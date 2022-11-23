https://ria.ru/20221123/buryatiya-1833540167.html

В Бурятии девочка ночью ушла одна из дома и замерзла насмерть

В Бурятии девочка ночью ушла одна из дома и замерзла насмерть - РИА Новости, 23.11.2022

В Бурятии девочка ночью ушла одна из дома и замерзла насмерть

Следователи выясняют обстоятельства гибели четырехлетней девочки в Бурятии, которая ночью одна ушла из дома и умерла от переохлаждения, сообщает региональный... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T08:34

2022-11-23T08:34

2022-11-23T13:23

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 23 ноя — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели четырехлетней девочки в Бурятии, которая ночью одна ушла из дома и умерла от переохлаждения, сообщает региональный СК.Ребенок воспитывался в полной многодетной семье, которая живет в небольшом селе. В момент трагедии отца не было дома, так как он уехал на вахту.По предварительным данным, вечером 21 ноября мать уложила детей спать и сама уснула в соседней комнате. Около двух часов ночи она проснулась, чтобы проверить малышей, и увидела, что четырехлетней дочери нет на месте.Полицейские повезли девочку на своем автомобиле навстречу машине скорой помощи, чтобы доставить в больницу. Но по дороге ребенок скончался. Хоринский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело.Прокуратура республики взяла расследование под контроль.По последним данным СК, экспертиза не нашла признаков употребления алкоголя у матери погибшей девочки. Кроме того, семья погибшей не состоит на учете в органах опеки.

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/dubna-1765968392.html

https://ria.ru/20220408/rebenok-1782433275.html

республика бурятия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия