https://ria.ru/20221123/buryatiya-1833540167.html
В Бурятии девочка ночью ушла одна из дома и замерзла насмерть
В Бурятии девочка ночью ушла одна из дома и замерзла насмерть - РИА Новости, 23.11.2022
В Бурятии девочка ночью ушла одна из дома и замерзла насмерть
Следователи выясняют обстоятельства гибели четырехлетней девочки в Бурятии, которая ночью одна ушла из дома и умерла от переохлаждения, сообщает региональный... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T08:34
2022-11-23T08:34
2022-11-23T13:23
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 23 ноя — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели четырехлетней девочки в Бурятии, которая ночью одна ушла из дома и умерла от переохлаждения, сообщает региональный СК.Ребенок воспитывался в полной многодетной семье, которая живет в небольшом селе. В момент трагедии отца не было дома, так как он уехал на вахту.По предварительным данным, вечером 21 ноября мать уложила детей спать и сама уснула в соседней комнате. Около двух часов ночи она проснулась, чтобы проверить малышей, и увидела, что четырехлетней дочери нет на месте.Полицейские повезли девочку на своем автомобиле навстречу машине скорой помощи, чтобы доставить в больницу. Но по дороге ребенок скончался. Хоринский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело.Прокуратура республики взяла расследование под контроль.По последним данным СК, экспертиза не нашла признаков употребления алкоголя у матери погибшей девочки. Кроме того, семья погибшей не состоит на учете в органах опеки.
https://radiosputnik.ria.ru/20211229/dubna-1765968392.html
https://ria.ru/20220408/rebenok-1782433275.html
республика бурятия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика бурятия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Бурятия
08:34 23.11.2022 (обновлено: 13:23 23.11.2022)
В Бурятии девочка ночью ушла одна из дома и замерзла насмерть
В Бурятии четырехлетняя девочка ночью ушла из дома и погибла от переохлаждения
КРАСНОЯРСК, 23 ноя — РИА Новости.
Следователи выясняют обстоятельства гибели четырехлетней девочки в Бурятии, которая ночью одна ушла из дома и умерла от переохлаждения, сообщает
региональный СК.
Ребенок воспитывался в полной многодетной семье, которая живет в небольшом селе. В момент трагедии отца не было дома, так как он уехал на вахту.
По предварительным данным, вечером 21 ноября мать уложила детей спать и сама уснула в соседней комнате. Около двух часов ночи она проснулась, чтобы проверить малышей, и увидела, что четырехлетней дочери нет на месте.
"Женщина разбудила старших детей и кинулась вместе с ними на поиски. Чуть позже к ним присоединились соседи и другие местные жители. Лишь с рассветом удалось найти девочку. Она лежала возле забора одного из дворов, была одета в легкую демисезонную куртку, платье и сапожки. У ребенка наблюдались признаки переохлаждения", — сообщили следователи.
Полицейские повезли девочку на своем автомобиле навстречу машине скорой помощи, чтобы доставить в больницу. Но по дороге ребенок скончался. Хоринский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело.
Прокуратура республики взяла расследование под контроль.
По последним данным СК, экспертиза не нашла признаков употребления алкоголя у матери погибшей девочки. Кроме того, семья погибшей не состоит на учете в органах опеки.