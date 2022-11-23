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Два поляка хотели построить бункер, но повредили средневековый памятник - РИА Новости, 23.11.2022
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Два поляка хотели построить бункер, но повредили средневековый памятник
Два поляка хотели построить бункер, но повредили средневековый памятник - РИА Новости, 23.11.2022
Два поляка хотели построить бункер, но повредили средневековый памятник
Два жителя Поморского воеводства Польши хотели построить себе бункер, но повредили средневековый памятник, сообщила радиостанция RMF FM. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T18:51
2022-11-23T20:24
в мире
польша
поморское воеводство
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ВАРШАВА, 23 ноя — РИА Новости. Два жителя Поморского воеводства Польши хотели построить себе бункер, но повредили средневековый памятник, сообщила радиостанция RMF FM.По ее словам, подозреваемые объяснили, что "хотели построить убежище", так как "опасаются текущей ситуации в мире и возможного вооруженного конфликта".Мужчинам вскоре предъявят обвинения в непредумышленном уничтожении памятника. За это им может грозить до двух лет тюрьмы и крупный штраф в пользу Национального фонда охраны памятников.Как уточняется, подозреваемые "нарушили культурные наслоения памятника и, скорее всего, нанесли непоправимый ущерб".Полицейские уточнили, что мужчины — жители Лемборского района в возрасте 27 и 25 лет.Городище — наземный археологический объект, внесенный в реестр памятников. Оно находится в Кремпе Кашубской. Это город с населением в несколько сотен человек, расположенный между Лемборком и Лембой.Ранее сообщалось, что в Польше проходит инвентаризация имеющихся бомбоубежищ и планируется строительство новых.
https://ria.ru/20221119/bomboubezhischa-1832756051.html
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в мире, польша, поморское воеводство
В мире, Польша, Поморское воеводство
18:51 23.11.2022 (обновлено: 20:24 23.11.2022)
 
Два поляка хотели построить бункер, но повредили средневековый памятник

Два поляка повредили средневековый памятник при строительстве бункера, им грозит тюрьма

© Фото : Komenda Powiatowa Policji w LęborkuПолиция на месте, где два жителя Поморского воеводства повредили территорию городища, относящегося к периоду раннего Средневековья
Полиция на месте, где два жителя Поморского воеводства повредили территорию городища, относящегося к периоду раннего Средневековья - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Komenda Powiatowa Policji w Lęborku
Полиция на месте, где два жителя Поморского воеводства повредили территорию городища, относящегося к периоду раннего Средневековья
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ВАРШАВА, 23 ноя — РИА Новости. Два жителя Поморского воеводства Польши хотели построить себе бункер, но повредили средневековый памятник, сообщила радиостанция RMF FM.

"Мужчины, вероятно, не зная, что они находятся на исторической территории, произвольно вырыли на валу городища траншею глубиной около двух метров", — пояснила представитель местной полиции Марта Шалковская.

© Фото : Polska PolicjaДва жителя Поморского воеводства "хотели построить себе бункер, но плохо выбрали место и случайно повредили территорию городища, относящегося к периоду раннего Средневековья"
Два жителя Поморского воеводства хотели построить себе бункер, но плохо выбрали место и случайно повредили территорию городища, относящегося к периоду раннего Средневековья
1 из 3
Два жителя Поморского воеводства "хотели построить себе бункер, но плохо выбрали место и случайно повредили территорию городища, относящегося к периоду раннего Средневековья"
© Фото : Polska Policja
© Фото : Polska PolicjaДва жителя Поморского воеводства "хотели построить себе бункер, но плохо выбрали место и случайно повредили территорию городища, относящегося к периоду раннего Средневековья"
Два жителя Поморского воеводства хотели построить себе бункер, но плохо выбрали место и случайно повредили территорию городища, относящегося к периоду раннего Средневековья
2 из 3
Два жителя Поморского воеводства "хотели построить себе бункер, но плохо выбрали место и случайно повредили территорию городища, относящегося к периоду раннего Средневековья"
© Фото : Polska Policja
© Фото : Polska PolicjaДва жителя Поморского воеводства "хотели построить себе бункер, но плохо выбрали место и случайно повредили территорию городища, относящегося к периоду раннего Средневековья"
Два жителя Поморского воеводства хотели построить себе бункер, но плохо выбрали место и случайно повредили территорию городища, относящегося к периоду раннего Средневековья
3 из 3
Два жителя Поморского воеводства "хотели построить себе бункер, но плохо выбрали место и случайно повредили территорию городища, относящегося к периоду раннего Средневековья"
© Фото : Polska Policja
1 из 3
Два жителя Поморского воеводства "хотели построить себе бункер, но плохо выбрали место и случайно повредили территорию городища, относящегося к периоду раннего Средневековья"
© Фото : Polska Policja
2 из 3
Два жителя Поморского воеводства "хотели построить себе бункер, но плохо выбрали место и случайно повредили территорию городища, относящегося к периоду раннего Средневековья"
© Фото : Polska Policja
3 из 3
Два жителя Поморского воеводства "хотели построить себе бункер, но плохо выбрали место и случайно повредили территорию городища, относящегося к периоду раннего Средневековья"
© Фото : Polska Policja
По ее словам, подозреваемые объяснили, что "хотели построить убежище", так как "опасаются текущей ситуации в мире и возможного вооруженного конфликта".
Мужчинам вскоре предъявят обвинения в непредумышленном уничтожении памятника. За это им может грозить до двух лет тюрьмы и крупный штраф в пользу Национального фонда охраны памятников.
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В Польше увеличат количество бомбоубежищ
Как уточняется, подозреваемые "нарушили культурные наслоения памятника и, скорее всего, нанесли непоправимый ущерб".
Полицейские уточнили, что мужчины — жители Лемборского района в возрасте 27 и 25 лет.
Городище — наземный археологический объект, внесенный в реестр памятников. Оно находится в Кремпе Кашубской. Это город с населением в несколько сотен человек, расположенный между Лемборком и Лембой.
Ранее сообщалось, что в Польше проходит инвентаризация имеющихся бомбоубежищ и планируется строительство новых.
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