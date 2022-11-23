https://ria.ru/20221123/bober-1834768129.html

Специалисты зафиксировали краснокнижного бобра в Ново-Переделкино в Москве

Специалисты зафиксировали краснокнижного бобра в Ново-Переделкино в Москве - РИА Новости, 28.11.2022

Специалисты зафиксировали краснокнижного бобра в Ново-Переделкино в Москве

Специалисты зафиксировали краснокнижного грызуна на природной территории в Ново-Переделкино, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-23T19:44

2022-11-23T19:44

2022-11-28T14:46

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мосприрода

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комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты зафиксировали краснокнижного грызуна на природной территории в Ново-Переделкино, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В природном комплексе №178 в Ново-Переделкино специалисты Мосприроды зафиксировали, как краснокнижный бобр обедает и принимает водные процедуры", - говорится в сообщении.Отмечается, что о речные бобры семьями живут в природном заказнике "Долина реки Сетунь" района Ново-Переделкино – в пойме реки Алешинки они сконструировали самую большую плотину в столице, в природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево", "Останкино", "Москворецкий", "Царицыно", в комплексном заказнике "Зеленоградский", на территории памятника природы "Серебряный Бор".В сообщении москвичам напомнили, что кормить бобров не нужно."Их организм настроен на переваривание довольно грубой пищи, в этом ему помогает особая микрофлора. А вот подкорм бобров "человеческой" едой может навредить их пищеварению", - предупредили в сообщении.

https://ria.ru/20221017/mospriroda-1825109659.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы