https://ria.ru/20221123/bespilotnik-1833655579.html

Российские войска за сутки сбили пять беспилотников в Черном море

Российские войска за сутки сбили пять беспилотников в Черном море - РИА Новости, 23.11.2022

Российские войска за сутки сбили пять беспилотников в Черном море

Российские военные сбили беспилотники над Черным морем, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T14:30

2022-11-23T14:30

2022-11-23T15:27

специальная военная операция на украине

черное море

россия

безопасность

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские военные сбили беспилотники над Черным морем, сообщили в пресс-службе Минобороны.Кроме того, российские войска поразили пункт управления ВСУ в контролируемой Киевом части Запорожской области и уничтожили американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-37 в ДНР. Также союзные силы нанесли удары по 72 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 144 районах.С 24 февраля Москва проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221123/khlopki-1833645992.html

черное море

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черное море, россия, безопасность