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Российские войска за сутки сбили пять беспилотников в Черном море - РИА Новости, 23.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221123/bespilotnik-1833655579.html
Российские войска за сутки сбили пять беспилотников в Черном море
Российские войска за сутки сбили пять беспилотников в Черном море - РИА Новости, 23.11.2022
Российские войска за сутки сбили пять беспилотников в Черном море
Российские военные сбили беспилотники над Черным морем, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T14:30
2022-11-23T15:27
специальная военная операция на украине
черное море
россия
безопасность
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские военные сбили беспилотники над Черным морем, сообщили в пресс-службе Минобороны.Кроме того, российские войска поразили пункт управления ВСУ в контролируемой Киевом части Запорожской области и уничтожили американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-37 в ДНР. Также союзные силы нанесли удары по 72 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 144 районах.С 24 февраля Москва проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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черное море, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Безопасность
14:30 23.11.2022 (обновлено: 15:27 23.11.2022)
 
Российские войска за сутки сбили пять беспилотников в Черном море

Минобороны: в районе Севастополя и газоконденсатных месторождений в Черном море сбили БПЛА

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВид на Черное море
Вид на Черное море - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Черное море. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские военные сбили беспилотники над Черным морем, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополь", — заявили в военном ведомстве.
Кроме того, российские войска поразили пункт управления ВСУ в контролируемой Киевом части Запорожской области и уничтожили американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-37 в ДНР.
Также союзные силы нанесли удары по 72 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 144 районах.
С 24 февраля Москва проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
14:07
Власти объяснили звуки хлопков в Евпатории и Севастополе
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияБезопасность
 
 
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