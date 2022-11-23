https://ria.ru/20221123/bezhentsy-1833796909.html

Британцы пришли в ярость из-за очередных жалоб украинских беженцев

Британцы пришли в ярость из-за очередных жалоб украинских беженцев - РИА Новости, 23.11.2022

Британцы пришли в ярость из-за очередных жалоб украинских беженцев

Размещенные на круизном лайнере в Шотландии украинские беженцы пожаловались на русскоязычный экипаж и вызвали негодование у читателей Daily Mail. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T21:49

2022-11-23T21:49

2022-11-23T22:08

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Размещенные на круизном лайнере в Шотландии украинские беженцы пожаловались на русскоязычный экипаж и вызвали негодование у читателей Daily Mail.В июле около 1700 беженцев разместили на пришвартованном в порту Эдинбурга судне "Виктория". За это время у них скопилось множество жалоб: на тесноту в каютах, трудности с получением пособий, неясность дальнейшей судьбы, проблемы с обучением детей, изучением языка, транспортом, интернетом, а также на русскоязычный экипаж.Читатели были неприятно удивлены претензиями украинцев и выразили возмущение их неблагодарностью."Какой стыд, как это печально. Эти люди понимают, что у нас есть бывшие военнослужащие, которые живут в малопригодных условиях?" — прокомментировала angel57.Bawbag67 возмутился, что в Шотландии есть немало нуждающихся в жилье, а в отелях размещены выходцы из Албании, где нет таких проблем, как на Украине."Пока их комик-мультимиллионер купается в деньгах, которые он спер у доверчивых государств, он будет всеми силами стремиться к тому, чтобы о его гражданах хорошо заботились", — написал Dessielu."Они должны быть благодарны за крышу над головой, у многих людей в Британии нет такой роскоши", — добавил Geoffwitts.Honest предложил вернуть украинцев на родину. Skapayer поинтересовался, почему они не остались защищать свою страну."На Украине есть и безопасные места, куда они могут вернуться", — отметил DucDePommefrite."Я уверен: бездомные в своих картонных коробках очень им сочувствуют", — прокомментировал Kenny Ross."У них там в Шотландии нет пятизвездочных отелей? На что они тратят дополнительные средства английских налогоплательщиков в размере двух тысяч фунтов на душу?" — спросил Alphonsius.Jean ответил, что в таких местах размещения уже все занято украинцами."Они там живут по принципу "все включено". А я плачу за них", — добавил он.Despaired спросил, зачем беженцам платят пособия, если их и так всем обеспечивают."Ради бога, эти люди вечно недовольны", — возмутился Avolit."Какое издевательство — русскоязычный экипаж для беженцев, каждый из которых говорит по-русски. Англоязычный экипаж был бы гуманнее. Тогда пусть шотландцы учат украинский", — прокомментировал Miguel Cabrel.Bronsons dad напомнил, что украинцы спасаются в Британии, и указал на неуместность их претензий к уровню комфорта."Интернета не хватает? Да у них есть все необходимое! Недалеко от них наверняка живут бездомные, спящие под открытым небом. Пусть с ними поменяются", — написал он."Эта история вызывает у меня раздражение. <…> Они ничего не платят и должны быть благодарны. Есть жилье, еда, отопление, все бесплатно, мы за них платим. На какие еще пособия они претендуют?" — спросил Worldatwar.Всего в Шотландию прибыли 22 тысячи беженцев с Украины, из которых почти 4,8 тысячи разместили в гостиницах, около 2,4 тысячи — на кораблях и лишь 5,7 тысячи нашли жилье. Еще несколько тысяч обустроились самостоятельно.

https://ria.ru/20221123/bezhentsy-1833737583.html

https://ria.ru/20221111/vozvraschenie-1830652472.html

https://ria.ru/20221110/migrant-1830529056.html

https://ria.ru/20221122/pozor-1833235310.html

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