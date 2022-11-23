https://ria.ru/20221123/casadei-1833720170.html
Умер основатель обувного бренда Casadei
Умер основатель обувного бренда Casadei - РИА Новости, 23.11.2022
Умер основатель обувного бренда Casadei
Во вторник, 22 ноября, ушел из жизни основатель итальянского бренда женской обуви Casadei Квинто Касадей, сообщили его дети. Это случилось в Сан-Мауро-Пасколи,... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:52
2022-11-23T16:52
2022-11-23T16:52
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Во вторник, 22 ноября, ушел из жизни основатель итальянского бренда женской обуви Casadei Квинто Касадей, сообщили его дети. Это случилось в Сан-Мауро-Пасколи, в регионе Эмилия-Романья, уточняет местное издание Today.Смерть наступила утром в больнице. Похороны запланированы на 24 ноября.С уходом Квинто, создавшего в конце 1950-х фирму по производству обуви вместе со своей женой Флорой и братьями Рино и Нандо, заканчивается эпоха первого поколения Casadei.В 1958 семья начала с продажи сандалий туристам, а позже расширила продуктовую линейку и начала экспортировать товар в Германию, Японию и США. В 1980-х бренд нашел своего покупателя и на Ближнем Востоке.Туфли их производства носили Энн Хэтэуэй, Кара Делевинь, Гвен Стефани.С 1994 года сын Квинто, Чезаре, занимает пост креативного директора фирмы. Также помогает управлять семейным бизнесом племянница Арианна Касадей.
https://ria.ru/20221121/guess-1833152089.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стиль жизни, эмилия-романья, италия, мода, обувь
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, Эмилия-Романья, Италия, мода, обувь
Умер основатель обувного бренда Casadei
Основатель обувного бренда Casadei Квинто Касадей умер в возрасте 88 лет