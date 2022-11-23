https://ria.ru/20221123/banki-1833578060.html
ЦБ сомневается, что банковский сектор в 2022 году сможет выйти на прибыль
ЦБ сомневается, что банковский сектор в 2022 году сможет выйти на прибыль - РИА Новости, 23.11.2022
ЦБ сомневается, что банковский сектор в 2022 году сможет выйти на прибыль
Российские банки значительно сократили полученный в первом полугодии текущего года совокупный убыток в 1,5 триллиона рублей, однако они вряд ли по итогам года... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T10:54
2022-11-23T10:54
2022-11-23T12:09
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские банки значительно сократили полученный в первом полугодии текущего года совокупный убыток в 1,5 триллиона рублей, однако они вряд ли по итогам года смогут выйти на прибыль, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.Ранее в сентябре Данилов говорил, что банки РФ во втором полугодии 2022 года стали получать прибыль, однако пока говорить о положительном финансовом результате по итогу года трудно."У нас, как вы знаете, результат банковского сектора за первое полугодие отрицательный. Мы называли 1,5 триллиона - он сократился с того момента довольно прилично, но, тем не менее, по году вряд ли мы на прибыль выйдем", - сказал он, выступая на конференции Ассоциации российских банков.
https://ria.ru/20221116/putin-1831946655.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
10:54 23.11.2022 (обновлено: 12:09 23.11.2022)
ЦБ сомневается, что банковский сектор в 2022 году сможет выйти на прибыль
ЦБ не ждет прибыли от банковского сектора по итогам 2022 года