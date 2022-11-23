https://ria.ru/20221123/bpla-1833589017.html

На Сахалине заработал цех по производству беспилотников

На Сахалине заработал цех по производству беспилотников - РИА Новости, 23.11.2022

На Сахалине заработал цех по производству беспилотников

Цех по производству беспилотников начал работать на Сахалине на базе ИТ-парка, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 23.11.2022

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безопасность

технологии

валерий лимаренко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Цех по производству беспилотников начал работать на Сахалине на базе ИТ-парка, сообщил губернатор Валерий Лимаренко."Сегодня посетил открывшийся на Сахалине цех по производству беспилотников. Новая линия развернута на базе регионального ИТ-парка. Техника поможет сахалинским и курильским военным, задействованным в зоне СВО. Важная особенность – здесь собирают именно ту модель квадрокоптера, управлению которой островные бойцы обучаются на Успеновском военном полигоне", – написал глава региона в Telegram-канале.По словам губернатора, в ИТ-парке разрабатывают и другие модели БПЛА, которые могут применяться в боевых и образовательных целях. Их производство будет налажено в ближайшее время, до конца года планируется собрать 100 беспилотников. По мере расширения цеха выпуск дронов доведут до 300 единиц в месяц.

https://ria.ru/20221122/bpla-1833426278.html

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безопасность, технологии, валерий лимаренко, бпла, сахалин