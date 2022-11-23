https://ria.ru/20221123/bespilotniki-1833659582.html

ВС России уничтожили 24 украинских танка и бронированных машин за сутки

ВС России уничтожили 24 украинских танка и бронированных машин за сутки - РИА Новости, 23.11.2022

ВС России уничтожили 24 украинских танка и бронированных машин за сутки

ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили 24 украинских танка и других боевых бронированных машин, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:43

2022-11-23T14:43

2022-11-23T14:49

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили 24 украинских танка и других боевых бронированных машин, сообщили в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2554 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6782 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3615 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7329 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны в среду.В опубликованной во вторник сводке было уничтожено 6758 танков и других боевых бронированных машин противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф