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На Сахалине заработал цех по производству беспилотников - РИА Новости, 23.11.2022
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На Сахалине заработал цех по производству беспилотников
На Сахалине заработал цех по производству беспилотников - РИА Новости, 23.11.2022
На Сахалине заработал цех по производству беспилотников
Цех по производству беспилотников начал работать на Сахалине на базе ИТ-парка, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T11:27
2022-11-23T11:27
безопасность
технологии
валерий лимаренко
бпла
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Цех по производству беспилотников начал работать на Сахалине на базе ИТ-парка, сообщил губернатор Валерий Лимаренко."Сегодня посетил открывшийся на Сахалине цех по производству беспилотников. Новая линия развернута на базе регионального ИТ-парка. Техника поможет сахалинским и курильским военным, задействованным в зоне СВО. Важная особенность – здесь собирают именно ту модель квадрокоптера, управлению которой островные бойцы обучаются на Успеновском военном полигоне", – написал глава региона в Telegram-канале.По словам губернатора, в ИТ-парке разрабатывают и другие модели БПЛА, которые могут применяться в боевых и образовательных целях. Их производство будет налажено в ближайшее время, до конца года планируется собрать 100 беспилотников. По мере расширения цеха выпуск дронов доведут до 300 единиц в месяц.
https://ria.ru/20221122/bpla-1833426278.html
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безопасность, технологии, валерий лимаренко, бпла, сахалин
Безопасность, Технологии, Валерий Лимаренко, БПЛА, Сахалин
11:27 23.11.2022
 
На Сахалине заработал цех по производству беспилотников

На Сахалине на базе IT-парка заработал цех по производству беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКвадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Цех по производству беспилотников начал работать на Сахалине на базе ИТ-парка, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
"Сегодня посетил открывшийся на Сахалине цех по производству беспилотников. Новая линия развернута на базе регионального ИТ-парка. Техника поможет сахалинским и курильским военным, задействованным в зоне СВО. Важная особенность – здесь собирают именно ту модель квадрокоптера, управлению которой островные бойцы обучаются на Успеновском военном полигоне", – написал глава региона в Telegram-канале.
По словам губернатора, в ИТ-парке разрабатывают и другие модели БПЛА, которые могут применяться в боевых и образовательных целях. Их производство будет налажено в ближайшее время, до конца года планируется собрать 100 беспилотников. По мере расширения цеха выпуск дронов доведут до 300 единиц в месяц.
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БезопасностьТехнологииВалерий ЛимаренкоБПЛАСахалин
 
 
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