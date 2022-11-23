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В США конгрессмены попросили Пентагон передать Киеву ударные беспилотники - РИА Новости, 23.11.2022
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В США конгрессмены попросили Пентагон передать Киеву ударные беспилотники
В США конгрессмены попросили Пентагон передать Киеву ударные беспилотники - РИА Новости, 23.11.2022
В США конгрессмены попросили Пентагон передать Киеву ударные беспилотники
Двухпартийная группа сенаторов Конгресса США обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой поставить Украине разведывательно-ударные беспилотные... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T03:30
2022-11-23T03:40
ллойд остин
сергей лавров
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украина
россия
киев
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Двухпартийная группа сенаторов Конгресса США обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой поставить Украине разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle, следует из обнародованного во вторник письма конгрессменов.Согласно документу, который подписали 16 сенаторов, долгосрочная выгода от передачи Киеву таких беспилотников "существенна", а сами поставки "несут в себе потенциал изменить стратегический ход войны в пользу Украины"."Данные БПЛА повысят боевые возможности Украины в краткосрочной перспективе, а потому вопрос об их передаче заслуживает тщательного рассмотрения. Операционные характеристики этих систем: их доступность, летальность и устойчивость - сочетаются с уже имеющимися в наличии и используемыми Украиной системами вооружений", - заявили законодатели.Ранее днем заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила журналистам, что в ведомстве пока не приняли окончательного решения по вопросу о возможных поставках беспилотников Gray Eagle на Украину.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://radiosputnik.ria.ru/20221117/poroshenko-1832221722.html
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ллойд остин, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, киев, министерство обороны сша, нато, конгресс сша
Ллойд Остин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Киев, Министерство обороны США, НАТО, Конгресс США
03:30 23.11.2022 (обновлено: 03:40 23.11.2022)
 
В США конгрессмены попросили Пентагон передать Киеву ударные беспилотники

В США сенаторы двух партий попросили главу Пентагона передать Киеву ударные беспилотники

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в медиабанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Двухпартийная группа сенаторов Конгресса США обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой поставить Украине разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle, следует из обнародованного во вторник письма конгрессменов.
Согласно документу, который подписали 16 сенаторов, долгосрочная выгода от передачи Киеву таких беспилотников "существенна", а сами поставки "несут в себе потенциал изменить стратегический ход войны в пользу Украины".
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"Данные БПЛА повысят боевые возможности Украины в краткосрочной перспективе, а потому вопрос об их передаче заслуживает тщательного рассмотрения. Операционные характеристики этих систем: их доступность, летальность и устойчивость - сочетаются с уже имеющимися в наличии и используемыми Украиной системами вооружений", - заявили законодатели.
Ранее днем заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила журналистам, что в ведомстве пока не приняли окончательного решения по вопросу о возможных поставках беспилотников Gray Eagle на Украину.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Ллойд ОстинСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияКиевМинистерство обороны СШАНАТОКонгресс США
 
 
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