https://ria.ru/20221123/bunker-1833764629.html

Два поляка хотели построить бункер, но повредили средневековый памятник

Два поляка хотели построить бункер, но повредили средневековый памятник - РИА Новости, 23.11.2022

Два поляка хотели построить бункер, но повредили средневековый памятник

Два жителя Поморского воеводства Польши хотели построить себе бункер, но повредили средневековый памятник, сообщила радиостанция RMF FM. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T18:51

2022-11-23T18:51

2022-11-23T20:24

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ВАРШАВА, 23 ноя — РИА Новости. Два жителя Поморского воеводства Польши хотели построить себе бункер, но повредили средневековый памятник, сообщила радиостанция RMF FM.По ее словам, подозреваемые объяснили, что "хотели построить убежище", так как "опасаются текущей ситуации в мире и возможного вооруженного конфликта".Мужчинам вскоре предъявят обвинения в непредумышленном уничтожении памятника. За это им может грозить до двух лет тюрьмы и крупный штраф в пользу Национального фонда охраны памятников.Как уточняется, подозреваемые "нарушили культурные наслоения памятника и, скорее всего, нанесли непоправимый ущерб".Полицейские уточнили, что мужчины — жители Лемборского района в возрасте 27 и 25 лет.Городище — наземный археологический объект, внесенный в реестр памятников. Оно находится в Кремпе Кашубской. Это город с населением в несколько сотен человек, расположенный между Лемборком и Лембой.Ранее сообщалось, что в Польше проходит инвентаризация имеющихся бомбоубежищ и планируется строительство новых.

https://ria.ru/20221119/bomboubezhischa-1832756051.html

https://ria.ru/20221122/polsha-1833356655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, поморское воеводство