https://ria.ru/20221123/defitsit-1833528014.html

Российские разведчики зафиксировали дефицит электричества в Запорожье

Российские разведчики зафиксировали дефицит электричества в Запорожье - РИА Новости, 23.11.2022

Российские разведчики зафиксировали дефицит электричества в Запорожье

Российские разведчики фиксируют в подконтрольном Киеву Запорожье дефицит электричества, после начала российских ударов по ночам там стало гораздо темнее,... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T03:39

2022-11-23T03:39

2022-11-23T08:45

запорожье

специальная военная операция на украине

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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 23 ноя - РИА Новости. Российские разведчики фиксируют в подконтрольном Киеву Запорожье дефицит электричества, после начала российских ударов по ночам там стало гораздо темнее, рассказали РИА Новости бойцы на позициях, с которых ведут наблюдение.В последнюю неделю российская армия наносила удары по энергетическим и военным объектам в этом городе и близлежащих населенных пунктах. По информации Минобороны и запорожских властей, поражены цеха оборонных заводов "Искра" и "Мотор Сич", склады боеприпасов и места концентрации ВСУ. Украинские СМИ также сообщали об ударе по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье.Командир разведгруппы с позывным "Гума" рассказал РИА Новости, что в темноте при помощи прибора ночного видения заметно перемещение украинских военных и техники, а также хорошо видны огни населенных пунктов.При этом на вопрос, стало ли после начала ракетных ударов меньше света в Запорожье, "Гума" ответил: "Конечно". Он добавил, что с российских позиций видны удары по объектам, из-за чего над Запорожьем часто висит дым.При этом разведчик сообщил, что четыре дня назад видел запуски ракет HIMARS с украинской стороны — два залпа по шесть зарядов.Российские войска начали обстреливать украинскую инфраструктуру 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту. Целями являются объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221122/energiya-1833386525.html

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Российские разведчики о дефиците электричества в подконтрольном Киеву Запорожье Российские разведчики фиксируют в подконтрольном Киеву Запорожье дефицит электричества. Видео РИА Новости с позиций наблюдения 2022-11-23T03:39 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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запорожье