорожских властей, поражены цеха оборонных заводов "Искра" и "Мотор Сич", склады боеприпасов и места концентрации ВСУ. Украинские СМИ также сообщали об ударе по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье.
Командир разведгруппы с позывным "Гума" рассказал РИА Новости, что в темноте при помощи прибора ночного видения заметно перемещение украинских военных и техники, а также хорошо видны огни населенных пунктов.
При этом на вопрос, стало ли после начала ракетных ударов меньше света в Запорожье, "Гума" ответил: "Конечно". Он добавил, что с российских позиций видны удары по объектам, из-за чего над Запорожьем часто висит дым.
При этом разведчик сообщил, что четыре дня назад видел запуски ракет HIMARS с украинской стороны — два залпа по шесть зарядов.
Российские войска начали обстреливать украинскую инфраструктуру 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту. Целями являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожье
 
 
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