https://ria.ru/20221123/bespilotniki-1833522428.html

СМИ: Иран использует запчасти из США в своих беспилотниках вопреки санкциям

СМИ: Иран использует запчасти из США в своих беспилотниках вопреки санкциям - РИА Новости, 23.11.2022

СМИ: Иран использует запчасти из США в своих беспилотниках вопреки санкциям

Иран использует компоненты из США и Европы в своих ударных беспилотниках, несмотря на действующие западные санкции, которые должны запрещать поставки Тегерану... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T01:03

2022-11-23T01:03

2022-11-23T01:50

в мире

хосейн амир абдоллахиан

мария захарова

сергей вершинин

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оон

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Иран использует компоненты из США и Европы в своих ударных беспилотниках, несмотря на действующие западные санкции, которые должны запрещать поставки Тегерану подобных компонентов, сообщает New York Times со ссылкой на исследовательские данные организации Conflict Armament Research."Иранские дроны, которые Россия использует для атак на военные и гражданские цели на Украине, построены из частей, которые эксклюзивно производятся компаниями со штаб-квартирами в Соединенных Штатах, Европе и Азии", - говорится в публикации.По данным исследователей, всего было изучено три модели БПЛА, в которых удалось обнаружить более 500 компонентов от 70 производителей из 13 стран по всему миру, но 82% из них были сделаны в США.Отмечается, что в одном из иранских беспилотников, якобы захваченных на Украине, были обнаружены технологии, произведенные в мае, однако большинство запчастей были изготовлены в 2020-2021 годах.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Он также сообщал, что Тегеран не смог провести встречу с Киевом по вопросу БПЛА из-за неявки украинской стороны.Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опровергал вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.Западные страны обвиняют Россию и Иран в якобы сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать свою неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки, но их истерика говорит о том, что в США и Евросоюзе идет болезненный мыслительный процесс о дальнейшей судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявлял ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он подчеркнул, что обвинения западных стран в подобных поставках безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву.

https://radiosputnik.ria.ru/20221105/bespilotniki-1829357854.html

https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803351889.html

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иран

украина

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в мире, хосейн амир абдоллахиан, мария захарова, сергей вершинин, россия, иран, украина, оон