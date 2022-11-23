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Специалисты зафиксировали краснокнижного бобра в Ново-Переделкино в Москве - РИА Новости, 28.11.2022
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Специалисты зафиксировали краснокнижного бобра в Ново-Переделкино в Москве
Специалисты зафиксировали краснокнижного бобра в Ново-Переделкино в Москве - РИА Новости, 28.11.2022
Специалисты зафиксировали краснокнижного бобра в Ново-Переделкино в Москве
Специалисты зафиксировали краснокнижного грызуна на природной территории в Ново-Переделкино, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-23T19:44
2022-11-28T14:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты зафиксировали краснокнижного грызуна на природной территории в Ново-Переделкино, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В природном комплексе №178 в Ново-Переделкино специалисты Мосприроды зафиксировали, как краснокнижный бобр обедает и принимает водные процедуры", - говорится в сообщении.Отмечается, что о речные бобры семьями живут в природном заказнике "Долина реки Сетунь" района Ново-Переделкино – в пойме реки Алешинки они сконструировали самую большую плотину в столице, в природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево", "Останкино", "Москворецкий", "Царицыно", в комплексном заказнике "Зеленоградский", на территории памятника природы "Серебряный Бор".В сообщении москвичам напомнили, что кормить бобров не нужно."Их организм настроен на переваривание довольно грубой пищи, в этом ему помогает особая микрофлора. А вот подкорм бобров "человеческой" едой может навредить их пищеварению", - предупредили в сообщении.
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мосприрода, москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы
19:44 23.11.2022 (обновлено: 14:46 28.11.2022)
 

Специалисты зафиксировали краснокнижного бобра в Ново-Переделкино в Москве

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыСпециалисты зафиксировали краснокнижного бобра на природной территории в Ново-Переделкино
Специалисты зафиксировали краснокнижного бобра на природной территории в Ново-Переделкино - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Специалисты зафиксировали краснокнижного бобра на природной территории в Ново-Переделкино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Специалисты зафиксировали краснокнижного грызуна на природной территории в Ново-Переделкино, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В природном комплексе №178 в Ново-Переделкино специалисты Мосприроды зафиксировали, как краснокнижный бобр обедает и принимает водные процедуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о речные бобры семьями живут в природном заказнике "Долина реки Сетунь" района Ново-Переделкино – в пойме реки Алешинки они сконструировали самую большую плотину в столице, в природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево", "Останкино", "Москворецкий", "Царицыно", в комплексном заказнике "Зеленоградский", на территории памятника природы "Серебряный Бор".
В сообщении москвичам напомнили, что кормить бобров не нужно.
"Их организм настроен на переваривание довольно грубой пищи, в этом ему помогает особая микрофлора. А вот подкорм бобров "человеческой" едой может навредить их пищеварению", - предупредили в сообщении.
Бобер - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 17:56Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Мосприрода подготовила программу мероприятий к Международному дню бобра
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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