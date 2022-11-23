https://ria.ru/20221123/banki-1833578060.html

ЦБ сомневается, что банковский сектор в 2022 году сможет выйти на прибыль

ЦБ сомневается, что банковский сектор в 2022 году сможет выйти на прибыль - РИА Новости, 23.11.2022

ЦБ сомневается, что банковский сектор в 2022 году сможет выйти на прибыль

Российские банки значительно сократили полученный в первом полугодии текущего года совокупный убыток в 1,5 триллиона рублей, однако они вряд ли по итогам года... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T10:54

2022-11-23T10:54

2022-11-23T12:09

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские банки значительно сократили полученный в первом полугодии текущего года совокупный убыток в 1,5 триллиона рублей, однако они вряд ли по итогам года смогут выйти на прибыль, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.Ранее в сентябре Данилов говорил, что банки РФ во втором полугодии 2022 года стали получать прибыль, однако пока говорить о положительном финансовом результате по итогу года трудно."У нас, как вы знаете, результат банковского сектора за первое полугодие отрицательный. Мы называли 1,5 триллиона - он сократился с того момента довольно прилично, но, тем не менее, по году вряд ли мы на прибыль выйдем", - сказал он, выступая на конференции Ассоциации российских банков.

https://ria.ru/20221116/putin-1831946655.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)