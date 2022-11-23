14:30 23.11.2022 (обновлено: 15:27 23.11.2022)
Российские войска за сутки сбили пять беспилотников в Черном море
Минобороны: в районе Севастополя и газоконденсатных месторождений в Черном море сбили БПЛА
Вид на Черное море. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские военные сбили беспилотники над Черным морем, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополь", — заявили в военном ведомстве.
Кроме того, российские войска поразили пункт управления ВСУ в контролируемой Киевом части Запорожской области и уничтожили американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-37 в ДНР.
Также союзные силы нанесли удары по 72 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 144 районах.
С 24 февраля Москва проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.