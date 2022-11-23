https://ria.ru/20221123/bespilotniki-1833659582.html
ВС России уничтожили 24 украинских танка и бронированных машин за сутки
ВС России уничтожили 24 украинских танка и бронированных машин за сутки - РИА Новости, 23.11.2022
ВС России уничтожили 24 украинских танка и бронированных машин за сутки
ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили 24 украинских танка и других боевых бронированных машин, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:43
2022-11-23T14:43
2022-11-23T14:49
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили 24 украинских танка и других боевых бронированных машин, сообщили в Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2554 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6782 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3615 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7329 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны в среду.В опубликованной во вторник сводке было уничтожено 6758 танков и других боевых бронированных машин противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
14:43 23.11.2022 (обновлено: 14:49 23.11.2022)
ВС России уничтожили 24 украинских танка и бронированных машин за сутки
Минобороны: ВС России уничтожили 24 украинских танка и боевых бронированных машин за сутки
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили 24 украинских танка и других боевых бронированных машин, сообщили в Минобороны России.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2554 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6782 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3615 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7329 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны в среду.
В опубликованной во вторник сводке было уничтожено 6758 танков и других боевых бронированных машин противника.